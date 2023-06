Agencia fronteriza de UE pide "aclaraciones" a Grecia

ATENAS (AP) — La agencia fronteriza de la Unión Europea ha pedido “aclaraciones e información” a la Guardia Costera griega acerca de la presunta deportación ilegal a Turquía de dos migrantes que cruzaron en bote, señaló un funcionario europeo el viernes.

El funcionario dijo que el director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens, escribió a un oficial de policía que representa a Grecia en la junta de Frontex con pedido de respuesta para el 10 de julio. La agencia ayuda a patrullar la frontera oriental de Grecia, que es miembro de la UE.

En los últimos años, el gobierno de centroderecha griego ha aumentado el patrullaje del mar Egeo oriental, lo que ha reducido drásticamente el número de migrantes provenientes del Medio Oriente y África que cruzan en botes pequeños desde Turquía.

Pero se ha acusado a Atenas de devolver a los migrantes que entran en sus aguas a la jurisdicción marítima turca sin permitirles solicitar asilo. Se ha denunciado a Grecia por dar un trato similar a los migrantes que cruzan la frontera terrestre con Turquía.

Grecia lo niega y argumenta que su política migratoria es “estricta pero justa”.

La guardia costera griega ha recibido fuertes críticas por su manejo del naufragio, el 14 de junio, de un buque que transportaba a cientos de migrantes de Libia a Italia, y en el cual se calcula que murieron más de 500 personas.

El funcionario europeo al tanto del mensaje de Frontex habló con The Associated Press bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a discutir el tema con la prensa.

La carta, fechada el jueves, se refiere a presuntos incidentes del 11 y 22 de abril en la isla egea de Lesbos, un destino importante para los migrantes que llegan desde la costa turca cercana en botes pequeños.

