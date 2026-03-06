Africa: eeuu suspende visas a funcionarios de Ruanda por violar acuerdo con Congo

El acuerdo había sido impulsado por el presidente Donald Trump en diciembre pasado durante una ceremonia en Washington con líderes de ambos países, con el objetivo de reducir la violencia en la región de los Grandes Lagos.

"Al continuar apoyando al M23 y violar los acuerdos de Washington, estos individuos están alimentando la violencia y socavando la estabilidad de toda la región", declaró el secretario de Estado, Marco Rubio.

Rubio advirtió además que "las personas consideradas responsables, cómplices o implicadas en minar una paz sostenible en la región enfrentarán consecuencias".

La medida llega pocos días después de que Washington impusiera también sanciones económicas contra el ejército ruandés y contra cuatro altos oficiales militares.

Entre ellos figura el jefe del Estado Mayor del ejército de Ruanda, Vincent Nyakarundi.

Estados Unidos acusa a Kigali de respaldar al movimiento rebelde M23, una milicia que opera en el este del Congo y que en los últimos años protagonizó ofensivas militares que provocaron nuevas olas de desplazamientos civiles. (ANSA).