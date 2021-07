Aganzo: "Contestar a Rubiales sería meter mierda donde no la hay"

El presidente de la Asociaci√≥n de Futbolistas Espa√Īoles (AFE), David Aganzo, lament√≥ las declaraciones del presidente de la Real Federaci√≥n Espa√Īola de F√ļtbol (RFEF), Luis Rubiales, que acus√≥ al sindicato este mi√©rcoles de "irregularidades" el √ļltimo proceso electoral, y dijo que si contestase a su hom√≥logo ser√≠a "meter mierda donde no la hay".

"No era el momento ni el lugar de comunicar este tipo de cosas", dijo Aganzo tras la intervención este miércoles de Rubiales en los Desayunos Deportivos de Europa Press. "Las elecciones de AFE han sido totalmente limpias porque había una gestora y gente que tutelaba el proceso. Lo que tiene que hacer Rubiales es preocuparse de la Federación, que los futbolistas ya nos ocupamos de lo nuestro", espetó.

"Conozco a Rubiales desde hace muchos a√Īos, hemos sido compa√Īeros de equipo y yo soy una persona que intento ver el bien del deporte. Estos Desayunos de Europa Press eran para informar de otros temas que no ten√≠an que ver con el tema de AFE. Yo soy presidente de AFE porque los futbolistas y las futbolistas de este pa√≠s lo han querido as√≠", zanj√≥.

Sin embargo, Aganzo fue insistido por los medios. "Estoy muy orgulloso de esto y contestar a Rubiales ser√≠a meter mierda donde no la hay. Todo el mundo sabe que la RFEF estuvo detr√°s para poner un candidato para la presidencia de AFE (...) Todas esas mierdas que se han dicho deben quedar en un segundo plano, nosotros vamos a mejorar muchas cosas", a√Īadi√≥.

"No estoy dolido, entiendo que √©ste no era el momento porque yo no he podido contestarle. Pero urgentemente le pedir√° una reuni√≥n para dejar claros todos los temas. A nivel p√ļblico es secundario", insisti√≥ el m√°ximo responsable del sindicato de futbolistas espa√Īoles. "Estoy tan tranquilo porque yo fui un candidato m√°s como lo fue Toquero y hubo una junta gestora que se ocup√≥ de esto", dijo sobre las elecciones.

"No voy a entrar en conflictos", sentenci√≥ Aganzo, que -por otra parte- dijo que tendr√°n que valorar la propuesta realizada por Rubiales este mi√©rcoles para intentar cambiar el formatod e competici√≥n. "Me gustar√≠a que nos hiciera llegar esta informaci√≥n, el sindicato tiene que estar en todas las mesas donde se hable de f√ļtbol y tenemos que unirnos todos", finaliz√≥.

Rubiales pone en duda las elecciones de afe

Este mi√©rcoles, Rubiales fue muy cr√≠tico con la situaci√≥n en AFE, sindicato que √©l mismo presidi√≥ en el pasado en su participaci√≥n en los Desayunos Deportivos de Europa Press. "Aganzo y yo ten√≠amos una relaci√≥n personal que no es la misma y no lo podemos negar. Yo quiero mucho al sindicato, pero estoy muy preocupado por sus √ļltimas elecciones", dijo.

"Llegaron votos en cajas a un notario cuando el reglamento electoral dice que ten√≠an que llegar directo al notario. Y como afiliado me gustar√≠a saber c√≥mo es posible que haya votos repetidos, porque han aparecido dos votos de alg√ļn futbolistas. Estas irregularidades, que est√°n siendo investigadas, son graves y tiene que haber respuestas. Cada respuesta posible que me doy es m√°s horrible que la anterior", lament√≥.

Europa Press