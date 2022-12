Agenda Informativa de Europa Press para el 16 de diciembre ( 1 )

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este viernes, 16 de diciembre, por EUROPA PRESS, agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

Actualidad política

-- 08.00 horas: En Montreal, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera participa en la XV Conferencia de las Partes de Naciones Unidas (COP15) de Diversidad Biológica.

-- 08.35 horas: El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban Gonz√°lez Pons, es entrevistado en 'Las Ma√Īanas' de RNE.

-- 09.10 horas: La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, es entrevistada en 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco.

-- 09.15 horas: En Madrid, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Econ√≥micos y Transformaci√≥n Digital, Nadia Calvi√Īo, es entrevistada en programa 'El M√≥n', de RAC 1.

-- 11.00 horas: En Madrid, la Reina Letizia asiste a la Reunión del Patronato de la Fundación FAD Juventud. Sede de ENDESA. Calle de la Ribera del Loira, 60.

-- 11.00 horas: En Madrid, cSIF convoca una huelga para los empleados de todos los juzgados de Espa√Īa que se concentran delante de sus sedes judiciales contra la Ley de Eficiencia Organizativa (LEO). Juzgados Plaza de Castilla.

-- 11.30 horas: En Madrid, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democr√°tica, F√©lix Bola√Īos, interviene en el homenaje que el Ateneo de Madrid rinde a Carmen de Burgos con motivo del 155 aniversario de su nacimiento. Atenci√≥n a medios a las 11h. Calle del Prado, 21.

-- 12.00 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, preside el acto de clausura de los cursos de Defensa Nacional. Centro de Estudios Superiores de la Defensa (CESEDE). Paseo de la Castellana, 61.

-- 12.00 horas: En Madrid, el sindicato policial JUPOL convoca una concentración frente a los juzgados de Plaza de Castilla para mostrar su apoyo a los tres policías nacionales de Vallecas imputados por un delito de homicidio.

-- 13.20 horas: El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, es entrevistado en 'Mediodía' en COPE Valladolid.

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 09.00 horas:La ministra de defensa, Margarita Robles, comparece en la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados. Sala Mariana Pineda.

-- 09.00 horas: Jornada Antigypsyism during the Franco's Dictatorship in Spain: Truth, Memory and Justice. Sala Ernest Lluch.

-- 09:00 horas: Jornada En torno a la Ley Trans. Sala Constitucional.

Autonomías

-- 10.15 horas: En Tarragona, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel S√°nchez, visita el Castillo de Vallmoll. Posteriormente, a las 10.45 horas, visita las obras del t√ļnel de Lilla de la autov√≠a A-27 en Coll de Lilla. .

-- 10.30 horas: En Soria, secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, visita las obras de renovación de la base BRIF de Lubia. Base del MITECO-BRIF, Lubia.

-- 10.30 horas: En C√°ceres, la ministra de Hacienda y Funci√≥n P√ļblica, Mar√≠a Jes√ļs Montero, presenta, junto con la comisaria de Cohesi√≥n y Reformas de la Ministra de Hacienda y Funci√≥n P√ļblica Uni√≥n Europea, Elisa Ferreira, el Acuerdo de Asociaci√≥n de Espa√Īa 2021-2027. Museo de Arte Contempor√°neo Helga de Alvear. Previamente, a las 10.00 horas, atiende a los medios de comunicaci√≥n.

-- 10.40 horas: En C√°diz, el Rey Felipe VI visita a unidades de la fuerza de infanteria de marina, en el Tercio de armada (TEAR) y el Tercio Sur (TERSUR). Acuartelamiento de San Carlos. San Fernando.

-- 10.45 horas: En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene en el II Congreso 'Justicia y Sostenibilidad Democrática: la respuesta contra la violencia de género'. Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Avenida Carretera del Rincón, s/n. (09.45 hora local). Tras el acto, 11.30 hora peninsular, atiende a los medios de comunicación.

-- 11.00 horas: En Puertollano (Ciudad Real), el coordinador general del Partido Popular, El√≠as Bendodo, y el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco N√ļ√Īez, atienden a los medios de comunicaci√≥n. Fuente Agria, Paseo de San Gregorio, 79. Posteriormente, visitan el bel√©n de la Asociaci√≥n Espa√Īola Contra el C√°ncer. Calle Gran Capit√°n, 2.

-- 11.30 horas: En Valladolid, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, desarrolla toda su jornada de trabajo en las ciudades de Valladolid y Palencia. Sede de IU Valladolid. Calle Jardines, 1.

-- 11.30 horas: En Ciudad Real, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, inaugura 'Promueve VI: Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación de la Provincia de Ciudad Real'.Anteriormente, atiende a los medios de comunicación. Recinto Ferial. Camino Viejo de Alarcos, 30. Posteriormente, a las 17.15 horas, visita la exposición del Centro de Interpretación 'Molinos de la Mancha, Gigantes del Quijote'. Campo de Criptana. A las 18.15 horas, inaugura el alumbrado artístico de los restos arqueológicos de los molinos históricos del Catastro del Marqués de la Ensenada.

-- 14.00 horas: En Valladolid, el vicesecretario de Coordinaci√≥n Auton√≥mica y Local del PP, Pedro Roll√°n, clausura el seminario de la Fundaci√≥n Concordia y Libertad "Desinformaci√≥n e injerencias en campa√Īas electorales". Cortes de Castilla y Le√≥n.

-- 17.30 horas: En Azuqueca de Henares (Guadalajara), la vicesecretaria de Pol√≠ticas Sociales del PP, Carmen Navarro, interviene en el XI Congreso Auton√≥mico de NNGG Castilla-La Mancha. Posteriormente, a las 20:00 horas, intervendr√°n el vicesecretario de Organizaci√≥n del PP, Miguel Tellado; el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco N√ļ√Īez; y presidenta nacional de NN.GG, Beatriz Fanjul. Centro de Ocio "R√≠o de Henares".

-- 19.00 horas: En Valencia, el presidente del Partido Popular, Alberto N√ļ√Īez Feij√≥o, mantiene una reuni√≥n con la Confederaci√≥n Empresarial de la Comunidad Valenciana; a las 12.45 horas, asiste a la reuni√≥n del jurado del XXXI Premio de Convivencia - Fundaci√≥n Profesor Manuel Broseta; y a las 19.00 horas, clausura el acto del PP 'En defensa de un gran pa√≠s', en la Feria Valencia, avenida de les Fires.

