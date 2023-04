AGCO y Bosch BASF Smart Farming anuncian el desarrollo conjunto y la comercialización de capacidades de pulverización inteligente

DULUTH, Georgia--(BUSINESS WIRE)--abr. 6, 2023--

AGCO Corporation anunció hoy que, junto con Bosch BASF Smart Farming, integrará y comercializará la tecnología Smart Spraying en los pulverizadores Fendt Rogator y desarrollará conjuntamente nuevas funciones adicionales.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230406005045/es/

Fendt Rogator 665 using the Smart Spraying Solution targeted spraying in a green-on-brown trial application. (Photo: Business Wire)

En mayo de 2021, agco y bosch basf smart farming iniciaron las primeras pruebas de la innovadora solución de pulverización inteligente de bosch basf smart farming, que ofrecerá un ahorro óptimo de herbicida sin comprometer el control de las malas hierbas y permitirá la pulverización específica durante el día y la noche. además de la pulverización selectiva, el sistema ofrecerá herramientas digitales integradas para convertir los datos de aplicación en información práctica y mejorar el rendimiento y la eficiencia de los agricultores. el ahorro de herbicidas se consigue mediante una sofisticada detección, umbrales de sensibilidad automatizados, acceso a la tecnología de identificación de plagas de bosch basf smart farming y el uso de la sólida plataforma de aplicación de fendt rogator. agco ofrecerá el sistema en américa y europa a partir de 2024.

Los agricultores también podrán beneficiarse de recomendaciones agronómicas personalizadas y documentación confiable dentro de la misma solución. El sistema ofrecerá una experiencia de usuario integral a través de los controles incorporados y externos de AGCO y la plataforma digital integrada de Bosch BASF Smart Farming de xarvio® Digital Farming Solutions, con información sobre los datos recopilados durante la aplicación.

En la actualidad, los cultivos admitidos son el maíz, la soja, el algodón, la colza, el girasol y la remolacha azucarera, y con el tiempo se irán añadiendo otros cultivos, como los pequeños granos.

“El progreso que hemos logrado con Bosch BASF Smart Farming en el desarrollo de una solución sostenible que mantiene la productividad al tiempo que mejora la rentabilidad y ofrece campos limpios con el máximo ahorro es un excelente ejemplo del enfoque de AGCO para los agricultores”, afirmó Seth Crawford, vicepresidente sénior y director general de Precision Ag & Digital de AGCO. “Esperamos seguir colaborando con Bosch BASF Smart Farming mientras trabajamos juntos para llevar esta solución a los agricultores y aplicadores personalizados de todo el mundo”.

“Lo que hace que nuestro sistema sea único es la combinación de una precisión superior, herramientas digitales y conocimientos agronómicos. Con una capacidad de aplicación 24/7, creamos un rendimiento excepcional ecológico con respecto al medio ambiente y ecológico con respecto al terreno. Este tipo de oferta de agronomía de precisión es un gran avance para ayudar a los agricultores con un menor impacto y mayores rendimientos”, afirmó Matt Leininger, director general para Norteamérica de Bosch BASF Smart Farming.

Acerca de agco

AGCO (NYSE:AGCO) es líder mundial en diseño, fabricación y distribución de maquinaria agrícola y tecnología agrícola de precisión. AGCO ofrece valor al cliente a través de su cartera de marcas diferenciadas que incluye marcas principales como Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® y Valtra®. Impulsada por las soluciones agrícolas inteligentes Fuse®, la línea completa de equipos y servicios de AGCO ayuda a los agricultores a alimentar nuestro mundo de forma sostenible. Fundada en 1990 y con sede en Duluth, Georgia, EE. UU., AGCO realizó ventas netas de aproximadamente 12.700 millones de dólares en 2022. Para más información, visite www.AGCOcorp.com. Para conocer las noticias, información y eventos de la empresa, síganos en Twitter: @AGCOCorp. Para noticias financieras en Twitter, siga el hashtag #AGCOIR.

Acerca de Bosch BASF Smart Farming

Bosch BASF Smart Farming, una empresa conjunta de Bosch y BASF, se creó en 2021 para combinar lo mejor de dos mundos: con los conocimientos agronómicos de BASF y la experiencia en hardware de Bosch, creamos hoy la agricultura del mañana. Combinando tecnología de precisión, herramientas digitales e inteligencia agronómica, ofrecemos soluciones agrícolas inteligentes que realmente funcionan para hacer que la agricultura sea más productiva, rentable y sostenible. Más información en: www.smartfarming.ag

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230406005045/es/

Julie Ulbrich, AGCO |julie.ulbrich@AGCOCorp.com| +1 770-235-2943

Keyword: georgia europe united states north america

Industry keyword: data management technology manufacturing professional services agriculture natural resources green technology data analytics agritech environment machinery

SOURCE: AGCO Corporation

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 04/06/2023 03:55 pm/disc: 04/06/2023 03:55 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20230406005045/es

AP