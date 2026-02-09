Agencia alimentaria de la UE establece nivel de consumo "seguro" para el CBD derivado del cáñamo

MILÁN, 9 feb (Reuters) -

La agencia de seguridad alimentaria de la UE indicó el lunes por primera vez un nivel de consumo seguro para el cannabidiol (CBD), un compuesto no psicoactivo que se encuentra en la planta de cannabis, estableciendo un límite más bajo en comparación con países como Reino Unido y Suiza.

Entre los alimentos y bebidas que contienen CBD hay dulces, miel, galletas, pasteles, té y café. A diferencia de la marihuana, el CBD no es intoxicante y es conocido por sus posibles efectos terapéuticos, como la reducción de la ansiedad, el dolor y la inflamación.

La agencia de la UE con sede en Italia, conocida como EFSA, afirmó que su panel de expertos había establecido un nivel de ingesta seguro provisional de 0,

0275 miligramos por kilogramo de peso corporal al día, lo que equivale aproximadamente a 2 mg al día para un adulto de 70 kg.

Esto se compara con un límite de 10 mg al día en Reino Unido, 12 mg al día en Suiza y un rango de 20 a 200 mg al día, durante un máximo de 30 días, en Canadá, siempre que los usuarios comenten con su farmacéutico el uso de todos los demás medicamentos y sustancias que consumen.

La EFSA afirmó que aplicó un margen de seguridad adicional en su cálculo debido a la falta de pruebas completas sobre el uso del CBD, y excluyó de su evaluación a las personas menores de 25 años, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y las personas que toman medicamentos.

"Sigue habiendo incertidumbres sobre el comportamiento cinético y los efectos del consumo prolongado de CBD en el hígado, las funciones neurológicas y los sistemas reproductivo e inmunitario", señaló.

Los niveles de consumo seguro podrían reevaluarse a medida que se disponga de nuevos datos, según la autoridad reguladora. (Reporte de Claudia Cristoferi, editado en español por Javier Leira)