Agencia de EEUU puede compartir datos de Medicaid con agentes de deportación, dice juez

NUEVA YORK (AP) — El Departamento de Salud de la nación puede reanudar a partir del lunes el intercambio de datos personales de ciertos inscritos en Medicaid con funcionarios de deportación, según el fallo de un juez federal, lo que supone un revés para los estados que habían demandado a la Administración por preocupaciones de privacidad.

Sin embargo, la decisión del juez, emitida el lunes pasado, limita estrictamente el alcance de los datos de los 22 estados demandantes que se pueden compartir, permitiendo por ahora que la agencia entregue solo información biográfica básica sobre inmigrantes que residen ilegalmente en Estados Unidos. La demanda de los estados surgió después de un informe de Associated Press sobre la política de intercambio de datos.

El fallo del juez Vince Chhabria en San Francisco se produce después de que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (conocidos por sus siglas en inglés, CMS) dijeran que planeaban compartir los datos nuevamente como parte de la represión de inmigración de la Administración Trump.

En agosto, Chhabria le había prohibido al Departamento de Salud y Servicios Humanos compartir los datos personales, que incluyen direcciones de domicilio, con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En diciembre, extendió esa orden temporal.

Luego, la semana pasada, Chhabria dictaminó que después de que la orden temporal expire el 5 de enero, el Departamento de Salud (conocido por sus siglas en inglés, HHS) puede reanudar el intercambio de "información biográfica básica, de ubicación y de contacto" sobre inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos con Inmigración y Aduanas. Escribió en un documento judicial que este intercambio "está claramente autorizado por la ley y las agencias han explicado adecuadamente sus decisiones".

Mientras se desarrolla la demanda, el HHS y el CMS no pueden proporcionar información médica detallada y sensible sobre los inscritos al Departamento de Seguridad Nacional o ICE, escribió Chhabria. Tampoco pueden entregar datos de Medicaid sobre ciudadanos estadounidenses o inmigrantes legales en los 22 estados demandantes, escribió.

Al explicar por qué bloqueó el intercambio más amplio de datos, Chhabria escribió que las nuevas políticas federales "son totalmente poco claras sobre qué información sería, por qué sería necesaria para fines de aplicación de la ley de inmigración y cuáles serían los riesgos de compartirla con el Departamento de Seguridad Nacional".

No estaba claro el lunes si el HHS había reanudado el intercambio de datos y un portavoz no respondió a una solicitud de comentarios.

Los inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos, así como algunos que están legalmente presentes, no pueden inscribirse en el programa Medicaid que ofrece cobertura casi gratuita para servicios de salud. Pero la ley federal requiere que todos los estados ofrezcan Medicaid de emergencia, una cobertura temporal que paga solo por servicios de vida o muerte en salas de urgencias a cualquier persona, incluidos los no ciudadanos. Medicaid es un programa financiado conjuntamente entre los estados y el gobierno federal.

El HHS compartió por primera vez los datos personales de millones de inscritos en Medicaid en un puñado de estados en junio.

En julio, el CMS firmó un nuevo acuerdo que dio al DHS acceso diario para ver los datos personales, incluidos los números de Seguro Social y las direcciones de domicilio, de los 77 millones de inscritos en Medicaid de la nación. Ninguno de los acuerdos fue anunciado públicamente.

La divulgación extraordinaria de tales datos a los funcionarios de deportación en medio de la amplia represión a la inmigración provocó de inmediato la demanda por preocupaciones de privacidad.

Los defensores de la inmigración han dicho que la divulgación de datos personales podría causar alarma entre personas que buscan ayuda médica de emergencia para ellos mismos o sus hijos. Otros esfuerzos para reprimir la inmigración ilegal han hecho que escuelas, iglesias, tribunales y otros lugares cotidianos se sientan peligrosos para los inmigrantes e incluso para los ciudadanos estadounidenses que temen verse atrapados en una redada.

El CMS en noviembre dijo que su intención de proporcionar los datos a ICE es "consistente con las leyes federales" y está destinada "a avanzar en las prioridades de la Administración relacionadas con la inmigración".

El intercambio de datos se produce mientras la Administración Trump ha implementado una represión de inmigración sin precedentes que ha involucrado a agencias de todo el gobierno federal y que ha incluido el envío de militares y agentes de inmigración a múltiples ciudades dirigidas por demócratas.

La Administración también ha hecho otros esfuerzos para compartir datos con funcionarios de inmigración. En mayo, un juez federal se negó a prohibirle al Servicio de Impuestos Internos compartir los datos fiscales de inmigrantes con ICE para ayudar a los agentes a localizar y detener a personas que viven ilegalmente en Estados Unidos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.