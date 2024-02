26/02/2024 Age of Empires presenta una versión del juego para móviles y anuncia la llegada de Age of Mythology: Retold en 2024. Xbox Game Studios ha anunciado of Age of Empires Mobile, una nueva entrega de la saga diseñada para jugar en 'smartphones' iOS y Android, así como la llegada de Age of Mythology: Retold este año, que los usuarios podrán disfrutar en las consolas Xbox y PC. POLITICA AGE OF EMPIRES

