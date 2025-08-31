Agencia de la ONU denuncia que hutíes detuvieron a uno de sus empleados en Yemen

El Programa Alimentario Mundial (PAM) anunció el domingo la detención de uno de sus empleados por los rebeldes hutíes en la capital yemení, Saná, en manos de los insurgentes.

Las oficinas de esta agencia de la ONU en Saná "fueron tomadas por las fuerzas de seguridad locales que detuvieron a un miembro del personal, y se registran informaciones de más detenciones (del personal del PAM) en otras regiones", declaró el PAM en un comunicado transmitido a AFP.

Añadió que es "urgente buscar información" de las autoridades hutíes, que tomaron la capital Saná en 2014 y ahora controlan amplias partes de Yemen.

Una fuente de seguridad dijo que siete empleados del PAM y tres trabajadores de Unicef fueron detenidos el domingo.

El comunicado del PAM indica que "la arbitraria detención de personal humanitario es inaceptable. El cuidado y la seguridad del personal es esencial para llevar a cabo el trabajo humanitario que salva vidas".

Tras los bombardeos israelíes el jueves en Saná que mataron a altos responsables de los hutíes apoyados por Irán, entre ellos a su primer ministro, una fuente yemení de seguridad dijo a AFP que las autoridades hutíes detuvieron a decenas de personas en Saná y otras áreas "bajo la sospecha de colaborar con Israel".

Una década de guerra civil ha sumido a Yemen en una de las peores crisis humanitarias del mundo, con más de la mitad de la población con necesidad de ayuda.

