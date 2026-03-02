Africa: masacre en Sudán del Sur, hallan fosa común con 169 cuerpos

"Un total de 169 cuerpos fueron enterrados en una fosa común", declaró a la prensa internacional Elizabeth Achol, ministra de Salud de la zona administrativa norteña de Ruweng.

El ministro de Información local, James Monyluak, ofreció la misma cifra, pero advirtió que "podría aumentar aún más si se descubren más cuerpos".

En los últimos meses, se produjo un aumento significativo de los enfrentamientos entre diferentes grupos étnicos, con informes de ataques en los estados de Alto Nilo, Jonglei y Unidad.

La creciente violencia, sumada a la hambruna, provocó desplazamientos masivos y una grave crisis humanitaria.

El acuerdo de paz de 2018, que puso fin a la guerra civil de 2013-2018, se encuentra bajo una fuerte presión, y el Estado no puede recuperar el control de la seguridad ni planificar elecciones.

Médicos Sin Fronteras (MSF) informó que perdió contacto con 26 miembros de su personal en el estado de Jonglei, en Sudán del Sur, donde los combates entre facciones rivales se intensificaron en las últimas semanas.

En un comunicado, la ONG afirmó que "26 de los 291 colegas de MSF que trabajan en Lankien y Pieri siguen desaparecidos debido a la reciente violencia, y hemos perdido todo contacto con ellos debido a la persistente inseguridad".

MSF suspendió sus servicios médicos en las localidades de Lankien y Pieri, ambas en el estado de Jonglei, escenario de combates entre el ejército, leal al presidente Salva Kiir, y las milicias que apoyan a su rival de larga data, Riek Machar, quien lleva casi un año bajo arresto domiciliario y está acusado de crímenes de lesa humanidad.

Un centro de MSF en Lankien fue alcanzado por un ataque aéreo del gobierno el 3 de febrero, según informó la ONG.

"Muchos de nuestros empleados se vieron obligados a huir con sus familias. Muchos se encuentran ahora desplazados y refugiados en zonas remotas, con acceso limitado a alimentos, agua y servicios esenciales", declaró MSF.

"La pérdida de contacto podría deberse a la falta de conectividad. Sin embargo, nos preocupa mucho que algunos de nuestros colegas se encuentren en situaciones muy difíciles que les impidan comunicarse con nosotros", agregó la organización.

(ANSA).