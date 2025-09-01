Agencia de la ONU para los Refugiados reducirá sus gastos en una quinta parte debido a los recortes

Por Emma Farge

GINEBRA, 1 sep (Reuters) - La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) planea reducir su presupuesto en casi una quinta parte el año que viene debido a "restricciones financieras", pese a que la guerra en Sudán y otras crisis provocan un aumento de las personas que huyen de sus hogares, según mostró su presupuesto.

Según el documento publicado en Internet el lunes, la ACNUR también planea cerrar su oficina de África Austral y suprimir casi 4000 puestos de trabajo, ya que los recortes le dejarán con US$8500 millones para gastar en 2026, frente a los US$10.200 millones de 2025.

El documento no detalla las restricciones. Las agencias de ayuda se han visto sacudidas por los recortes de financiación de los principales donantes, encabezados por Estados Unidos y otras potencias occidentales que han priorizado el gasto en defensa ante el creciente temor a Rusia.

El organismo, con sede en Ginebra, prevé que el número de desplazados forzosos y apátridas aumente el próximo año hasta alcanzar un nuevo récord mundial de 136 millones, frente a los 129,9 millones de 2024.

El cierre de la oficina en Pretoria, capital de Sudáfrica, se hará efectivo el 1 de octubre y otras oficinas absorberán sus operaciones, según el documento.

El sur de África acoge a los refugiados que huyen del conflicto en la República Democrática del Congo y a los desplazados por la insurgencia en el norte de Mozambique.

Estados Unidos ha sido históricamente, con diferencia, el mayor donante de la ACNUR.

(Reporte adicional de Nellie Peyton en Johannesburgo; editado en español por Carlos Serrano)