Africa: Corrupción en Kenia, presidente promete arrestos
El país está en la lista negra internacional de lavado de dinero
- 1 minuto de lectura'
En declaraciones a la televisión y los medios nacionales, Ruto acusó a algunos parlamentarios de convertir a los comités en "redes de extorsión", advirtiendo que los implicados serían arrestados.
"Hay personas que están destruyendo la credibilidad del Parlamento, recaudando dinero en su nombre, pero la mayoría de las veces ese dinero nunca llega al Parlamento; termina en los bolsillos de unos pocos", declaró el presidente keniano.
"No los avergonzaremos. Los arrestaremos: a los que dan, a los que reciben y a los que facilitan", añadió.
Kenia fue recientemente trasladada de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a la lista negra por no haber abordado las deficiencias estratégicas en su régimen contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. (ANSA).
Otras noticias de Corrupción
- 1
Superpotencia familiar: el secreto de los Mohr para tener una empresa agropecuaria que no para de crecer
- 2
Confirman el procesamiento de la “viuda millonaria” del exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, y amplían su embargo a US$38 millones
- 3
El debut de Bautista Dadín en River no tuvo goles, pero sí una participación influyente en el 4-2
- 4
Elecciones en Bolivia: el centrista Rodrigo Paz dio la sorpresa y enfrentará a Jorge Quiroga en el balotaje