Agenda Informativa de Europa Press para este lunes 6 de octubre (y 2)

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el lunes 6 de octubre, agrupada en las secciones de Economía-Laboral, Sociedad, Salud, Cultura y Tecnología:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.30 horas: En Madrid, 'Expansión', KPMG, American Express y Cunef organizan el XVI Encuentro Financiero del sector bancario con las intervenciones del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos; el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales; el CEO de CaixaBank, Gonzalo Gortázar; la presidenta de AEB, Alejandra Kindelán; el director general de CECA, Antonio Romero; el CEO de Sabadell, César González-Bueno; el CEO de Kutxabank, Eduardo Ruiz de Gordejuela; el CEO de Ibercaja, Víctor Iglesias; el CEO de Banca March, José Luis Acea; el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet; la CEO de Bankinter, Gloria Ortiz, y el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. En el auditorio del Beatriz Madrid (Calle de José Ortega y Gasset, 29). -- 11.00 horas: En Barcelona, la CNMV celebra su 11ª edición del Día de la Educación Financiera con el lema 'Infórmate. Planifica. Decide' y la presencia de su presidente, Carlos San Basilio, la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, la directora General del Tesoro y Política Financiera, Carla Díaz, y otras autoridades. En la sede de la CNMV de Barcelona, calle Bolivia, 56. NOTA: También hay streaming. -- 11.00 horas: En Madrid, TEDAE presenta el informe 'Impacto Económico y Social de la Industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (2024)' elaborado por PwC para TEDAE. Torre PwC (Paseo de la Castellana, 259 B).

SOCIEDAD

-- 09.30 horas: En Madrid, Artículo14 presenta una jornada protagonizada por mujeres militares y de la industria de defensa, con cuatro mesas de análisis (UME, Aire, Armada y Tierra). Isdefe (C/ Beatriz de Bobadilla, 3). -- 10.00 horas: En Madrid, el presidente de Foro Nuclear interviene en el Curso sobre Tecnología Nuclear que organiza el Foro en colaboración con la Asociación de la Prensa de Madrid (Salón de actos (C/ Claudio Coello, 98). -- 10.30 horas: En Madrid, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) celebra un acto de calle con motivo del segundo aniversario de la última escalada del genocidio en Gaza. En la Plaza de la Provincia (frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación). -- 11.00 horas: En Madrid, control real de la campaña especial de vigilancia y sensibilización de la DGT sobre el peligro que suponen las distracciones en la conducción. En la M-100 (Alcalá de Henares a A-1, por Coberña) km 24 (San Sebastián de los Reyes).

-- 11:30 horas: En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se reúne con los presidentes de la CEOE y CEPYME, Antonio Garamendi y Ángela de Miguel; el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján de Frías, para abordar el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. Al término, atiende a los medios. Sede del Ministerio (Pl. de San Juan de la Cruz, 10).

-- 12:00 horas: En Madrid, Acción Contra el Hambre convoca a los medios a una sesión informativa en la que Vincent Stehli, director de operaciones de la organización, compartirá su experiencia tras su viaje reciente a Gaza. En la sede de Acción contra el Hambre (C/ Aravaca, 22).

-- 13:00 horas: En Madrid, el responsable de Educación en la OCDE, Andreas Schleicher, presenta el informe TALIS 2024, acompañado por el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa. En la sala de prensa del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (acceso por la calle Los Madrazo, 17).

-- 17:00 horas: En Madrid, RTVE presenta 'Érase una vez... (Once upon a time)', el tema con el que Gonzalo Pinillos representará a España en la XXIII edición de Eurovisión Junior el 13 de diciembre en Tiflis (Georgia). En la Sala de Comunicación de RTVE. Torrespaña (C/ Alcalde Sainz de Baranda, 92).

-- 19:30 horas: En Madrid, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, acude al acto 'Si me borrara el viento lo que yo canto. Historias de la canción protesta en España', dentro del programa '50 años en libertad', en el Ateneo de Madrid (C. del Prado, 21).

SALUD

-- 10:30 horas: En Madrid, MSD presenta su campaña de cáncer de mama. #Maticesqueimportan. En su nueva sede (C/ de Josefa Valcárcel, 42).

-- 10:30 horas: En Alcobendas (Madrid), rueda de prensa de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL) y Moonz para presentar la 'Guía para Padres: Vinculación entre enfermedades otorrinolaringológicas (ORL) y la ortodoncia pediátrica'. En la Clínica Moonz La Moraleja (C/ de la Azalea, 1).

-- 16:30 horas: En Madrid, X Encuentro Internacional de la ELA en España, organizado por la Fundación Francisco Luzón y la Fundación Ramón Areces. En la Fundación Ramón Areces (C/ de Vitruvio, 5).

-- 16:30 horas: En Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, se reúne con miembros de la Sociedad Española de Neonatología, en la sede del Ministerio (P.º del Prado, 18).

CULTURA

-- 11:00 horas: En Madrid, Patrimonio Nacional inaugura la nueva exposición temporal que acoge la Galería de las Colecciones Reales "Fotoescultura: el 3D del siglo XIX". En la Planta -2 de la Galería de las Colecciones Reales (acceso, calle Bailén s/n, por la entrada de la cafetería).

TECNOLOGÍA

-- 19:00 horas: OpenAI. Celebración de su evento de desarrolladores. Ofrece una retransmisión para la conferencia inaugural.