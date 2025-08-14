Agencia de cosechas brasileña eleva previsiones totales de maíz y exportaciones

Por Ana Mano

SAO PAULO, 14 ago (Reuters) - Los agricultores brasileños cosecharán 137 millones de toneladas métricas de maíz en 2024/25, dijo el jueves la agencia de cultivos Conab después de aumentar su estimación para la segunda recolección de maíz en cinco millones de toneladas a 109,6 millones de toneladas.

La Conab también aumentó su previsión de exportación de maíz brasileño a 40 millones de toneladas desde 36 millones de toneladas, dados los abundantes suministros del país esta temporada.

Los agricultores de Brasil, uno de los mayores exportadores de grano del mundo, siguen cosechando su segunda recolección de maíz, que se siembra en las mismas zonas que la soja una vez segada la oleaginosa de los campos.

El maíz de segunda cosecha se exporta principalmente en la segunda mitad del año, compitiendo con el maíz estadounidense.

La segunda cosecha de maíz de Brasil había alcanzado el 83,7% de la superficie cultivada a mediados de agosto, cerca de la media del 84,3% de los últimos años, tras los retrasos causados por las lluvias de junio y el frío, según la Conab.

"Los rendimientos del maíz han sido superiores a las estimaciones iniciales y superiores a los de la cosecha anterior en casi todos los estados productores", señala el informe.

En algunas regiones, los rendimientos son los más altos de la historia como resultado de un tiempo favorable y de la calidad de los insumos utilizados por los agricultores, agregó.

En cuanto a la nueva previsión de exportaciones de maíz de la Conab, la agencia citó la posible mayor demanda de maíz sudamericano en medio de una guerra comercial que involucra a Estados Unidos y a los grandes importadores de grano. (Reporte de Ana Mano, edición de Tomasz Janowski, Kirsten Donovan. Editado en español por Natalia Ramos)