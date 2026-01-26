Africa: OIM, más de tres millones de personas regresaron a sus hogares en Sudán

En un informe, la OIM indicó que aproximadamente 3,3 millones de refugiados sudaneses habían regresado a sus hogares hasta noviembre del año pasado.

El aumento de las repatriaciones se produce tras una ofensiva a gran escala lanzada por el ejército sudanés a finales de 2024 para recuperar las regiones centrales capturadas por los paramilitares al comienzo del conflicto.

La campaña culminó con el control de la capital, Jartum, en marzo de 2025, lo que impulsó a muchas familias desplazadas a intentar regresar.

Según la OIM, más de tres cuartas partes de los retornados provienen de campamentos de desplazados internos, mientras que el 17% proviene del extranjero. Jartum ha registrado el mayor número de repatriaciones (aproximadamente 1,4 millones de personas), seguida del estado central de Al-Jazeera, donde el retorno de desplazados asciende a aproximadamente 1,1 millones.

A principios de este mes, el gobierno, respaldado por el ejército, anunció su intención de regresar a la capital tras casi tres años de operaciones desde la ciudad de Puerto Sudán, a orillas del Mar Rojo, en el este del país.

Las obras de reconstrucción en Jartum han continuado desde que el ejército recuperó la ciudad. (ANSA)