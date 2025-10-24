Agencia meteorológica de la ONU revisa sus prioridades ante la escasez de fondos

Por Emma Farge

GINEBRA, 24 oct (Reuters) - La agencia meteorológica de la ONU planea recortar algunos puestos y está revisando sus prioridades ante el retraso de decenas de países, entre ellos Estados Unidos, en el pago de sus cuotas, según confirmó el viernes un portavoz.

La Organización Meteorológica Mundial, creada en 1951 para coordinar los datos mundiales para las previsiones meteorológicas, creó esta semana un grupo de trabajo de revisión durante una reunión en Ginebra con el objetivo de mejorar los sistemas de alerta temprana de desastres climáticos mortales.

La OMM, cuyo presupuesto es independiente del de las Naciones Unidas, empezó a reestructurarse en agosto para recortar gastos en el marco de reformas más amplias de la ONU, a pesar de que la aceleración del cambio climático provocado por el hombre aumenta el riesgo de muertes relacionadas con el clima, especialmente en los países en desarrollo, donde faltan sistemas de alerta temprana.

La OMM prevé recortar 26 puestos y reducir los viajes, según un documento presupuestario visto por Reuters.

"Tenemos que asegurarnos de que estamos preparados para afrontar el futuro", declaró la portavoz Clare Nullis en una rueda de prensa celebrada el viernes.

La portavoz explicó que en enero se creará un grupo de trabajo para "ajustar" el trabajo de la OMM en función de las actuales limitaciones de financiación y de las nuevas oportunidades, como el uso de la inteligencia artificial en las predicciones meteorológicas.

Los pagos atrasados pendientes a la OMM ascendían a finales de agosto a unos 48 millones de francos suizos (US$60 millones), según un documento de la Organización, lo que equivale a dos tercios de su presupuesto anual.

Estados Unidos debe más de 30 millones de francos suizos (US$38 millones).

El Departamento de Estado estadounidense no respondió a una solicitud de comentarios. Delegados estadounidenses participaron en el congreso.

Bajo el mandato del presidente Donald Trump, Washington ha anunciado que abandona algunos organismos de la ONU, así como el Acuerdo Climático de París para frenar el cambio climático, respaldado por la ONU, y se retrasa en el pago a otros.

Trump ha cuestionado en repetidas ocasiones la eficacia, el costo y la rendición de cuentas de los organismos internacionales, argumentando que a menudo no sirven a los intereses de Estados Unidos.

