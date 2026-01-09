Agenda semanal del 10 al 18 de enero de 2026

9 ene (Reuters) -

:: SÁBADO 10 ENERO ::

* Sin eventos relevantes.

:: DOMINGO 11 ENERO ::

OTROS EVENTOS

* Segunda fase de las elecciones generales de Myanmar.

:: LUNES 12 ENERO ::

EMPRESAS

* Endesa – Dividendo de 0,5000 euros por acción. Fecha de abono.

* Iberdrola – Dividendo de 0,2530 euros por acción. Fecha de descuento.

* Repsol – Dividendo de 0,5000 euros por acción. Fecha de descuento.

* Faes Farma – Dividendo de 0,0410 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* Luis de Guindos, miembro del Consejo del BCE, participa en un coloquio durante ⁠la presentación del anuario del euro 2025 en el Instituto Español de Analistas en Madrid.

* Raphael Bostic, presidente del ⁠Banco de la Reserva Federal de Atlanta, modera un diálogo en un evento del Rotary Club de Atlanta (1730 GMT).

* Tom Barkin, presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, interviene en el Economic Forecast Forum de la Asociación de Banqueros de Carolina del Norte (1745 GMT).

* John Williams, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, pronuncia un discurso en la serie C. Peter McColough sobre economía internacional del Council on Foreign Relations (2300 GMT).

OTROS EVENTOS

* Los ministros de Finanzas del G7 se reúnen en Washington.

* Maria Malmer Stenergard, ministra de Exteriores de Suecia, y Elina Valtonen, su homóloga finlandesa, ⁠ofrecen una rueda de prensa ‌conjunta en una conferencia anual de seguridad en el norte ​de Suecia (1240 GMT).

* Wang Yi, ministro de Exteriores de China, visita Sri Lanka. (Hasta el 13 de enero)

* Karol Nawrocki, presidente de Polonia, realiza una visita de dos días al Reino Unido. (Hasta el 13 de enero)

* Friedrich Merz, canciller de Alemania, llega a India y se reúne con el primer ministro indio, Narendra Modi, ​en Ahmedabad.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1030 Eurozona – Índice Sentix, ene: Previsto -5,0; Anterior -6,2.

:: MARTES 13 ENERO ::

EMPRESAS

* Inmobiliaria del Sur – Dividendo de 0,3500 euros por acción. Fecha de descuento.

* Cellnex – Fecha de descuento de dividendo.

BANCOS CENTRALES

* Alberto Musalem, presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, interviene en un webcast de MNI sobre la economía de EEUU ‌y cambios de política (1500 GMT).

* Tom Barkin, presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, habla ante la CFO Society Washington DC (2100 GMT).

OTROS EVENTOS

* Mark Carney, primer ministro de Canadá, ‌viaja a China para tratar comercio, energía, agricultura y seguridad internacional. (Hasta el 17 de enero)

* Hakan Fidan, ministro de Exteriores de Turquía, realiza una visita oficial ​a Portugal.

* Friedrich Merz, canciller de Alemania, se reúne con empresas alemanas en Bengaluru (India) en el segundo día de su visita.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Ventas minoristas BRC interanual , dic: Anterior 1,2.

* 0845 Francia – Balance presupuestario, nov: Anterior -136.170.000.000.

* 1200 Estados Unidos – Índice de optimismo empresarial NFIB , dic: Anterior 99,0.

* 1430 Estados Unidos – IPC subyacente mensual ajustado , dic: Anterior 0,2.

* 1430 Estados Unidos – IPC subyacente interanual sin desestacionalizar, dic: Anterior 2,6.

* 1430 Estados Unidos – IPC mensual ajustado, dic: Anterior 0,3.

* 1430 Estados Unidos – IPC interanual sin desestacionalizar , dic: Anterior 2,7.

* 1430 Estados Unidos – Índice de precios al consumidor sin desestacionalizar, dic: Anterior 324,122.

* 1430 Estados Unidos – Índice central de IPC ajustado , dic: Anterior 331,068.

* 1430 Estados Unidos – Ganancias semanales reales mensual , dic: Anterior -0,1.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 10 ene: Anterior 7,1.

* 1600 Estados Unidos – Unidades de ventas de viviendas nuevas , dic: Anterior 800.000.

* 1600 Estados Unidos – Cambio mensual ventas de viviendas nuevas , sep: Anterior 20,5.

* 1700 Estados Unidos – IPC de la Fed de Cleveland , dic: Anterior 0,1.

* 2000 Estados Unidos – Presupuesto federal, $, dic: Anterior -173.000.000.000.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API , semana 5 ene.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API , semana 5 ene.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API , semana 5 ene.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 5 ene.

:: MIÉRCOLES 14 ENERO ::

EMPRESAS

* Repsol – Dividendo de 0,5000 euros por acción. Fecha de abono.

* Amadeus – Fecha de descuento de dividendo.

BANCOS CENTRALES

* Luis de Guindos, miembro del Consejo del BCE, pronuncia un discurso en Spain Investors Day 2026, organizado por Bolsas y Mercados Españoles (0820 GMT).

* Anna Paulson, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, ⁠habla sobre perspectivas económicas ante la Cámara de Comercio del Gran Filadelfia (1450 GMT).

* Dave Ramsden, vicegobernador del Banco de Inglaterra, ofrece un discurso sobre resolución bancaria en el King's College London (1530 GMT).

* Neel Kashkari, presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, participa en un encuentro virtual organizado por la Asociación de Banqueros de Wisconsin (1700 GMT).

* Reserva Federal publica el Libro Beige (1900 GMT).

* John Williams, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, ​ofrece unas palabras de apertura en el evento "Una economía que funcione para todos: inclusión financiera" del Banco de la Reserva Federal de Nueva York (1910 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA , semana 9 ene: Anterior 0,3.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario , semana 9 ene: Anterior 270,8.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 9 ene: Anterior 159,3.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación hipotecaria , semana 9 ene: Anterior 937.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años , semana 9 ene: Anterior 6,25.

* 1430 Estados Unidos – Cuenta corriente, 3TR: Anterior -251.300.000.000.

* 1430 Estados Unidos – IPP maquinaria manufacturera , oct: Anterior 192,2.

* 1430 Estados Unidos – IPP demanda final interanual , nov: Anterior 2,7.

* 1430 Estados Unidos – IPP demanda final mensual , nov: Anterior 0,3.

* 1430 Estados Unidos – IPP excl. alimentos/energía interanual , nov: Anterior 2,6.

* 1430 Estados Unidos – IPP excl. alimentos/energía mensual , nov: Anterior 0,1.

* 1430 Estados Unidos – IPP excl. alimentos/energía/transporte interanual, nov: Anterior 2,9.

* 1430 Estados Unidos – IPP excl. alimentos/energía/transporte mensual, nov: Anterior 0,1.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas mensual , nov: Anterior 0,0.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo autos mensual , nov: Anterior 0,4.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo gasolina/automóviles, nov: Anterior 0,5.

* 1430 Estados Unidos – Control minorista, nov: Anterior 0,8.

* 1600 Estados Unidos – Inventarios empresariales mensual , oct: Anterior 0,2.

* 1600 Estados Unidos – Ventas de viviendas existentes , dic: Anterior 4.130.000.

* 1600 Estados Unidos – Variación % ventas de viviendas existentes , dic: Anterior 0,5.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA , semana 9 ene: Anterior -3.832.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de ⁠destilados EIA , semana 9 ene: Anterior 5.594.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA , semana 9 ene: Anterior 7.702.000.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA , semana 9 ene: Anterior 0,0.

* 1700 Estados Unidos – LSEG IPSOS PCSI, ene: Anterior 51,86.

:: JUEVES 15 ENERO ::

EMPRESAS

* Inmobiliaria del Sur – Dividendo de 0,3500 euros por acción. Fecha ​de abono.

BANCOS CENTRALES

* Tom Barkin, presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, interviene en el Financial Forecast de la Asociación de Banqueros de Virginia y la Cámara de Virginia (1740 GMT).

OTROS EVENTOS

* Elecciones presidenciales y a la Asamblea Nacional en Uganda.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Encuesta de vivienda RICS, dic: Anterior -16.

* 0800 Alemania – Índice de precios mayoristas mensual , dic: Anterior 0,3.

* 0800 Alemania – Índice de precios mayoristas interanual , dic: Anterior 1,5.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado 3M/3M, nov: Anterior -0,1.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado mensual, nov: Previsto 0,0; Anterior -0,1.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado interanual, nov: Anterior 1,1.

* 0800 Reino Unido – Servicios mensual, nov: Anterior -0,3.

* 0800 Reino Unido – Servicios interanual, nov: Anterior 1,4.

* 0800 Reino Unido – Producción industrial mensual , nov: Previsto 0,2; Anterior 1,1.

* 0800 Reino Unido – Producción industrial interanual , nov: Anterior -0,8.

* 0800 Reino Unido – Producción manufacturera mensual , nov: Anterior 0,5.

* 0800 Reino Unido – Producción manufacturera interanual , nov: Anterior -0,8.

* ‍0800 Reino Unido – Volumen de producción en construcción mensual , nov: Anterior -0,6.

* 0800 Reino Unido – Volumen de producción en construcción interanual, nov: Anterior 0,9.

* 0800 Reino Unido – Balanza comercial de bienes GBP , nov: Anterior -22.542.000.000.

* 0800 Reino Unido – Balanza comercial de bienes no UE , nov: Anterior -10.255.000.000.

* 0900 España – IPC mensual final sin desestacionalizar , dic: Anterior 0,3.

* 0900 España – IPC interanual final sin desestacionalizar , dic: Anterior 2,9.

* 0900 España – IPCA mensual final, dic: Anterior 0,3.

* 0900 España – IPCA interanual final, dic: Anterior 3,0.

* 1100 Eurozona – Comercio Eurostat sin desestacionalizar, EUR , nov: Anterior 18.400.000.000.

* 1100 Eurozona – Balanza comercial total ajustada , nov: Anterior 14.000.000.000.

* 1100 Eurozona – Producción industrial mensual, nov: Previsto -0,1; Anterior 0,8.

* 1100 Eurozona – Producción industrial interanual , nov: Anterior 2,0.

* 1200 Alemania – LSEG IPSOS PCSI, ene: Anterior 46,44.

* 1200 Francia – LSEG IPSOS PCSI, ene: Anterior 40,46.

* 1200 Reino Unido – LSEG IPSOS PCSI, ene: Anterior 47,25.

* 1200 España – LSEG IPSOS PCSI, ene: Anterior 49,54.

* 1400 Estados Unidos – Precios de importación mensual , nov: Anterior 0,0.

* 1400 Estados Unidos – Precios de exportación mensual , nov: Anterior 0,0.

* 1400 Estados Unidos – Precios de importación interanual , nov: Anterior 0,3.

* 1430 Estados Unidos – Activ. manufacturera Fed Nueva York , ene: Anterior -3,9.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo , semana 5 ene: Anterior 208.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de ​desempleo 4 semanas, semana 5 ene: Anterior 211.750.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo , semana 29 dic: Anterior 1.914.000.

* 1430 Estados Unidos – Índice empresarial Fed Filadelfia , ene: Anterior -10,2.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf) , semana 5 ene: Anterior -119.000.000.000.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA , semana 5 ene: Anterior -119.000.000.000.

* 2200 Estados Unidos – Flujos netos a largo plazo, excluyendo swaps, nov: Anterior 15.000.000.000.

* 2200 Estados Unidos – Compra extranjera de bonos del Tesoro , nov: Anterior -61.200.000.000.

* 2200 Estados Unidos – Flujos netos de capital general , nov: Anterior -37.300.000.000.

* 2200 Estados Unidos – Flujos netos a largo plazo, incluyendo swaps, nov: Anterior 15.000.000.000.

:: VIERNES 16 ENERO ::

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – IPC final mensual, dic: Anterior 0,0.

* 0800 Alemania – IPC final interanual, dic: Anterior 1,8.

* 0800 Alemania – IPCA final mensual, dic: Previsto 0,2; Anterior 0,2.

* 0800 Alemania – IPCA final interanual, dic: Previsto 2,0; Anterior 2,0.

* 1515 Estados Unidos – Producción industrial mensual , dic: Anterior 0,2.

* 1515 ‍Estados Unidos – Utilización de capacidad desestacionalizado, dic: Anterior 76,0.

* 1515 Estados Unidos – Producción manufacturera mensual , dic: Anterior 0,0.

* 1600 Estados Unidos – Índice de mercado de vivienda NAHB , ene: Anterior 39,0.

:: SÁBADO 17 ENERO ::

* Sin eventos relevantes.

:: DOMINGO 18 ENERO ::

OTROS EVENTOS

* Portugal celebra elecciones presidenciales.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)