Africa: UNICEF, "los niños en Sudán viven al borde del desastre"

"Aunque tengo años de experiencia trabajando en emergencias, lo que presencié fue incomparable", declaró. "Hoy, en Darfur, llegar a un solo niño puede llevar días de negociaciones, autorizaciones de seguridad y atravesar caminos arenosos bajo líneas de frente cambiantes. Pero el trabajo es crucial, especialmente en lugares como Tawila, de donde acabo de regresar, donde cientos de miles de niños han huido de una violencia atroz", añadió.

Además, recordó la labor de UNICEF y sus aliados, quienes "han vacunado a más de 140.000 niños, tratado a miles por enfermedades y desnutrición, restablecido el suministro de agua potable a decenas de miles, abierto aulas temporales y proporcionado alimentos, protección y apoyo psicosocial".

"Nada me preparó para lo que vi en Tawila. Me habían informado: entre 500.000 y 600.000 personas se han refugiado allí. Es una ciudad reconstruida tras la desesperación, más grande que mi ciudad natal, Helsinki", añadió Hinds.

"Sudán es la mayor emergencia humanitaria del mundo, pero una de las menos visibles", comentó. "Los niños de Sudán necesitan urgentemente atención internacional y medidas decisivas", concluyó. (ANSA).