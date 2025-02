Agencias de salud de EEUU restauran páginas web y datos tras orden de juez

NUEVA YORK (AP) — Las agencias de salud estadounidenses han restaurado varias páginas web y conjuntos de datos, tras la orden de un juez para devolver el acceso público a la información que había sido eliminada para cumplir con una orden ejecutiva presidencial.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) restauraron el martes por la noche nueve páginas web y conjuntos de datos, incluyendo páginas sobre salud adolescente, información sobre el monitoreo y pruebas del VIH, guías sobre anticoncepción y datos sobre cómo la contaminación, la pobreza y otros factores impactan a ciertas comunidades.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) restauró las recomendaciones para aumentar la participación de mujeres en ensayos clínicos, analizar e interpretar datos específicos por sexo e incluir información específica por sexo en las presentaciones regulatorias de productos médicos.

El 20 de enero, su primer día de regreso en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump firmó una orden para que las agencias usaran el término “sexo” y no “género” en políticas y documentos federales. En respuesta, el director interino de la Oficina de Gestión de Personal exigió a los jefes de las agencias que eliminaran cualquier programa y retiraran cualquier sitio web que promoviera la “ideología de género”. Esto llevó a la eliminación generalizada de contenido en los sitios web del gobierno.

Parte de la información fue restaurada gradualmente, al menos en parte. Pero los expertos en salud pública expresaron su preocupación por las cosas que seguían faltando. Doctors for America, representados por el Public Citizen Litigation Group, demandaron a la OPM, los CDC, la FDA y el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

El martes, el juez John Bates en Washington instruyó al gobierno a restaurar el acceso a varias páginas web y conjuntos de datos que el grupo identificó como faltantes de los sitios web y a identificar otros que también fueron eliminados “sin un aviso adecuado o una explicación razonada”.

Las nueve páginas de los CDC citadas en la demanda fueron restauradas a como estaban el 30 de enero, según un funcionario de salud federal que no estaba autorizado a discutirlo y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato. Sin embargo, el miércoles por la mañana el trabajo no parecía estar completo: algunos enlaces en páginas que habían sido retiradas no funcionaban.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.