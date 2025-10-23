Agencia de Desarrollo de EEUU está en conversaciones con Argentina sobre acuerdos de minerales críticos

LONDRES, 23 oct (Reuters) - La principal agencia de desarrollo del gobierno de Estados Unidos está en conversaciones con las autoridades de Argentina sobre inversiones estratégicas en minerales críticos e infraestructura que también podrían reducir el perfil de deuda del país sudamericano.

La Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés) publicó en X a última hora del miércoles que había mantenido "reuniones productivas" con funcionarios sobre las posibles inversiones y la reducción del "perfil de apalancamiento" del país.

Las publicaciones, que contaron con el beneplácito del Secretario de Finanzas argentino, Pablo Quirno, no proporcionaron más detalles, pero añadieron que una Argentina "fuerte y estable" liderada por el presidente Javier Milei era de "interés estratégico directo" para Estados Unidos.

La decisión se produce en paralelo a un paquete de medidas de apoyo que Estados Unidos ha concedido al Gobierno de Milei en las últimas semanas con el fin de frenar la corrida del peso antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato del domingo.

El DFC también supervisa el acuerdo sobre minerales críticos que el presidente estadounidense Donald Trump alcanzó con Ucrania a principios de este año.

En el pasado, también ha ayudado a realizar los llamados canjes de deuda a países como Ecuador, Belice y El Salvador, en los que los países se comprometían a aplicar determinadas políticas para reducir sus deudas.

A principios de esta semana, Quirno declaró que Argentina también había iniciado negociaciones con organismos multilaterales sobre otro canje de deuda vinculado a la mejora del sistema educativo del país. (Reporte de Marc Jones, edición de Alexandra Hudson, editado en español por Juana Casas)