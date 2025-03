Agencia de la ONU para los refugiados acusa a Chipre de seguir rechazando barcos de migrantes

NICOSIA, Chipre (AP) — Chipre y la agencia de la ONU para los refugiados chocaron el jueves por las acusaciones de que la nación insular del este del Mediterráneo continúa llevando a cabo lo que se conoce como “devoluciones” de barcos cargados de migrantes que parten de Siria o Líbano.

El enfrentamiento, que se desarrolló en la emisora estatal el jueves, se produjo unos días después de que las autoridades chipriotas rescataran a dos sobrevivientes y siete cuerpos en aguas internacionales frente a Chipre, tras el hundimiento de su barco en mares agitados.

Emilia Strovolidou, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, dijo a la emisora estatal que la policía chipriota interceptó tres barcos de migrantes en las aguas territoriales chipriotas entre el 13 y el 14 de marzo, pero les impidió desembarcar en el puerto de Larnaca, obligándolos a regresar a Siria, de donde partieron.

El ministro de Justicia chipriota, Marios Hartsiotis, impugnó enérgicamente las afirmaciones de Strovolidou y dijo que las embarcaciones de patrulla chipriotas interceptaron dos —no tres— barcos cerca de las aguas territoriales de Líbano, dentro del área de responsabilidad de búsqueda y rescate de Chipre.

Hartsiotis indicó que las autoridades chipriotas solicitaron asistencia a Líbano —de acuerdo con un acuerdo bilateral— para devolver los barcos a la costa libanesa desde donde zarparon.

El funcionario insistió en que Chipre no lleva a cabo devoluciones y cumple con sus obligaciones legales internacionales, añadiendo que una “organización seria” como la ACNUR “debe fundamentar sus afirmaciones”. Dijo que cualquier información relevante se debería enviar a la policía chipriota para que realice una investigación adecuada.

El ministro de Defensa, Vasilis Palmas, también afirmó que las afirmaciones de la ACNUR “no tienen fundamento”.

“Tenemos todo el derecho a proteger nuestras fronteras, incluidas las marítimas”, dijo Hartsiotis. En los últimos dos años, el enfoque firme de Chipre hacia la llegada de migrantes irregulares ha provocado una caída precipitada en tales llegadas. En 2024, las llegadas de migrantes cayeron un 64% en comparación con 2022, mientras que el porcentaje de salidas de migrantes aumentó del 43% en 2022 al 179% en 2024.

The Associated Press pidió a la ACNUR que explicara las discrepancias entre las dos versiones. En un comunicado escrito, la agencia no ofreció detalles adicionales, pero insistió en que “a las personas a bordo se les negó el acceso a Chipre y ahora están de regreso en Siria, de donde habían huido”.

“El principio legal internacional de no devolución prohíbe que todos los estados... participen en conductas que planteen el riesgo de enviar a las personas de regreso —directa o indirectamente— a un lugar donde estarían en riesgo de persecución o de violaciones graves a sus derechos humanos”, se lee en el comunicado.

La afirmación del gobierno chipriota de que no lleva a cabo devoluciones se basa en su propia definición de lo que constituye una devolución. Hartsiotis dijo que un elemento clave de una devolución es el uso de la violencia, afirmando que las autoridades chipriotas no recurren a tales tácticas.

El principal tribunal de derechos humanos de Europa dictó en octubre que Chipre violó el derecho de dos ciudadanos sirios a solicitar asilo en la nación insular después de mantenerlos, junto con más de dos docenas de personas más, a bordo de un barco en el mar durante dos días antes de enviarlos de regreso a Líbano.

La disputa se produjo después del rescate, efectuado el lunes, de dos hombres a unos 45 kilómetros (28 millas) al sur de Chipre, donde un barco en el que viajaban se hundió en mares agitados.

Las autoridades piensan que el barco transportaba al menos a 20 hombres sirios de entre 25 y 30 años. Actualmente se realiza una búsqueda en la zona, en la que no se ha encontrado nada más.

El hundimiento suscitó especulaciones en los medios sobre la supuesta inacción de las autoridades chipriotas, especialmente cuando se supo que la organización no gubernamental Alarm Phone advirtió a las autoridades un día antes sobre un barco de migrantes en apuros en algún lugar frente a la costa sur de Chipre.

Esto provocó una airada respuesta en la que los funcionarios del gobierno afirmaron que se habían enviado recursos aéreos y marítimos en un esfuerzo de búsqueda que cubría un área de 1.000 millas náuticas, sin obtener resultados.

En un comunicado conjunto, los ministros de Justicia, Defensa y Migración dijeron que no hay nada hasta ahora que sugiera que la advertencia de Alarm Phone se refería al barco hundido en el que iban a bordo los dos hombres rescatados.

“Es inaceptable que la República de Chipre sea acusada de violar los derechos humanos”, dijeron los ministros. “La República de Chipre nunca ha ignorado un llamado de ayuda o un mensaje relacionado con una operación de búsqueda y rescate, y realiza todas las acciones necesarias de acuerdo con la ley”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.