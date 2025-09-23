Agencia Europea del Medicamento considera seguro el uso de paracetamol durante el embarazo

LONDRES, 23 sep (Reuters) - La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) dijo el martes que no había pruebas nuevas que requirieran cambios en las recomendaciones actuales para el uso de paracetamol en la Unión Europea, conocido como Tylenol en Estados Unidos, durante el embarazo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relacionó el autismo con el uso de vacunas en la infancia y la toma del popular analgésico Tylenol por parte de las mujeres cuando están embarazadas, lo que lleva a la primera línea de la política sanitaria estadounidense afirmaciones no respaldadas por la ciencia.

"Las pruebas disponibles no han encontrado ninguna relación entre el uso de paracetamol durante el embarazo y el autismo", dijo la EMA en un comunicado enviado a Reuters, y añadió que el paracetamol podía ser utilizado durante el embarazo cuando sea necesario, aunque con una dosis y frecuencia efectivas más bajas. (Información de Maggie Fick; redacción de Adam Jourdan; edición en español de Jorge Ollero Castela)