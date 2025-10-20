Agenda Autonómica de Europa Press para este lunes 20 de octubre

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones más destacadas de la sección de Autonomías previstas para el lunes, 20 de octubre:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 09.00 horas: En Barcelona, jornada 'World in Progress Barcelona' de Prisa con el presidente de la Generalitat y el alcalde Jaume Collboni (9), la vicepresidenta María Jesús Montero (9.30), el conseller de Acció Exterior de la Generalitat Jaume Duch (9.45), la vicepresidenta de la CE Teresa Ribera (10), el CEO de Naturgy Francisco Reynés (11), la presidenta de Redeia Beatriz Corredor (11.15), el presidente de Cidob Josep Borrell y el exprimer ministro de Italia Matteo Renzi (11.30), la vicepresidenta Yolanda Díaz (14), la ministra Elma Saiz (17.15) y el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos y (telemática) la opositora venezolana María Corina Machado, 17.50-18.15 (Palau de Congressos de Catalunya. Diagonal 661).

-- 10.00 horas: En Vitoria-Gasteiz, el lehendakari, Imanol Pradales, recibe al congresista del Partido Demócrata de Estados Unidos, Jon Garamendi. En el Palacio Ajuria Enea (Fray Francisco de Vitoria Ibilbidea, 5).

-- 10.30 horas: En Albacete, el alcalde, Manuel Serrano, y el concejal de Infraestructuras y Urbanismo, Julian Garijo, presentan el proyecto de un nuevo tramo de la AB-20, en la sala de prensa del Ayuntamiento (Plaza de la Catedral s/n).

-- 10.30 horas: En Zaragoza, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, preside el acto de firma del convenio Plan Aragón Más Vivienda / Operación Arcosur que puede suponer la construcción de miles de viviendas. En la firma estarán presentes la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el consejero delegado de Ibercaja Banco, Víctor Iglesias; y el presidente de la Junta de Compensación de Arcosur, Juan Andrés Sáez, en los jardines del edificio Pignatelli (C. de Ramón Pignatelli). NOTA: Se retransmite: 'youtube.com/watch?v=dFhK0kevLe8'.

-- 11.00 horas: En Logroño, primera sesión del Debate sobre el Estado de la Ciudad, con la intervención del alcalde Conrado Escobar. En el salón de plenos del Ayuntamiento (Plaza del Ayuntamiento s/n).

-- 11.25 horas: En Alcántara, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, inaugura el nuevo viaducto de Alcántara (aparcamiento del punto kilométrico 34 de la carretera EX-117).

-- 13.00 horas: En Badajoz y Cáceres, la delegación del Gobierno en Extremadura y la subdelegación del Gobierno en Cáceres guardan un minuto de silencio en recuerdo de las últimas víctimas de violencia de género y de la mujer asesinada en La Codosera, a las puertas de las instituciones (Av. de Huelva, 4 / Av. Virgen de la Montaña, 3).

-- 17.30 horas: En San Sebastián, el lehendakari, Imanol Pradales, y la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejería, acuden a la inauguración oficial del GOe (a las 18.15 horas, foto institucional). GOe-Gastronomy Open Ecosystem (Nafarroa Hiribidea, 9).

TRIBUNALES

-- 09:30 horas: En Logroño, primera sesión del juicio –por un presunto delito de asesinato con alevosía– al marido de una mujer hallada muerta en su domicilio del barrio de Los Lirios. En la Audiencia Provincial - acceso para los medios por la Puerta 2 (Plaza Adolfo Suárez s/n).

SOCIEDAD

-- 11:30 horas: En Toledo, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, y la presidenta de EAPN Castilla-La Mancha, Mar González, participan en el acto institucional por el Día Internacional de la Pobreza, en el Salón de Plenos de las Cortes (Calle del Calvario s/n).

CULTURA

-- 10:30 horas: En Logroño, el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, junto al director ejecutivo de UNIR, Javier Galiana, presentan el festival Actual 2026 y su imagen. En la Sala Gonzalo de Berceo (C/ Calvo Sotelo, 11).

-- 13:15 horas: En Barcelona, el actor Toni Servillo presenta 'Le voci di Dante' del ciclo Flaix de Tardor. Istituto Italiano di Cultura (Passatge de Méndez Vigo, 5).