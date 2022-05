Agenda Informativa de Europa Press para el 7 de mayo ( y 1 )

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este s√°bado, 7 de mayo, por EUROPA PRESS:

-- En San Jos√© (Costa Rica), el Rey viaja a la Rep√ļblica de Costa Rica para asistir a la toma de posesi√≥n del presidente electo, Rodrigo Alberto de Jes√ļs Chaves Robles.

-- 08.00 horas: El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, es entrevistado en el programa 'Parlamento' de Radio 5, RNE.

-- 11.00 horas: En Madrid, convención internacional en defensa de la familia y su dignidad organizado por la plataforma que preside Jaime Mayor Oreja, 'One Of US'.

-- 12.00 horas: En Las Palmas de Gran Canaria, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, asiste al acto de conmemoraci√≥n del 90 aniversario del bote 'Porte√Īo' de Vela Latina Canaria. Muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canarias.

-- 12.30 horas: En Santander, el secretario de Organización del PSOE y diputado, Santos Cerdán, participa en el acto del PSOE de Cantabria con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Cantabria. También asiste el secretario general del PSOE de Cantabria y vicepresidente autonómico, Pablo Zuloaga. Hotel Chiqui.

-- 12.30 horas: En Madrid, celebraci√≥n del "BeMusic: el sonido de un mundo mejor", un concierto gratuito dirigido por Daniel Abad y protagonizado por los coros y orquestas de la fundaci√≥n Acci√≥n por la M√ļsica. En la Plaza Pablo Ruiz Picasso de Azca.

-- 13.00 horas: En Pontevedra, el presidente del Partido Popular, Alberto N√ļ√Īez Feij√≥o, clausura, a las 14.15 horas, el 13 Congreso Local de la formaci√≥n en Pontevedra. Tambi√©n participan, a las 13.00 horas, la vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, tras ella, interviene el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el presidente provincial del PP en Pontevedra, Alfonso Rueda y el reelegido presidente del PP local de Pontevedra, Rafa Dom√≠nguez. Hotel Galicia Palace.

-- 21.50 horas: El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democr√°tica, F√©lix Bola√Īos, es entrevistado en 'La Sexta Noche' de La Sexta.

Efemérides

-- En 1812, nace Robert Browning, poeta y dramaturgo brit√°nico.

-- En 1824, en Viena, se estrena la Novena Sinfon√≠a del compositor alem√°n Ludwig van Beethoven, diez a√Īos despu√©s del estreno de su Octava Sinfon√≠a.

-- En 1891, en Madrid se coloca la primera piedra del edificio de la Real Academia Espa√Īola.

-- En 1915, el crucero brit√°nico RMS Lusitania es torpedeado por un submarino alem√°n, provocando su naufragio.

-- El cantante colombiano J Balvin cumple 37 a√Īos.