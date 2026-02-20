Africa: El jefe del ejército de Sudán rechaza la propuesta de tregua

Los funcionarios gubernamentales recibieron con satisfacción los esfuerzos de Estados Unidos, Arabia Saudí y Egipto, siempre que se excluya a los Emiratos Árabes Unidos del mecanismo cuatripartito de mediación del conflicto, que se acerca al final de su tercer año.

Al dirigirse a una multitud durante la festividad nacional que celebraba la liberación de la ciudad de Omdurmán, al-Burhan se refirió a los esfuerzos de conciliación en curso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, afirmando que Sudán no aceptará la mediación de los Emiratos Árabes Unidos ni de ningún país que apoye a la milicia de las FAR. Añadió que "cualquier propuesta que no satisfaga al pueblo sudanés será rechazada".

El comandante del ejército reiteró su oposición a cualquier plan de alto el fuego que no incluya la retirada de las Fuerzas de Defensa de Sudán (FDR) de las zonas controladas y la consolidación de sus fuerzas en zonas designadas.

Las FDR y sus aliados controlan actualmente gran parte de la región de Darfur, junto con el estado de Kordofán Occidental y partes de Kordofán del Norte y Kordofán del Sur. El año pasado, el ejército expulsó con éxito al grupo paramilitar del centro de Sudán, el estado de Jartum y partes de Kordofán del Norte.

El jefe del ejército dijo estar listo para recibir "con favor a quien desee asistir al pueblo sudanés y facilitar el retorno de los desplazados", pero advirtió que Sudán "no aceptará el involucramiento de países que, con anterioridad, respaldaron a la milicia y ahora buscan un rol diplomático".

Acusó a las Fuerzas de Seguridad Revolucionarias de Sudán (RSF) de cometer asesinatos y violaciones, destruir infraestructuras y librar una guerra contra la población sudanesa.

"Les decimos que vuelvan a ser ciudadanos sudaeses como todos los demás; de lo contrario, los combatiremos hasta que se rindan", declaró Burhan.

El general instó además a los políticos en el extranjero a regresar y contribuir a la reconstrucción de Sudán, enfatizando su intención de involucrar a todos los sudaneses en la gestión de la fase de transición.

Agregó que se realizan esfuerzos para establecer un consejo legislativo, que incluya a consejos juveniles y consejos locales, para participar en la construcción del futuro y la paz, y avisó que "el ejército necesita la contribución de patriotas y pensadores para progresar". (ANSA).