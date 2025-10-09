Agencia de la ONU para los refugiados palestinos dice tener alimentos listos para abastecer Gaza

La agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos celebró el jueves el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás como un "gran alivio" y afirmó que está lista para abastecer Gaza con los alimentos que necesita con urgencia.

"La UNRWA tiene alimentos, medicinas y otros suministros básicos para enviar a Gaza. Tenemos suficiente para proporcionar alimentos a toda la población durante los próximos tres meses", aseguró el director de la agencia, Philippe Lazzarini, en la red social X.

Israel y el movimiento islamista Hamás alcanzaron este jueves un acuerdo para un alto el fuego y la liberación de los rehenes, siguiendo el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a dos años de guerra en Gaza.

Además de la tregua, la propuesta de paz de 20 puntos del magnate republicano establece el acceso de la ayuda humanitaria, la retirada gradual del ejército israelí de Gaza y el desarme de Hamás.

Según una fuente cercana a los diálogos consultada por la AFP, el pacto se firmará este jueves en Egipto.

Un funcionario del gobierno de Hamás dijo que, una vez en vigor, al menos 400 camiones de ayuda humanitaria deberían entrar cada día en la Franja durante los cinco primeros días del alto el fuego.

