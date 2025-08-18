Africa: Corrupción en Kenia, presidente promete arrestos

En declaraciones a la televisión y los medios nacionales, Ruto acusó a algunos parlamentarios de convertir a los comités en "redes de extorsión", advirtiendo que los implicados serían arrestados.

"Hay personas que están destruyendo la credibilidad del Parlamento, recaudando dinero en su nombre, pero la mayoría de las veces ese dinero nunca llega al Parlamento; termina en los bolsillos de unos pocos", declaró el presidente keniano.

"No los avergonzaremos. Los arrestaremos: a los que dan, a los que reciben y a los que facilitan", añadió.

Kenia fue recientemente trasladada de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a la lista negra por no haber abordado las deficiencias estratégicas en su régimen contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. (ANSA).