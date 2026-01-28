"Afortunado" Djokovic avanza a semifinales en Abierto de Australia tras retiro de Musetti

Un Novak Djokovic "extremadamente afortunado" sobrevivió el miércoles a un enorme susto para alcanzar las semifinales del Abierto de Australia, luego de que el italiano Lorenzo Musetti se retiró por lesión cuando tenía dos sets de ventaja

Musetti, quinto cabeza de serie, ganaba el partido en Melbourne con marcador de 6-4, 6-3, 1-3 cuando renunció tras lesionarse la pierna derecha

Fue un enorme golpe de suerte para el estelar serbio, ganador de 10 Abiertos de Australia, quien ahora deberá enfrentar al actual campeón, el italiano Jannik Sinner, o el estadounidense Ben Shelton por un cupo en la final

Con su clasificación, Djokovic mantiene vivo su intento de alcanzar su 25º título de Grand Slam

Pero se le ha hecho difícil conseguir esa marca con el surgimiento de Sinner y el español Carlos Alcaraz

"Siento pena por él, era de lejos el mejor jugador, yo iba de camino a casa esta noche", reconoció Djokovic

"Es tan desafortunado... él debió ser el ganador hoy, sin duda. Soy extremadamente afortunado de superar esto hoy", afirmó

Con ello, el tenista serbio alcanza su semifinal número 54 en un Grand Slam

Musetti requirió asistencia en su muslo derecho después de ir perdiendo en el tercer set, con movimientos limitados

Intentó continuar pero se vio obligado a tirar la toalla