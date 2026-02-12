Agencia de espionaje de Seúl dice que la hija de Kim Jong Un está cerca de ser nombrada futura líder

SEÚL, Corea del Sur (AP) — La agencia de espionaje de Corea del Sur dijo el jueves a legisladores que cree que la hija adolescente del líder norcoreano, Kim Jong Un, está a punto de ser designada futura líder de la hermética nación, una decisión que ampliaría la dinastía familiar a una cuarta generación

La evaluación del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS, por sus siglas en inglés) se produce mientras el Norte se prepara para celebrar a finales de este mes su mayor conferencia política, en la que se espera que Kim exponga sus principales objetivos de política para los próximos cinco años y adopte medidas para reforzar su control autoritario

En una sesión informativa a puerta cerrada, funcionarios del NIS indicaron que están vigilando de cerca si la hija de Kim —que se cree que se llama Kim Ju Ae y tiene alrededor de 13 años— aparece con él ante los miles de delegados en el próximo congreso del Partido de los Trabajadores, explicó el legislador Lee Seong Kweun, que estuvo presente en la reunión

Tras su primera aparición en público en una prueba de misiles de largo alcance en noviembre de 2022, Kim Ju Ae ha acompañado a su padre en un número cada vez mayor de actos, incluyendo pruebas de armamento, desfiles militares e inauguraciones de fábricas. Viajó con él a Beijing en septiembre para la primera cumbre del líder con el presidente de China, Xi Jinping, en seis años, en un aparte de un acto relacionado con la Segunda Guerra Mundial

Las especulaciones sobre su futuro político se intensificaron el mes pasado cuando participó junto a sus padres en la visita de Año Nuevo al Palacio del Sol de Kumsusan, en Pyongyang, un mausoleo familiar sagrado donde se exhiben los cuerpos embalsamados de su difunto abuelo y bisabuelo, los líderes de primera y segunda generación del país. Algunos expertos interpretaron la visita como la señal más clara hasta ahora de que está llamada a ser la heredera de su padre, de 42 años

En un primer momento, las autoridades surcoreanas expresaron sus dudas acerca de la posibilidad de que fuese elegida líder norcoreana, citando la cultura profundamente conservadora del país y la tradición de un liderazgo dominado por hombres. Pero sus apariciones cada vez más frecuentes en la prensa estatal ha derivado en una reevaluación

En su evaluación de septiembre sobre el estatus de Kim Ju Ae, el NIS comunicó a los legisladores que la decisión de Kim de llevarla en su viaje a China podría formar parte de un esfuerzo para construir una “narrativa” que posiblemente allanara el camino para su sucesión

“En el pasado, (el NIS) describió a Kim Ju Ae como alguien que estaba en plena ‘formación como heredera’. Lo notable ahora es que usaron el término ‘etapa de heredera designada’, un cambio que es bastante significativo”, apuntó Lee

Según Lee, la agencia citó su creciente presencia en actos militares de alto perfil, su inclusión en la visita familiar a Kumsusan e indicios de que Kim Jong Un estaba empezando a pedirle opinión sobre ciertos asuntos de política

No se sabe mucho de la hija de Kim

Pese a su mayor visibilidad en la propaganda, los medios estatales norcoreanos nunca han publicado el nombre de la hija de Kim, refiriéndose a ella solo como su “respetada” o “querida” hija

La creencia de que se llama Kim Ju Ae se basa en un relato del exastro de la NBA Dennis Rodman, quien recordó haber sostenido en brazos a la hija bebé de Kim Jong Un durante un viaje a Pyongyang en 2013. Funcionarios de inteligencia surcoreanos creen que la niñá nació en algún momento de ese año

En 2023, la agencia de espionaje de Seúl dijo a los legisladores que Kim Jong Un y su esposa probablemente tengan también un hijo mayor y un tercer hijo menor cuyo sexo se desconoce

Desde su fundación en 1948, Corea del Norte ha estado gobernada por varones de la familia Kim, comenzando por el fundador del país, Kim Il Sung, a quien sucedió su hijo, Kim Jong Il

Kim Jong Un tenía apenas 26 años cuando fue nombrado oficialmente heredero durante una conferencia del partido en 2010, dos años después de que Kim Jong Il sufriera un debilitante derrame cerebral. Tras la muerte de su padre en diciembre de 2011, subió abruptamente al trono con relativamente poca preparación

Algunos analistas sugieren que la decisión de Kim de presentar oficialmente a su hija pronto posiblemente refleje su experiencia con su llegada al poder

Congreso del partido podría ofrecer pistas sobre planes de sucesión

La primera visita conocida de Kim Ju Ae a Kumsusan el mes pasado también fue la primera que realizaba su padre en tres años. Dado el estatus del palacio como símbolo clave del poder de la familia Kim, debe considerarse un gesto simbólico de Kim Jong Un para presentar a su hija como heredera ante su abuelo y su padre, mientras se prepara para el importante congreso del partido, señaló Cheong Seong-Chang, analista principal del Instituto Sejong de Corea del Sur

El congreso del Partido de los Trabajadores a finales de febrero podría proporcionar un escenario para que Kim Jong Un formalice sus planes de sucesión, posiblemente otorgándole a su hija el cargo de primera secretaria del partido, el segúndo cargo más importante en la formación, aunque esa decisión podría no revelarse de inmediato al mundo exterior, indicó Cheong

Otros analistas cuestionan si recibirá un cargo tan visible o algún rol formal en el partido, dado que sus normas exigen que los miembros tengan al menos 18 años

Si Kim utiliza el congreso para afianzar a su hija como sucesora, las señales serían más sutiles, afirmó Koh Yu-hwan, expresidente del Instituto de Unificación Nacional de Corea del Sur

Por ejemplo, el partido podría elogiarse a sí mismo por cómo el Norte ha sobrevivido más tiempo que la mayoría de los otros Estados comunistas y atribuirlo a la forma en que se estableció una “herencia exitosa de la revolución”, explicó

“Si se ven comentarios así, sería razonable pensar que Ju Ae se ha consolidado” como heredera, agregó Koh

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa