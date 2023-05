Agencia dice que Talibán accede a considerar permiso para que las mujeres trabajen

KABUL (AP) — El director de una agencia humanitaria declaró el jueves que el Talibán ha accedido a considerar permitir que las mujeres afganas trabajen para la agencia en la provincia sureña de Kandahar, el centro político y religioso de los gobernantes del país.

Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para Refugiados, se reunió con funcionarios en la capital Kabul y en Kandahar para tratar de persuadirles a que revoquen la prohibición sobre el trabajo de las mujeres.

El Talibán en diciembre le prohibió a las mujeres trabajar en las organizaciones no gubernamentales, supuestamente porque no se estaban poniendo el hiyab — el tradicional pañuelo islámico que cubre el cabello — y no estaban acatando las normas de trabajar separadas de los hombres. En abril, el Talibán decretó que la prohibición se extendía a las oficinas y agencias de la ONU en Afganistán. Hay algunas excepciones en algunos sectores, como salud y educación.

“Tenemos un acuerdo para iniciar inmediatamente diálogos para un arreglo temporal que le permita a nuestras colegas femeninas trabajar para y con otros en Kandahar”, dijo Egeland a The Associated Press. “Si logramos tener una excepción en Kandahar, deberíamos poder replicarlo en otros lugares”.

El Talibán declaró en enero que estaba elaborando directrices para que las mujeres puedan trabajar en ONGs. Egeland sostuvo hace pocos días que las autoridades le dijeron que esas directrices estaban casi listas, pero que no le dieron un cronograma ni más detalles.

El arreglo temporal funcionaría mientras las directrices nacionales son elaboradas. Cubriría todos los sectores y programas del Consejo Noruego para Refugiados, indicó Egeland.

Las agencias humanitarias han estado proveyendo alimentos, educación y atención médica a los afganos tras la toma del poder por parte de los talibanes en agosto de 2021 y el consiguiente colapso económico. Pero tal ayuda se ha visto muy afectada por la prohibición de que las mujeres trabajen para dichas agencias.

Egeland indicó que le dejó en claro a los talibanes que la agencia necesita poder entregar la ayuda igual que antes de la prohibición, y con mujeres.

AP