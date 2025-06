AFP anuncia "un programa de ahorro" ante la persistente crisis de los medios

Agence France-Presse aplicará un "programa de ahorro" de 12 a 14 millones de euros (US$13 a US$15,5 millones) entre 2025 y 2026, debido a un "deterioro duradero" de perspectivas financieras vinculado a la crisis de los medios, anunció el viernes su presidente, Fabrice Fries.

"Vamos a aplicar inmediatamente un programa de ahorro a corto plazo" para "lograr aproximadamente 2 millones de ahorros" de aquí a finales de 2025, declaró Fries en un mensaje en video difundido internamente.

Para 2026, "el ritmo será mayor", ya que será necesario "lograr entre 10 y 12 millones de euros de ahorros", continuó.

Esto "solo será posible si adaptamos nuestra organización, nuestras estructuras, nuestros modos de funcionamiento (...), sin ralentizar nuestras inversiones", declaró.

"Son malas noticias (...) pero sé que la agencia tiene recursos", agregó.

Según explicó, tras siete años de progreso continuo, los "ingresos comerciales" de AFP "retrocederán este año", con cerca de 8 millones de euros menos en comparación con lo previsto en el presupuesto.

Este "retroceso" tiene varias razones. Primero, un "compás de espera mundial ligado al temor a una recesión".

Luego, los clientes han cancelado contratos a causa de "la presión" ejercida por "gobiernos autoritarios o populistas".

En este sentido, Fries mencionó el fin del programa de verificación digital de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) en Estados Unidos, en el que participaba AFP, y la "interrupción abrupta" del contrato con la radio pública Voice of America, que la administración Trump quiere desmantelar.

Una explicación más para la disminución de los ingresos: AFP "ciertamente ha sobrestimado" su "capacidad para hacer que los actores tecnológicos reconozcan y remuneren" su "propiedad intelectual" sobre sus contenidos.

En términos generales, este "deterioro duradero" es, según Fries, consecuencia de la mala salud de los medios de comunicación clientes de AFP, sacudidos por los cambios incesantes en el panorama digital.

A ello, "se suman los avances asombrosos de la inteligencia artificial".

En 2024, AFP tuvo un resultado neto positivo de 200.000 euros (unos US$220.000) y una facturación de 326,4 millones de euros (unos US$360 millones).

Además de sus ingresos comerciales, recibe del Estado francés una compensación de los costos vinculados a sus misiones de interés general (118,9 millones de euros en 2024).

La AFP es una de las tres agencias mundiales de información, junto con AP y Reuters.

Emplea a 2600 colaboradores de 100 nacionalidades y proporciona información en seis idiomas.

La Agencia posee un estatus particular: no es una empresa pública, pero no tiene accionistas, y sus clientes, incluido el Estado francés, forman parte de su consejo de administración.

pr/reb/mch/jz/acc