Agencia de la UE propone limitar dosis de toxinas en la leche en polvo

La agencia de seguridad alimentaria de la UE propuso el lunes una dosis de referencia para una toxina que a veces se encuentra en la leche en polvo, tras el retiro del mercado de este producto en decenas de países.

La EFSA indicó que una concentración superior a 0,054 microgramos de cereulida por litro en leche de fórmula para lactantes o superior a 0,1 microgramos por litro en leche de fórmula para bebés "podría dar lugar a que se superen los niveles de seguridad".

"Este dictamen tiene por objeto ayudar a los gestores de riesgo de la UE a determinar cuándo debe retirarse un producto del mercado como medida de precaución en materia de salud pública", señaló la agencia con sede en Italia en un comunicado.

Por el momento no está claro si la nueva recomendación dará lugar a nuevos retiros.

Varias empresas, entre ellas gigantes como Nestlé, Danone y Lactalis, han retirado del mercado leche de fórmula para lactantes en más de 60 países, incluida Francia, desde diciembre debido al riesgo de contaminación por cereulida.

La cereulida, una toxina producida por ciertas bacterias, es posible que "provoque principalmente problemas digestivos, como vómitos o diarrea", según el Ministerio de Sanidad francés.

En Francia ya se han abierto dos investigaciones penales tras la muerte de dos bebés que consumieron leche de fórmula para lactantes retirada del mercado por Nestlé debido a una "posible contaminación" por una sustancia bacteriana.

El Ministerio de Sanidad francés señaló que aún no se ha establecido ningún "vínculo causal".

La Comisión Europea pidió a la EFSA establecer una norma para la cereulida en productos infantiles.