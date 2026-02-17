África acelera el transporte público eléctrico con ensamblaje local y financiación innovadora

NAIROBI, Kenia (AP) — Las empresas de movilidad eléctrica en África han comenzado a ensamblar localmente furgonetas y taxis eléctricos, utilizando kits fabricados en China e innovadores sistemas de financiación para extender el uso del transporte público eléctrico a todo el continente.

La empresa nigeriana Saglev ha comenzado a ensamblar furgonetas eléctricas de pasajeros de 18 plazas con kits importados, suministrados por el fabricante chino Dongfeng Motor Corp. La compañía, con sede en Lagos, planea fabricar hasta 2.500 vehículos al año y, con el tiempo, ensamblar 17 modelos eléctricos para Nigeria y otros mercados de África occidental.

“Este es un importante paso en la transición de Nigeria hacia un transporte limpio, libre de combustibles fósiles”, manifestó Olu Falaye, director ejecutivo de Saglev. Añadió que la furgoneta es el primer vehículo eléctrico de su tipo ensamblado localmente para el transporte masivo en Nigeria y el África subsahariana.

“Este logro es una señal clara de que la movilidad eléctrica en Nigeria es práctica, escalable y está lista para su adopción”, añadió.

Saglev es una empresa conjunta entre Stallion Group, de Nigeria, un importante distribuidor de automóviles, y el fabricante chino Sokon Motor. También planea instalar estaciones de carga alimentadas por energía solar para ofrecer fuentes de electricidad más fiables, un desafío clave para la adopción de vehículos eléctricos en algunas partes de África.

Existe un impulso similar en Kenia, donde Rideence Africa, respaldada por China, firmó recientemente un acuerdo de US$2,46 millones con Associated Vehicle Assemblers (AVA), con sede en Mombasa, para iniciar el ensamblaje local de taxis eléctricos y minibuses a partir de kits suministrados por Jiangsu Joylong Automobile y Beijing Henrey Automobile Technology, de China.

“Ahora, pasamos de manera decisiva de operador a fabricante”, afirmó Minnan Yu, director general de Rideence Africa. “Nuestro objetivo es construir una empresa de movilidad de nuevas energías con raíces en Kenia que preste servicio a África”, agregó.

Kenia y Nigeria, dos de las mayores economías de África, encabezan el impulso para el ensamblaje local de vehículos eléctricos, mientras los países buscan recortar costos de combustible, reducir emisiones y desarrollar capacidad de fabricación nacional.

“Esta alianza ofrece la primera línea de ensamblaje dedicada a vehículos eléctricos en Kenia, demostrando claramente que Kenia tiene la capacidad y la aptitud para ensamblar vehículos eléctricos localmente a escala”, afirmó Matt Lloyd, director general de AVA.

Las furgonetas eléctricas y los minibuses son fundamentales para el transporte público en toda África, donde modelos japoneses como el Toyota Hiace y las furgonetas Nissan dominan las carreteras, transportando pasajeros y mercancías.

Los costos de carga de vehículos eléctricos promedian alrededor de US$3 por hasta 200 kilómetros (123 millas), en comparación con más de US$15 en costos de gasolina para distancias similares.

“El ensamblaje de furgonetas eléctricas surge como un sólido segmento de mercado”, señaló Dennis Wakaba, secretario general de la Electric Mobility Association of Kenya. “Antes, el costo de las furgonetas eléctricas era alto, lo que desalentaba a los operadores. Pero a medida que el ensamblaje local aumenta, esos costos han bajado, atrayendo más pedidos”, agregó.

Kenia tiene uno de los mercados de movilidad eléctrica más activos de África, con startups que ensamblan autobuses y furgonetas y los despliegan para el transporte público y los servicios de transporte por aplicación. Etiopía y Sudáfrica también han ingresado al mercado. En Etiopía, Belayneh Kinde Group (BKG) ensambla alrededor de 150 minibuses al mes utilizando componentes chinos.

Para hacer que los vehículos eléctricos sean más asequibles, empresas como Rideence adoptan opciones de pago por conducción y arrendamiento con opción a compra, que permiten que los operadores eviten pagos iniciales costosos. Arrienda sus taxis a conductores por unos US$18 al día.

BasiGo-Kenya Vehicle Manufacturer, que también se expande para abordar el ensamblaje de furgonetas eléctricas, exige a los operadores de sus vehículos eléctricos que paguen un depósito y luego alrededor de US$0,20 por kilómetro (US$0,32 por milla) recorrido.

Ese enfoque se ajusta a las realidades financieras de los operadores de transporte en África, donde el acceso al crédito es limitado y pocos pueden permitirse comprar vehículos nuevos al contado.

“Estos innovadores modelos de financiación mitigan los riesgos para el ensamblador y para los operadores, ayudando a poner vehículos en circulación más rápido. Con ellos, esperamos ver más furgonetas eléctricas adquiriendo una mayor participación en los sistemas de transporte africanos”, indicó Wakaba.

Aun así, en África solo hay alrededor de 30.000 vehículos eléctricos, en comparación con millones de vehículos a gasolina y diésel, según las cifras más recientes de la Africa Mobility Alliance. El continente fabricó en total solo 1,1 millones de vehículos el año pasado, el 90% de ellos en Marruecos y Sudáfrica.

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.