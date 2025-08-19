Agencia de la ONU dice que Israel no deja entrar suficientes suministros a Gaza para evitar la hambruna

GINEBRA, 19 ago (Reuters) -

Israel está permitiendo la entrada de algunos suministros en la Franja de Gaza, pero no los suficientes para evitar una hambruna generalizada, dijo el martes la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas.

"En las últimas semanas, las autoridades israelíes solo han permitido la entrada de ayuda en cantidades muy inferiores a las necesarias para evitar una hambruna generalizada", dijo Thameen Al-Kheetan, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, en una rueda de prensa celebrada en Ginebra.

Añadió que el riesgo de hambruna en Gaza era "consecuencia directa de la política del Gobierno israelí de bloquear la ayuda humanitaria".

La agencia militar israelí que coordina la ayuda, COGAT, afirmó que Israel dedica "esfuerzos considerables" a la distribución de ayuda a Gaza.