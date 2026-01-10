Africa: ONU, represión e intimidación en Uganda antes de las elecciones

El documento destaca que las autoridades ugandesas han utilizado una serie de leyes, adoptadas o modificadas tras las últimas elecciones de 2021, para reforzar la represión y la impunidad, en particular contra la oposición política.

Estas medidas, según el informe, han restringido las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica en el período previo a las elecciones.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha instado a las autoridades ugandesas a garantizar que todos los ciudadanos puedan participar plenamente y con seguridad en las elecciones, como exige el derecho internacional, y que no se utilice la fuerza para dispersar las protestas pacíficas.

El informe destaca el uso de varias leyes, incluida la ley de 2025, que modifica el marco jurídico de las fuerzas armadas, para silenciar las opiniones críticas.

Estas leyes, señala, se han utilizado para arrestar y detener a líderes y activistas de la oposición, allanar sedes de partidos políticos, confiscar propiedades, pero también para suspender emisoras de radio, arrestar a blogueros y reforzar el control sobre las ONG.

Según las Naciones Unidas, las fuerzas de seguridad (policía, ejército y unidades antiterroristas) han empleado armas de fuego y munición real para dispersar reuniones pacíficas y han llevado a cabo arrestos arbitrarios y detenciones preventivas prolongadas, principalmente contra la oposición.

Finalmente, el informe menciona que se han utilizado vehículos sin distintivos para secuestrar a miembros y simpatizantes de la oposición, quienes luego son retenidos en secreto en lugares no oficiales llamados "casas de seguridad".

