Afirma Miran de la Fed que costo de los aranceles no recaerá en los consumidores de EEUU

16 oct (Reuters) - El gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, dijo el jueves que el lado negativo de los aranceles del Gobierno de Donald Trump no ha sido "ni de lejos" lo que muchos habían pronosticado.

El funcionario repitió su opinión de que su costo no será asumido por los consumidores estadounidenses, contrariamente a investigaciones recientes pero en línea con lo que ha dicho el mandatario.

Miran fue asesor económico de la Casa Blanca hasta hace un mes, cuando asumió su cargo como gobernador de la Fed, y planea volver a su trabajo en la Casa Blanca cuando termine su mandato en el banco central en enero.

"Como importadores, somos más flexibles porque podemos distribuir nuestra demanda a través de las fronteras; podemos comprar a un país con el que tengamos un mejor acuerdo comercial, podemos fabricar cosas a nivel local", dijo Miran en la Cumbre de la Economía Mundial de Semafor.

"Las fábricas de los productores están fijas en un lugar; las fábricas no pueden moverse de un país a otro", destacó.

"Esto significa que la carga del arancel recaerá en última instancia en los países exportadores, según las elasticidades relativas estimadas en la literatura (...) Puede que tarde algún tiempo en ocurrir, pero a largo plazo, eso es lo que va a pasar", agregó. (Reporte de Ann Saphir. Editado en español por Javier Leira)