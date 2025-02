Agenda semanal del 1 al 9 de marzo de 2025

28 feb (Reuters) - ** SÁBADO 1 MARZO ** BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una sesión moderada de preguntas y respuestas antes de la Cumbre Económica SIEPR 2025 del Instituto de Investigación de Política Económica de Stanford (0315 GMT). ** DOMINGO 2 MARZO ** OTROS EVENTOS * Elección de la Asamblea de Representantes de Tayikistán. ** LUNES 3 MARZO ** BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, habla sobre la economía de EEUU y la política monetaria y participa en una conversación moderada antes de la 41ª Conferencia Anual de Política Económica de la Asociación Nacional de Economía Empresarial (1635 GMT). * Discurso de apertura de la presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, Claudia Maria Buch, en el evento Finanzplatztag organizado por Börsenzeitung (1500 GMT). OTROS EVENTOS * El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, llega a Paraguay como parte de un viaje por América del Sur para reunirse con el presidente de Paraguay, Santiago Peña. * El presidente de Italia, Sergio Mattarella, visita Japón (hasta el 7 de marzo). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 09:15 Spain ESPMIM=ECI HCOB Manufacturing PMI Feb 51,5 50,9 09:50 France FRRPMI=ECI HCOB Manufacturing PMI Feb 45,5 45,5 09:55 Germany DEPMIM=ECI HCOB Mfg PMI Feb 46,1 46,1 10:00 Euro Zone EUPMI=ECI HCOB Mfg Final PMI Feb 47,3 47,3 10:30 United Kingdom GBCRED=ECI BOE Consumer Credit Jan 1,045B 10:30 United Kingdom GBMTG=ECI Mortgage Lending Jan 3,568B 10:30 United Kingdom GBMTGA=ECI Mortgage Approvals Jan 66,526k 10:30 United Kingdom GBM4=ECI M4 Money Supply Jan 0,1% 10:30 United Kingdom GBPMIM=ECI S&P GLOBAL MANUFACTURING PMI Feb 46,4 11:00 Euro Zone EUHICF=ECI HICP Flash YY Feb 2,3% 2,5% 11:00 Euro Zone EUHIXF=ECI HICP-X F&E Flash YY Feb 2,6% 2,7% 11:00 Euro Zone EUCPXA=ECI HICP-X F,E,A&T Flash YY Feb 2,5% 2,7% 11:00 Euro Zone EUHCFM=ECI HICP-X F, E, A, T Flash MM Feb -0,90% 15:45 United States USMPMF=ECI S&P Global Mfg PMI Final Feb 51,6 16:00 United States USTCNS=ECI Construction Spending MM Jan 0,5% 16:00 United States USPMI=ECI ISM Manufacturing PMI Feb 50,8 50,9 16:00 United States USISMP=ECI ISM Mfg Prices Paid Feb 54,9 16:00 United States USISME=ECI ISM Manuf Employment Idx Feb 50,3 16:00 United States USISMN=ECI ISM Manuf New Orders Idx Feb 55,1 17:30 United States US6MAT=ECI 6M Bill Auc - TA 3 Mar 71.256.930.400 17:30 United States US6MAH=ECI 6M Bill Auc - HR 3 Mar 4,180% 17:30 United States US6MAB=ECI 6M Bill Auc - BTC 3 Mar 3,050 17:30 United States US6MAA=ECI 6M Bill Auc - HAP 3 Mar 74,670% 19:00 United States US3MAH=ECI 3M Bill Auc - HR 3 Mar 4,195% 19:00 United States US3MAB=ECI 3M Bill Auc - BTC 3 Mar 2,900 19:00 United States US3MAA=ECI 3M Bill Auc - HAP 3 Mar 60,750% 19:00 United States US3MAT=ECI 3M Bill Auc - TA 3 Mar 79.639.122.400 ** MARTES 4 MARZO ** BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, participa en una discusión moderada en un evento Bloomberg Invest organizado por Bloomberg LP (1920 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla sobre "Inflación antes y ahora" ante la Alianza Regional de Fredericksburg, en Virginia. * Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank, el banco central de Suecia (0800 GMT). OTROS EVENTOS * Reunión sobre el presupuesto de la OMC. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:45 France FRBUDY=ECI Budget Balance Jan -156,30B 09:00 Spain ESITA=ECI Int'l Tourist Arrival Jan 8.786,815k 11:00 Euro Zone EUUNR=ECI Unemployment Rate Jan 6,3% 6,3% 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 1 Mar, w/e 6,2% 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 24 Feb, w/e 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 24 Feb, w/e 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 24 Feb, w/e 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 24 Feb, w/e ** MIÉRCOLES 5 MARZO ** BANCOS CENTRALES * El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, y el ministro de finanzas de Japón, Katsunobu Kato, dan discursos de apertura en el panel del FMI. * El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y otros altos cargos del banco responden preguntas de los legisladores sobre su decisión de reducir los tipos de interés en febrero (1430 GMT). * El subgobernador del BoJ, Shinichi Uchida, ofrece un discurso y una conferencia de prensa (0130 GMT). * La Reserva Federal publica el Libro Beige (1900 GMT). OTROS EVENTOS * Reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE (Asuntos de Interior) en Bruselas. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:45 France FRIP=ECI Industrial Output MM Jan -0,4% 09:15 Spain ESPMIS=ECI Services PMI Feb 55,3 54,9 09:50 France FRPMIS=ECI HCOB - Services PMI Feb 44,5 44,5 09:50 France FRCPMI=ECI HCOB Composite PMI Feb 44,5 09:55 Germany DEPMIS=ECI HCOB Services PMI Feb 52,2 52,2 09:55 Germany DEPMIP=ECI HCOB Composite Final PMI Feb 51,0 10:00 Euro Zone EUPMIS=ECI HCOB Services Final PMI Feb 50,7 50,7 10:00 Euro Zone EUPMIP=ECI HCOB - Composite Final PMI Feb 50,2 50,2 10:30 United Kingdom GBPMIS=ECI S&P GLOBAL SERVICE PMI Feb 51,1 51,1 10:30 United Kingdom GBCPMI=ECI S&P GLOBAL PMI: COMPOSITE - OUTPUT Feb 50,5 10:30 United Kingdom GBRAST=ECI Reserve Assets Total Feb 186.434,55M 11:00 Euro Zone EUPPI=ECI Producer Prices MM Jan 0,4% 11:00 Euro Zone EUPPIY=ECI Producer Prices YY Jan 0,0% 13:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 28 Feb, w/e -1,2% 13:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 28 Feb, w/e 212,3 13:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 28 Feb, w/e 144,3 13:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 28 Feb, w/e 572,5 13:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 28 Feb, w/e 6,88% 14:15 United States USADP=ECI ADP National Employment Feb 183k 15:45 United States USPMIP=ECI S&P Global Comp PMI Final Feb 50,4 15:45 United States USMPSF=ECI S&P Global Svcs PMI Final Feb 49,7 16:00 United States USDGNR=ECI Durables Ex-Def, R MM Jan 3,5% 16:00 United States USDGR=ECI Durable Goods, R MM Jan 3,1% 16:00 United States USFORD=ECI Factory Orders MM Jan -0,9% 16:00 United States USDGNT=ECI Durables Ex-Transpt R MM Jan 0,0% 16:00 United States USNDCG=ECI Nondef Cap Ex-Air R MM Jan 0,8% 16:00 United States USFXTR=ECI Factory Ex-Transp MM Jan 0,3% 16:00 United States USNPMI=ECI ISM N-Mfg PMI Feb 53,0 52,8 16:00 United States USOPMI=ECI ISM N-Mfg Bus Act Feb 54,5 16:00 United States USEPMI=ECI ISM N-Mfg Employment Idx Feb 52,3 16:00 United States USDPMI=ECI ISM N-Mfg New Orders Idx Feb 51,3 16:00 United States USPPMI=ECI ISM N-Mfg Price Paid Idx Feb 60,4 16:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 28 Feb, w/e -2,332M 16:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 28 Feb, w/e 3,908M 16:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 28 Feb, w/e 0,369M 16:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 28 Feb, w/e 1,6% ** JUEVES 6 MARZO ** BANCOS CENTRALES * El Consejo de Gobierno del BCE celebra una reunión de política monetaria en Fráncfort. * Conferencia de prensa después de la reunión del Consejo de Gobierno del BCE en Fráncfort (1330 GMT). * La presidenta del BCE, Christine Lagarde, habla con los periodistas después de la reunión mensual de política monetaria del Consejo de Gobierno (1345 GMT). * La Junta de la Reserva Federal, la Oficina del Contralor de la Moneda y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos organizan una reunión virtual para recibir comentarios públicos conforme a la Ley de Crecimiento Económico y Reducción de Trámites Administrativos de 1996 (EGRPRA) sobre sus regulaciones que pueden estar desactualizadas, ser innecesarias o excesivamente onerosas (1800 GMT). OTROS EVENTOS * Reunión especial del Consejo Europeo en Bruselas. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 09:30 Euro Zone EUPMIC=ECI HCOB Construction PMI Feb 45,4 09:30 Germany DEPMIC=ECI HCOB Construction PMI Feb 42,5 09:30 France FRPMIC=ECI HCOB Construction PMI Feb 44,5 10:30 United Kingdom GBAPMI=ECI S&P GLOBAL PMI: MSC COMPOSITE - OUTPUT Feb 50,3 10:30 United Kingdom GBPMIC=ECI S&P Global CONSTRUCTON PMI Feb 48,1 11:00 Euro Zone EURSL=ECI Retail Sales MM Jan 0,1% -0,2% 11:00 Euro Zone EURSLY=ECI Retail Sales YY Jan 1,9% 13:30 United States USCHAL=ECI Challenger Layoffs Feb 49,795k 14:15 Euro Zone EUECBR=ECI ECB Refinancing Rate Mar 2,65% 2,90% 14:15 Euro Zone EUECBD=ECI ECB Deposit Rate Mar 2,50% 2,75% 14:30 United States USTBAL=ECI International Trade $ Jan -98,4B 14:30 United States USLCA=ECI Unit Labor Costs Revised Q4 3,0% 14:30 United States USPROR=ECI Productivity Revised Q4 1,2% 16:00 United States USWINV=ECI Wholesale Invt(y), R MM Jan 16:00 United States USWINS=ECI Wholesale Sales MM Jan 1,0% 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 24 Feb, w/e 242k 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 24 Feb, w/e 224,00k 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 17 Feb, w/e 1,862M 16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 24 Feb, w/e -261B 16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 24 Feb, w/e -261B 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 6 Mar 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 6 Mar 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 6 Mar 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 6 Mar ** VIERNES 7 MARZO ** BANCOS CENTRALES * El presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, habla antes del almuerzo en el Foro de Política Monetaria de EEUU 2025 de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago. * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, participa en una conversación sobre la perspectiva económica con cierto enfoque en la región de Birmingham, Alabama (0000 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, y la gobernadora de la Junta de la Reserva Federal, Michelle Bowman, participan en un panel de discusión del Informe del Foro de Política Monetaria de EEUU, "Transmisión de la Política Monetaria Post-Covid", organizado por la Universidad de Chicago Booth School of Business (1545 GMT). * La presidenta del BCE, Christine Lagarde, junto a Klaas Knot, Joachim Nagel, Fabio Panetta y Claudia Maria Buch, hablan en una conferencia con motivo del Día Internacional de la Mujer (0930 GMT). OTROS EVENTOS * Reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE en Bruselas. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DEIND=ECI Industrial Orders MM Jan -3,0% 6,9% 08:00 Germany DEMOIY=ECI Manufacturing O/P Cur Price SA Jan -5,2% 08:00 Germany DECGI=ECI Consumer Goods SA Jan 106,5 08:00 United Kingdom GBHHP=ECI Halifax House Prices MM Feb 0,7% 08:00 United Kingdom GBHHPY=ECI Halifax House Prices YY Feb 3,00% 08:45 France FRCA=ECI Current Account Jan 2,4B 08:45 France FRRAST=ECI Reserve Assets Total Feb 275.078M 08:45 France FRTBAL=ECI Trade Balance, EUR, SA Jan -3,905B 08:45 France FRIMP=ECI Imports, EUR Jan 56,160B 08:45 France FREXP=ECI Exports, EUR Jan 52,255B 09:00 Spain ESIO=ECI Ind Output Cal Adj YY Jan 2,1% 11:00 Euro Zone EUEMPO=ECI Employment Overall Final Q4 169.345,0k 11:00 Euro Zone EUEMPY=ECI Employment Final YY Q4 0,6% 11:00 Euro Zone EUEMPQ=ECI Employment Final QQ Q4 0,1% 11:00 Euro Zone EUGDP=ECI GDP Revised QQ Q4 0,1% 0,1% 11:00 Euro Zone EUGDPY=ECI GDP Revised YY Q4 0,9% 0,9% 14:30 United States USNFAR=ECI Non-Farm Payrolls Feb 133k 143k 14:30 United States USPRP=ECI Private Payrolls Feb 108k 111k 14:30 United States USMFP=ECI Manufacturing Payrolls Feb 3k 14:30 United States USGOV=ECI Government Payrolls Feb 32k 14:30 United States USUNR=ECI Unemployment Rate Feb 4,0% 4,0% 14:30 United States USAVGE=ECI Average Earnings MM Feb 0,3% 0,5% 14:30 United States USAVHE=ECI Average Earnings YY Feb 4,1% 14:30 United States USWRKW=ECI Average Workweek Hrs Feb 34,2 34,1 14:30 United States USLBFB=ECI Labor Force Partic Feb 62,6% 14:30 United States USUDEP=ECI U6 Underemployment Feb 7,5% 20:00 United States USCRED=ECI Consumer Credit Jan 40,85B ** SÁBADO 8 MARZO ** OTROS EVENTOS * Día Internacional de la Mujer. ** DOMINGO 9 MARZO ** * Sin eventos relevantes (Datos recopilados por Tomás Cobos y la redacción de Gdansk)

