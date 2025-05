Agenda semanal del 10 al 18 de mayo de 2025

9 mayo (Reuters) - **SÁBADO 10 MAYO** BANCOS CENTRALES * Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, participa en la mesa redonda de la Conferencia Hoover sobre Política Monetaria "Finalizar el trabajo y nuevos retos". (2345 GMT) **DOMINGO 11 MAYO** BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, da el discurso de graduación en la Universidad de Richmond. (1800 GMT) OTROS EVENTOS * Elecciones parlamentarias en Albania. **LUNES 12 MAYO** EMPRESAS * Grifols publica resultados trimestrales. * Vocento publica resultados trimestrales. * Almirall publica resultados trimestrales. BANCOS CENTRALES * La vicegobernadora del Banco de Inglaterra Clare Lombardelli pronuncia un discurso en King's Business School. (0800 GMT) * La dirigente del Banco de Inglaterra Megan Greene participa en un panel en la conferencia Bank Watchers' 2025 del BoE en King's College Business School. (1030 GMT) * La dirigente del Banco de Inglaterra Catherine Mann participa en un panel en la conferencia Bank Watchers 2025 del BoE en la King's College Business School. (1250 GMT) * El dirigente del Banco de Inglaterra Alan Taylor pronuncia un discurso en la King's Business School. (1600 GMT) * Reunión del Eurogrupo. * El Banco de Japón publica un resumen de opiniones de los miembros de la junta en su reunión de política monetaria del 30 de abril al 1 de mayo. (2350 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y su homólogo israelí, Isaac Herzog, hablan con los periodistas en el palacio Schloss Bellevue de Berlín. (0915 GMT) * Reunión informal de ministros de energía de la UE en Varsovia. (Hasta el 13 de mayo) * Elecciones al Senado y la Cámara de Representantes de Filipinas. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 17:30 United States US6MAT=ECI 6M Bill Auc - TA 12 May 72.122.499.800 17:30 United States US6MAH=ECI 6M Bill Auc - HR 12 May 4,090% 17:30 United States US6MAB=ECI 6M Bill Auc - BTC 12 May 3,520 17:30 United States US6MAA=ECI 6M Bill Auc - HAP 12 May 14,420% 20:00 United States USGDEF=ECI Federal Budget,$ Apr -161,00B 20:00 United States US3MAT=ECI 3M Bill Auc - TA 12 May 80.606.707.500 20:00 United States US3MAH=ECI 3M Bill Auc - HR 12 May 4,220% 20:00 United States US3MAB=ECI 3M Bill Auc - BTC 12 May 2,740 20:00 United States US3MAA=ECI 3M Bill Auc - HAP 12 May 49,780% **MARTES 13 MAYO** EMPRESAS * ACS publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Ferrovial publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. BANCOS CENTRALES * El director ejecutivo de transformación de datos y análisis del Banco de Inglaterra y director de datos, James Benford, habla en la Conferencia Gartner de Datos y Análisis 2025.(2300 GMT) * El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, participa en un panel de discusión sobre política económica con exdirigentes del BoE en una conferencia en la London School of Economics. (1000 GMT) * El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, pronuncia un discurso en la London School of Economics. (0845 GMT) * El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, habla en Ámsterdam. (1500 GMT) * Reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE. * El responsable de política del BCE y gobernador del banco central de Finlandia, Olli Rehn, da una conferencia magistral en unas jornadas de economía monetaria organizadas por el Banco de Finlandia. (Hasta el 14 de mayo) * La gobernadora del Banco de Noruega, Ida Wolden Bache, da una introducción a la audiencia sobre el Informe del Mercado Financiero 2025 en el Comité de Finanzas del Storting. OTROS EVENTOS * El presidente de EEUU, Donald Trump, visita Medio Oriente el próximo mes en una gira por tres países, con paradas en Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. (Hasta el 16 de mayo) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBBRC=ECI BRC Retail Sales YY Apr 0,9% 08:00 United Kingdom GBCCU=ECI Claimant Count Unem Chng Apr 18,7k 08:00 United Kingdom GBILOU=ECI ILO Unemployment Rate Mar 4,5% 4,4% 08:00 United Kingdom GBEMP=ECI Employment Change Mar 206k 08:00 United Kingdom GBAVGW=ECI Avg Wk Earnings 3M YY Mar 5,6% 08:00 United Kingdom GBAVGX=ECI Avg Earnings (Ex-Bonus) Mar 5,7% 5,9% 08:00 United Kingdom GBPYR=ECI HMRC Payrolls Change Apr -78k 11:00 Germany DEZEWS=ECI ZEW Economic Sentiment May 10,0 -14,0 11:00 Germany DEZEWC=ECI ZEW Current Conditions May -77,0 -81,2 12:00 United States USOPIN=ECI NFIB Business Optimism Idx Apr 97,4 14:30 United States USCPF=ECI Core CPI MM, SA Apr 0,3% 0,1% 14:30 United States USCPFY=ECI Core CPI YY, NSA Apr 2,8% 14:30 United States USCPN=ECI CPI Index, NSA Apr 319,799 14:30 United States USCPNX=ECI Core CPI Index, SA Apr 325,659 14:30 United States USCPI=ECI CPI MM, SA Apr 0,3% -0,1% 14:30 United States USCPNY=ECI CPI YY, NSA Apr 2,4% 14:30 United States USEARN=ECI Real Weekly Earnings MM Apr 0,3% 14:30 United States USCPIW=ECI CPI Wage Earner Apr 313,250 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 10 May, w/e 6,9% 17:00 United States USCCPI=ECI Cleveland Fed CPI Apr 0,3% 17:30 United States US2YNT=ECI 12M Bill Auc - TA 13 May 50.351.490.800 17:30 United States US2YNH=ECI 12M Bill Auc - HR 13 May 3,820% 17:30 United States US2YNB=ECI 12M Bill Auc - BTC 13 May 2,940 17:30 United States US2YNA=ECI 12M Bill Auc - HAP 13 May 56,620% 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 5 May, w/e 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 5 May, w/e 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 5 May, w/e 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 5 May, w/e **MIÉRCOLES 14 MAYO** EMPRESAS * Telefónica publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Acciona publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Acciona Energía publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. BANCOS CENTRALES * La vicegobernadora del Banco de Inglaterra Sarah Breeden habla en una conferencia de finanzas en Ámsterdam. (0715 GMT) * Nathaniel Benjamin, director ejecutivo de estrategia de estabilidad financiera y riesgo del Banco de Inglaterra, habla en Ámsterdam. (1435 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, participa en una charla antes de la Conferencia Anual y Foro de Directores de la Asociación de Banqueros de California, en La Quinta, California. (2140 GMT) * El Riksbank, el banco central de Suecia, publica las actas de la reunión de política monetaria del 7 de mayo de 2025. (0730 GMT) OTROS EVENTOS * El recién reelegido primer ministro de Australia, Anthony Albanese, visita Indonesia para enfatizar una relación bilateral clave. * Reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Antalya, Turquía. (Hasta el 15 de mayo) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DECPI=ECI CPI Final MM Apr 0,4% 0,4% 08:00 Germany DECPIY=ECI CPI Final YY Apr 2,1% 2,1% 08:00 Germany DEHICP=ECI HICP Final MM Apr 0,5% 0,5% 08:00 Germany DEHICY=ECI HICP Final YY Apr 2,2% 2,2% 09:00 Spain ESCPI=ECI CPI MM Final NSA Apr 0,6% 09:00 Spain ESCPIY=ECI CPI YY Final NSA Apr 2,2% 09:00 Spain ESHICP=ECI HICP Final MM Apr 0,6% 09:00 Spain ESHICY=ECI HICP Final YY Apr 2,2% 2,2% 13:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 9 May, w/e 11,0% 13:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 9 May, w/e 248,4 13:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 9 May, w/e 162,8 13:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 9 May, w/e 721,0 13:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 9 May, w/e 6,84% 16:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 9 May, w/e -2,032M 16:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 9 May, w/e -1,107M 16:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 9 May, w/e 0,188M 16:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 9 May, w/e 0,4% 17:00 United States USIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI May 52,80 **JUEVES 15 MAYO** BANCOS CENTRALES * Piero Cipollone y François Villeroy de Galhau, del BCE, hablan en la conferencia sobre el euro digital en París. (1130 GMT) * Swati Dhingra, del Banco de Inglaterra, pronuncia un discurso en Bruselas sobre las relaciones con la UE y los choques económicos. (1400 GMT) * La Junta de la Reserva Federal celebra la segunda Conferencia de Investigación Thomas Laubach en Washington D.C. (Hasta el 16 de mayo) OTROS EVENTOS * Reunión de Ministros Responsables de Comercio de APEC en Jeju, Corea del Sur. (Hasta el 16 de mayo) * Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE (Comercio) en Bruselas. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DEWPI=ECI Wholesale Price Index MM Apr -0,2% 08:00 Germany DEWPIY=ECI Wholesale Price Index YY Apr 1,3% 08:00 United Kingdom GBGD3M=ECI GDP Est 3M/3M Mar 0,7% 0,6% 08:00 United Kingdom GBGDMM=ECI GDP Estimate MM Mar 0,1% 0,5% 08:00 United Kingdom GBGDMY=ECI GDP Estimate YY Mar 1,4% 08:00 United Kingdom GBSVCM=ECI Services MM Mar 0,3% 08:00 United Kingdom GBSVCY=ECI Services YY Mar 1,6% 08:00 United Kingdom GBIP=ECI Industrial Output MM Mar 1,5% 08:00 United Kingdom GBIPY=ECI Industrial Output YY Mar 0,1% 08:00 United Kingdom GBMFG=ECI Manufacturing Output MM Mar 2,2% 08:00 United Kingdom GBMFGY=ECI Manufacturing Output YY Mar 0,3% 08:00 United Kingdom GBCONM=ECI Construction O/P Vol MM Mar 0,4% 08:00 United Kingdom GBCONY=ECI Construction O/P Vol YY Mar 1,6% 08:00 United Kingdom GBTBAL=ECI Goods Trade Balance GBP Mar -20,809B 08:00 United Kingdom GBNEUT=ECI Goods Trade Bal. Non-EU Mar -8,578B 08:00 United Kingdom GBGDP=ECI GDP Prelim QQ Q1 0,6% 0,1% 08:00 United Kingdom GBGDPY=ECI GDP Prelim YY Q1 1,5% 08:00 United Kingdom GBBUIP=ECI Business Invest QQ Prelim Q1 -1,9% 08:00 United Kingdom GBBIFP=ECI Business Invest YY Prelim Q1 1,8% 08:45 France FRHIC=ECI CPI (EU Norm) Final MM Apr 0,6% 0,6% 08:45 France FRHICY=ECI CPI (EU Norm) Final YY Apr 0,8% 0,8% 08:45 France FRXTOB=ECI Inflation Ex-Tobacco MM Apr 0,2% 08:45 France FRXTOY=ECI Inflation Ex-Tobacco YY Apr 0,7% 08:45 France FRXTBI=ECI Inflation Ex-Tobacco Idx Apr 119,24 08:45 France FRCPIY=ECI CPI YY NSA Apr 0,8% 08:45 France FRCPIM=ECI CPI MM NSA Apr 0,5% 11:00 Euro Zone EUEMFY=ECI Employment Flash YY Q1 0,7% 11:00 Euro Zone EUEMFQ=ECI Employment Flash QQ Q1 0,1% 11:00 Euro Zone EUGDF=ECI GDP Flash Estimate QQ Q1 0,4% 0,4% 11:00 Euro Zone EUGDFY=ECI GDP Flash Estimate YY Q1 1,2% 1,2% 11:00 Euro Zone EUIP=ECI Industrial Production MM Mar 1,5% 1,1% 11:00 Euro Zone EUIPY=ECI Industrial Production YY Mar 2,1% 1,2% 12:00 Germany DEIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI May 44,95 12:00 France FRIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI May 42,33 12:00 United Kingdom GBIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI May 49,04 12:00 Spain ESIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI May 48,90 13:00 Euro Zone EURAST=ECI Reserve Assets Total Apr 1.510,27B 14:30 United States USEMPM=ECI NY Fed Manufacturing May -8,10 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 5 May, w/e 228k 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 5 May, w/e 227,00k 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 28 Apr, w/e 1,879M 14:30 United States USPFDB=ECI Philly Fed Business Indx May -26,4 14:30 United States USPPM=ECI PPI Machine Manuf'ing Apr 187,2 14:30 United States USPPFY=ECI PPI Final Demand YY Apr 2,7% 14:30 United States USPPFD=ECI PPI Final Demand MM Apr 0,2% -0,4% 14:30 United States USPPEY=ECI PPI exFood/Energy YY Apr 3,3% 14:30 United States USPPIE=ECI PPI exFood/Energy MM Apr 0,3% -0,1% 14:30 United States USPPTY=ECI PPI ex Food/Energy/Tr YY Apr 3,4% 14:30 United States USPPET=ECI PPI ex Food/Energy/Tr MM Apr 0,1% 14:30 United States USRSL=ECI Retail Sales MM Apr 0,1% 1,4% 14:30 United States USRSLA=ECI Retail Sales Ex-Autos MM Apr 0,3% 0,5% 14:30 United States USRSLG=ECI Retail Ex Gas/Autos Apr 0,8% 14:30 United States USRLCO=ECI Retail Control Apr 0,4% 15:15 United States USIP=ECI Industrial Production MM Apr 0,1% -0,3% 15:15 United States USCAPU=ECI Capacity Utilization SA Apr 77,8% 77,8% 15:15 United States USFOUT=ECI Manuf Output MM Apr 0,3% 16:00 United States USBINV=ECI Business Inventories MM Mar 0,2% 0,2% 16:00 United States USNAHB=ECI NAHB Housing Market Indx May 40 16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 5 May, w/e 104B 16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 5 May, w/e 104B 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 15 May 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 15 May 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 15 May 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 15 May 18:00 United States USNSC=ECI NOPA-Soy Crush Apr 194,551M 18:00 United States USBOS=ECI Bean Oil Stocks Apr 1,498B **VIERNES 16 MAYO** BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, da el discurso de graduación en el Vance-Granville Community College en Henderson, Carolina del Norte. (2200 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, da el discurso de graduación en el College of Western Idaho en Boise, Idaho. (0140 GMT) * Discurso del miembro de la junta de política monetaria del Banco de Japón Nakamura Toyoaki en la reunión de Nishinippon Seikei Konwakai en Fukuoka, Japón. (0400 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 07:30 France FRUNR=ECI ILO Unemployment Rate Q1 7,3% 11:00 Euro Zone EUTBAL=ECI Eurostat Trade NSA, Eur Mar 24,0B 11:00 Euro Zone EUTBSA=ECI Total Trade Balance SA Mar 21,00B 14:30 United States USBPE=ECI Building Permits: Number Apr 1,467M 14:30 United States USBPP=ECI Build Permits: Change MM Apr 0,5% 14:30 United States USHST=ECI Housing Starts Number Apr 1,360M 1,324M 14:30 United States USHSTM=ECI House Starts MM: Change Apr -11,4% 14:30 United States USIMP=ECI Import Prices MM Apr -0,1% 14:30 United States USEXP=ECI Export Prices MM Apr 0,0% 14:30 United States USIPI=ECI Import Prices YY Apr 0,9% 16:00 United States USUMSP=ECI U Mich Sentiment Prelim May 53,0 52,2 16:00 United States USUMCP=ECI U Mich Conditions Prelim May 59,8 16:00 United States USUMEP=ECI U Mich Expectations Prelim May 47,3 16:00 United States USUM1P=ECI U Mich 1Yr Inf Prelim May 6,5% 16:00 United States USUM5P=ECI U Mich 5-Yr Inf Prelim May 4,4% 22:00 United States USNCI=ECI Net L-T Flows,Exswaps Mar 112,0B 22:00 United States USFBT=ECI Foreign Buying, T-Bonds Mar 106,2B 22:00 United States USNCIO=ECI Overall Net Capital Flows Mar 284,7B 22:00 United States USNCIS=ECI Net L-T Flows,Incl.Swaps Mar 112,0B **SÁBADO 17 MAYO** OTROS EVENTOS * Final del Festival de la Canción de Eurovisión 2025 en Basilea, Suiza. **DOMINGO 18 MAYO** BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, da un discurso en la ceremonia de graduación de la Universidad de Hofstra en Hempstead, Nueva York. (2120 GMT) OTROS EVENTOS * Elecciones de la Asamblea de la República de Portugal. * Elecciones presidenciales en Polonia. (Datos recopilados por la redacción de Gdansk y Tomás Cobos)

