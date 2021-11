AGCO Agriculture Foundation y MANRRS anuncian una asociación de tres años para promover la representación de las minorías en la industria agrícola

DULUTH, Georgia--(BUSINESS WIRE)--nov. 30, 2021--

AGCO Agriculture Foundation (AAF) (Fundación Agrícola AGCO), una fundación privada comprometida a acabar con el hambre a través del desarrollo agrícola sostenible, anunció hoy una asociación de tres años con Minorías en Agricultura, Recursos Naturales y Ciencias Relacionadas (Minorities in Agriculture, Natural Resources, and Related Sciences, MANRRS) para aumentar la representación de estudiantes de entornos subrepresentados y para promover la industria agrícola como una carrera admirable y sólida.

Financiado por la AAF, el proyecto brindará oportunidades de becas para puestos de pasantía personalizados y apoyo para la contratación de talentos de grupos subrepresentados. Las áreas de enfoque serán agronomía, agroindustria, ingeniería, ciencia de datos, desarrollo de software, sustentabilidad, técnicos de campo y disciplinas relacionadas. El objetivo es aumentar la diversidad y promover la industria agrícola como una carrera viable.

“AGCO Agriculture Foundation se compromete a trabajar para abordar la brecha de diversidad en la industria agrícola de los Estados Unidos”, señaló Metti Richenhagen, director de AGCO Agriculture Foundation “Nuestra asociación con MANRRS permite a un grupo diverso de jóvenes entusiastas de la agricultura a adquirir conocimientos, habilidades y experiencia profesional en áreas de alta demanda en nuestra industria”.

El programa de becas se lanzará a fines de 2021, con compromisos de pasantías para el verano de 2022. En cada uno de los próximos tres años, la AAF otorgará 16 becas a estudiantes minoritarios seleccionados en los Estados Unidos y junto con AGCO Corporation, creará un programa de desarrollo y crecimiento para pasantes que servirá como un camino de varios años para ayudar a estudiantes de minorías a desarrollar competencias y capacidades que se alinean con las oportunidades profesionales posteriores a la universidad.

“Resolver los desafíos más urgentes de los agricultores requiere una innovación continua y un pensamiento diverso. La asociación de AAF con MANRRS mejora nuestra capacidad de innovar para los agricultores mediante la construcción de una cartera de talentos más diversa. Estamos encantados de poder ofrecer a estos talentosos estudiantes oportunidades de desarrollo en AGCO”, afirmó Eric Haggard, director de Diversidad Global, Equidad e Inclusión de AGCO Corporation.

El programa se anunciará y estará disponible en los colegios y universidades históricamente negros (Historically Black Colleges and Universities, HBCU) y otras instituciones que prestan servicios a las minorías. Las becas también incluirán invitaciones para que los 16 estudiantes seleccionados participen en la 36ª Conferencia Anual de Capacitación y Exposición de Carreras de MANRRS. En los Estados Unidos, MANRRS tiene una base de datos de más de 8000 miembros y 55 capítulos universitarios y de colegios en 39 estados.

“MANRRS está entusiasmado con este nuevo programa. Nuestro apoyo financiero y nuestra asociación con la AAF ayudarán a más talentos excepcionales dentro de nuestra red a desarrollar sus habilidades de liderazgo mientras contribuyen a la transformación de la industria agroalimentaria. Para desarrollar innovación de vanguardia y avanzar hacia el hambre cero, la industria agrícola debe estar bien posicionada para atraer talentos diversos como nuestros miembros de MANRRS”, señaló Ebony Webber, director de Operaciones de la Oficina Nacional de MANRRS.

Acerca de la AGCO Agriculture Foundation (AAF)

La AGCO Agriculture Foundation (AAF), iniciada por AGCO Corporation (NYSE: AGCO) en 2018, es una fundación privada con la visión de prevenir y aliviar el hambre. La fundación inicia programas impactantes que apoyan la seguridad alimentaria, promueven el desarrollo agrícola sostenible y construyen la infraestructura agrícola necesaria en las comunidades agrarias marginadas. La AAF tiene su domicilio en Vaduz, Liechtenstein, y las operaciones se gestionan desde Duluth, Georgia, EE. UU. Para mayor información, visite https://www.agcofoundation.org/

Acerca de manrrs

MANRRS es una organización sin fines de lucro registrada en el estado de Michigan. MANRRS es una sociedad nacional que da la bienvenida a la participación de personas de todos los grupos raciales y étnicos en carreras agrícolas y científicas afines. MANRRS intenta proporcionar redes para apoyar el desarrollo profesional de las minorías. Es un trampolín para la entrada de minorías y su avance en carreras en las que, de otro modo, podrían perderse en la enorme cantidad de participantes en general y en sus conexiones establecidas. Para obtener más información, visite el sitio web nacional www.manrrs.org

