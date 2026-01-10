Agatha Christie sigue siendo "pop" entre libros y nuevas series de TV

Entre los casos más recientes se destacan el regreso de Hércules Poirot en las películas dirigidas e interpretadas por Kenneth Branagh, o la serie de comedias policiales "Knives Out" de Rian Johnson, con Daniel Craig como protagonista en el papel del "mejor detective del mundo", Benoit Blanc, un homenaje contemporáneo a Hércules Poirot. La tercera película de la saga, "Wake Up Dead Man", con Josh O'Connor, Glenn Close y Josh Brolin entre otros, debutó en diciembre en Netflix.

En la misma plataforma llegará el 15 de enero la miniserie de misterio en tres episodios "Agatha Christie's Seven Dials", adaptación de la novela "The Seven Dials Mystery", publicada en 1929 en Gran Bretaña. El guion es de Chris Chibnall (creador de "Broadchurch") y el elenco incluye a Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter y Martin Freeman.

En el centro de la trama, ambientada en la Inglaterra de los años 20, se encuentra la misteriosa muerte del joven Gerald Wade, hallado sin vida por la mujer a la que estaba a punto de pedirle matrimonio, Lady Eileen "Bundle" Brent (McKenna-Bruce), en una elegante mansión de campo donde ambos, junto a otros nobles y miembros de la alta burguesía, habían participado de una fiesta. Lo que inicialmente parece una muerte causada por una broma que salió mal, en realidad esconde una intriga mucho más amplia, que será desentrañada precisamente por "Bundle", decidida a descubrir qué ocurrió.

"Como mujer en 1925, Bundle debe enfrentar muchos obstáculos, pero nunca se deja desalentar —dijo McKenna-Bruce a "Tudum"—. Se fija una misión y avanza hasta cumplirla".

En cuanto al cine, mientras aún no se confirmó una cuarta película de Kenneth Branagh sobre Hércules Poirot —se menciona la hipótesis de una adaptación de "The Murder of Roger Ackroyd"— el joven director Jonathan Entwistle trabaja en una trasposición contemporánea en clave de thriller psicológico de "Endless Night", novela de Agatha Christie publicada en 1967. El protagonista es un ambicioso estafador de unos veinte años que inicia una relación (quizás amorosa) con una fascinante pero inestable heredera estadounidense.

El mismo libro también dará origen a una miniserie que Sarah Phelps está escribiendo para la BBC. Además, se habla de un posible regreso de otro personaje emblemático de Agatha Christie, Miss Marple. 20th Century Studios tiene proyectos cinematográficos basados en tres novelas de la sagaz investigadora, aunque aún no hay información sobre directores ni elencos.

En cuanto a los homenajes, resta ver cuánto tendrá de farsa y cuánto de comedia policial "Agata Christian - Delitto sulle nevi", de Eros Puglielli, que llegará a los cines el 5 de febrero con Medusa, con Christian De Sica en el papel del criminólogo Christian Agata, quien deberá investigar la muerte de un magnate de los juegos de mesa.

En el plano editorial, entre las diversas publicaciones por el cincuentenario, acaba de salir "Agatha Christie raccontata da Topolino" (Panini Comics), un volumen con prólogo de la escritora de policiales Alessia Gazzola que reúne algunas de las historias Disney más significativas inspiradas en la atmósfera de la reina del misterio. En los próximos meses, Mondadori publicará "Hercule Poirot and Miss Marple. I casi pi— belli", seleccionados y presentados por Marco Malvaldi, con salida prevista para el 31 de marzo, y "Agatha Christie Detective Club.

The Official Puzzle Book", de Gareth Moore y Laura Jayne Ayres, en librerías desde el 9 de junio.

El pasado 9 de noviembre se publicó "Il grande libro di Agatha Christie: Opere, film, serie tv: tutti i misterios (e le verit…)", escrito por Massimo Moscati. Entre muchas otras iniciativas, la gran autora también será homenajeada en RaiPlay Sound a partir del 12 de enero con "Cara Agatha Christie, 10 lettere alla regina del giallo", nuevo podcast escrito y narrado por Vanessa Roghi. (ANSA).