Agenda informativa de Europa Press Sociedad para hoy

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - 10.30 horas: En Madrid, la Reina Letizia recibe en audiencia a una representación del medio 'Artículo 14'. En el Palacio de la Zarzuela. 11.30 horas: En Madrid, los Reyes reciben en audiencia al patronato de la Fundación Comité Español de los colegios del mundo unido, patrocinadores y alumnos. Palacio de la Zarzuela (Camino de la Zarzuela). 13.30 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, preside una reunión de urgencia del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), ante los acontecimientos sucedidos en Torre Pacheco; a las 13:30 horas, toma de imágenes al inicio de la reunión (mudo) y atención a medios al finalizar la reunión, acompañada por la directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, Beatriz Carrillo. A las 17.00 horas, mantiene una reunión con representantes de la Federación de Mujeres Jóvenes. Sede del Ministerio de Igualdad (C/ Alcalá, 37). 16.30 horas: En Madrid, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, preside la Comisión permanente del Foro para la Integración Social de la Inmigración (FISI), en la sede del Ministerio (C/ José Abascal, 39). 18.00 horas: En Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, mantiene una reunión con la representante de ACNUR en España, Grainne Ó'Hara, en la sede del Ministerio (C/ Marqués de Riscal, 16). 18.00 horas: En Madrid, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, clausura el encuentro con Abhijit Banerjee, Premio Nobel de Economía 2019. Los medios gráficos podrán realizar fotos al inicio del acto y grabar las intervenciones tanto de la ministra como del Premio Nobel. En el salón de Actos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Paseo de la Castellana, 162). NOTA: El acto se podrá seguir también por streaming: https://youtube.com/live/IRsQDzTqyoY. Cursos DE VERANO EN EL ESCORIAL 11.30 horas: En San Lorenzo de El Escorial (Madrid), mesa redonda "La sociedad civil en la defensa y promoción de los Derechos Humanos", en el curso "Cómo comunicar en Derechos Humanos", con Ignacio González Vega, magistrado, exportavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, secretario general de la Asociación Pro Derechos Humanos España; Carlos Escaño Marín, responsable de Campañas y Movilización Social en Amnistía Internacional España; Nacho Esteve García, vocal de Comunicación de la Junta de Gobierno de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad; y Concepción Morales Vállez, magistrada suplente del TSJ de Madrid, Sala de lo Social y miembro del Observatorio de Derecho Humanos España. En el Hotel Victoria (sala Éboli). -- 17:00 horas: En San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, clausura el curso "Comunicar en Derechos Humanos", en el Hotel Victoria (sala Éboli).