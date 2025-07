Agencia de la ONU dice que tanques y francotiradores israelíes dispararon a una multitud en Gaza

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — La agencia alimentaria de la ONU acusó a Israel de utilizar tanques, francotiradores y otras armas para disparar contra una multitud de palestinos que buscaban ayuda alimentaria, en lo que el Ministerio de Salud del territorio dijo que fue uno de los días más mortales para los solicitantes de ayuda en más de 21 meses de guerra.

En un comunicado el domingo, el Programa Mundial de Alimentos condenó la violencia registrada en el norte de Gaza cuando los palestinos intentaron llegar a un convoy de camiones que transportaban alimentos. El Ministerio de Salud en Gaza dijo que al menos 80 personas murieron en el incidente. El Ejército israelí ha dicho que hizo disparos de advertencia "para eliminar una amenaza inmediata", pero ha cuestionado el número de muertos reportado por los palestinos.

La acusación de una importante agencia de ayuda que ha tenido generalmente buenas relaciones de trabajo con Israel se suma a las descripciones de testigos y otros, quienes también dijeron que Israel abrió fuego contra la multitud.

El derramamiento de sangre en torno al acceso a la ayuda destaca la situación cada vez más precaria para las personas en Gaza que buscan desesperadamente alimentos y otra asistencia, ya que la guerra que ha sacudido la región no muestra signos de terminar. Israel y Hamás todavía mantienen conversaciones de alto el fuego, pero no parece haber un avance y no está claro si alguna tregua pondría fin a la guerra de manera duradera.

A medida que avanzan las conversaciones, el número de muertos en el territorio devastado por la guerra ha aumentado a más de 58.800 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. Su conteo no distingue entre milicianos y civiles, pero el ministerio dice que más de la mitad de los muertos son mujeres y niños. El ministerio forma parte del gobierno de Hamás, pero la ONU y otras organizaciones internacionales lo consideran la fuente más confiable de datos sobre víctimas.

Mientras tanto, Israel ha ampliado sus órdenes de evacuación para el territorio para incluir un área que había sido algo menos afectada que otras, lo que indica que puede estar abriéndose un nuevo campo de batalla, comprimiendo a los palestinos en áreas cada vez más pequeñas de Gaza.

El PMA condena la violencia en los puntos de distribución de alimentos

El Ministerio de Salud, testigos y un funcionario de la ONU dijeron que las fuerzas israelíes abrieron fuego el domingo en el norte de Gaza hacia multitudes que intentaban obtener alimentos de un convoy de 25 camiones que había ingresado al área gravemente afectada.

El comunicado del PMA, que dijo que la multitud que rodeaba su caravana "fue atacada por tanques israelíes, francotiradores y otros disparos", respalda esas afirmaciones.

El comunicado no especificó un número de muertos, diciendo solo que el incidente resultó en la pérdida de "innumerables vidas".

"Estas personas simplemente intentaban acceder a alimentos para alimentarse a sí mismas y a sus familias al borde de la inanición", dijo, agregando que el incidente ocurrió a pesar de las garantías de las autoridades israelíes de que la entrega de ayuda mejoraría. "Los tiroteos cerca de misiones humanitarias, convoyes y distribuciones de alimentos deben detenerse de inmediato".

El incidente del domingo se produce después de que el acceso de los palestinos a la ayuda en el territorio se redujera considerablemente, y buscar esa ayuda se ha vuelto peligroso. Un sistema de ayuda respaldado por Estados Unidos e Israel que ha arrebatado parte de la gestión de ayuda a proveedores tradicionales como la ONU se ha visto marcado por la violencia y el caos, ya que los palestinos que se dirigen a sus sitios de distribución de ayuda han sido atacados. El grupo, la Fundación Humanitaria de Gaza, había dicho que la mayoría de la violencia reportada no ha ocurrido en sus recintos.

El ejército israelí no hizo comentarios inmediatos sobre las afirmaciones del PMA. Israel no ha permitido que los medios internacionales ingresen a Gaza durante toda la guerra, y las afirmaciones enfrentadas no pudieron ser verificadas de manera independiente.

La violencia continúa en Gaza

Funcionarios de salud de Gaza dijeron el lunes que al menos 13 personas, incluidas dos mujeres y cinco niños, murieron en ataques israelíes desde la noche anterior.

Al menos dos personas murieron el lunes por la mañana cuando multitudes de palestinos que esperaban camiones de ayuda fueron atacadas en el área del corredor de Netzarim en el centro de Gaza, según el doctor Mohamed Abu Selmiyah, director del Hospital Shifa en la ciudad de Gaza, donde fueron llevados los muertos. Dijo que las fuerzas israelíes habían abierto fuego.

Un ataque israelí durante la noche alcanzó una tienda en el área de Muwasi de Jan Yunis, matando al menos a cinco personas, según el Ministerio de Salud. Los muertos eran dos padres, dos de sus hijos y un pariente, dijo.

Otros ataques alcanzaron tiendas en el área de Muwasi de Jan Yunis y un edificio residencial en la ciudad de Gaza, según funcionarios de salud.

El ejército israelí dijo que estaba investigando los diversos ataques. Culpa a Hamás por las bajas civiles porque el grupo opera desde áreas pobladas.

Hamás desencadenó la guerra cuando milicianos irrumpieron en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a alrededor de 1200 personas y tomando a otras 251 como rehenes. Cincuenta permanecen en Gaza, pero se cree que menos de la mitad están vivos.

Israel ataca de nuevo a los rebeldes en Yemen

La lucha en Gaza ha desencadenado conflictos en otras partes de la región, como entre Israel y los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen, quienes han lanzado misiles y drones hacia Israel en lo que dicen es una muestra de solidaridad con los palestinos.

El Ejército israelí dijo que atacó el puerto de Hodeida en Yemen el lunes por la mañana, diciendo que los hutíes estaban reconstruyendo la infraestructura del puerto. Israel dijo que los hutíes usaron el puerto para recibir armas de Irán y lanzar misiles hacia Israel. El Ejército israelí dijo que apuntó a las partes del puerto utilizadas por los hutíes y acusó a los hutíes de usar infraestructura civil para fines militares.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que los objetivos incluían áreas del puerto que Israel había destruido en ataques anteriores. "Los hutíes pagarán un alto precio por lanzar misiles hacia el Estado de Israel", dijo Katz. Israel atacó por última vez el puerto de Hodeida hace dos semanas.

___

Magdy informó desde El Cairo y Lidman desde Jerusalén.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.