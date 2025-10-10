Agenda semanal del 11 al 19 de octubre de 2025
10 oct (Reuters) - (NOTA: Se incluye al final de la agenda un cuadro con datos macroeconómicos cuya publicación se ha visto o podría verse retrasada por el cierre de la Administración en Estados Unidos. La fecha indicada para dichos indicadores corresponde al día para el que estaban programados inicialmente.)
SÁBADO 11 OCTUBRE
OTROS EVENTOS
* Elecciones al Parlamento de Nauru. * Elecciones a la Asamblea Nacional de Gabón. DOMINGO 12 OCTUBRE
* OTROS EVENTOS
Elecciones presidenciales en Camerún. LUNES 13 OCTUBRE
MERCADOS
* Cierre del mercado en EEUU, Día de Colón. BANCOS CENTRALES
* Megan Greene, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, pronunciará el discurso de apertura en la conferencia anual de la Sociedad de Economistas Profesionales. (1105 GMT)
* La presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, Claudia Buch, realiza una declaración introductoria en la audiencia de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. (1500 GMT)
* La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Anna Paulson, hablará sobre las perspectivas económicas ante la 67ª Reunión Anual de la Asociación Nacional de Economía de Empresa. (1655 GMT)
* Catherine Mann, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, hablará ante la Asociación Nacional de Economistas de EEUU en una conferencia sobre la divergencia de la política monetaria y las guerras de divisas. (2110 GMT)
* Charla con el vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia, Andrew Hauser, en el NYU Money Marketeers. (2145 GMT)
OTROS EVENTOS
* Festivo en las comunidades autónomas españolas de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, y Extremadura, así como Melilla, por t
* Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial. (Hasta el 18 de octubre)
* El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, recibe a sus homólogos de la Liga de Estados Árabes en la séptima sesión del Foro de Cooperación Ruso-Árabe. (1200 GMT)
* El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, visita Liubliana y participa en la 71ª Sesión Anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. * El viceprimer ministro ruso, Alexéi Overchuk, visitará la capital azerbaiyana, Bakú, para mantener conversaciones sobre transporte, logística y cuestiones energéticas con el viceprimer ministro azerbaiyano, Shahin Mustafayev, y el ministro iraní de Carreteras y Desarrollo Urbano, Farzana Sadiq. (Hasta el 14 de octubre)
* Reunión informal de ministros de Comercio de la UE. (Hasta el 14 de octubre)
MARTES 14 OCTUBRE
* BANCOS CENTRALES
Discurso de Piero Cipollone, miembro del consejo del BCE, en la serie de conferencias "¿Qué futuro le espera al euro digital?", organizada por los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).
(0950 GMT)
* Alan Taylor, miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, intervendrá y participará en una charla con Gillian Tett en el Kings College de Cambridge. (1200 GMT)
* Alan Taylor, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, hablará en el King's College de Cambridge sobre la divergencia de políticas. (1400 GMT)
* François Villeroy de Galhau y Sharon Donnery, del BCE, intervendrán en el Foro Mundial sobre Regulación de Bloomberg. (1600 GMT)
* Charla con la vicegobernadora sénior del Banco de Canadá, Carolyn Rogers, en la Cumbre Empresarial de la Columbia Británica del Business Council of British Columbia. (1610 GMT)
* El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, interviene en la reunión anual del Instituto de Finanzas Internacionales. (1630 GMT)
* La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, interviene y participa en una sesión de preguntas y respuestas ante la Cámara de Comercio del Gran Boston. (1930 GMT)
* Charla con el vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia, Andrew Hauser, en el NYU Money Marketeers. (2145 GMT)
OTROS EVENTOS
* El Instituto de Finanzas Internacionales celebra su reunión anual mientras los líderes financieros se reúnen en Washington D.C. para la reunión anual del FMI y el Banco Mundial. (Hasta el 17 de octubre)
* El presidente de EEUU, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca al presidente de Argentina, Javier Milei.
DATOS MACROECONÓMICOS Local /Región Country RIC Indicator Name Period Reuters Prior Time Poll 01: United GBBRC= BRC Retail Sep 2,9% 01 Kingdom ECI Sales YY 08: Germany DECPI= CPI Final MM Sep 0,2% 0,2% 00 ECI 08: Germany DECPIY CPI Final YY Sep 2,4% 2,4% 00 =ECI 08: Germany DEHICP HICP Final MM Sep 0,2% 0,2% 00 =ECI 08: Germany DEHICY HICP Final YY Sep 2,4% 2,4% 00 =ECI 08: United GBCCU= Claimant Count Sep 17.400 00 Kingdom ECI Unem Chng 08: United GBILOU ILO Aug 4,7% 4,7% 00 Kingdom =ECI Unemployment Rate 08: United GBEMP= Employment Aug 232.000 00 Kingdom ECI Change 08: United GBAVGW Avg Wk Aug 4,7% 4,7% 00 Kingdom =ECI Earnings 3M YY 08: United GBAVGX Avg Earnings Aug 4,7% 4,8% 00 Kingdom =ECI (Ex-Bonus) 08: United GBPYR= HMRC Payrolls Sep -8000 00 Kingdom ECI Change 11: Germany DEZEWS ZEW Economic Oct 40,0 37,3 00 =ECI Sentiment 11: Germany DEZEWC ZEW Current Oct -75,0 -76,4 00 =ECI Conditions 12: United USOPIN NFIB Business Sep 100,8 00 States =ECI Optimism Idx 14: United USREDY Redbook YY 11 Oct, 5,8% 55 States =ECI w/e 17: United US6MAT 6M Bill Auc - 14 Oct 78.682.800.100 30 States =ECI TA 17: United US6MAH 6M Bill Auc - 14 Oct 3,695% 30 States =ECI HR 17: United US6MAB 6M Bill Auc - 14 Oct 3,040 30 States =ECI BTC 17: United US6MAA 6M Bill Auc - 14 Oct 3,050% 30 States =ECI HAP 20: United US3MAT 3M Bill Auc - 14 Oct 88.125.303.900 00 States =ECI TA 20: United US3MAB 3M Bill Auc - 14 Oct 2,910 00 States =ECI BTC 20: United US3MAA 3M Bill Auc - 14 Oct 20,890% 00 States =ECI HAP **MIÉRCOLES 15 OCTUBRE** * BANCOS CENTRALES El vicepresidente del BCE Luis de Guindos y la jefa de supervisión Claudia Buch intervienen en la Conferencia del 10º Aniversario del Mecanismo Único de Resolución. (0940 GMT) * La vicegobernadora del Banco de Inglaterra, Sarah Breeden, participa en una mesa redonda en una conferencia para conmemorar el 10º aniversario del Mecanismo Único de Resolución. (1000 GMT) * Participación de Sharon Donnery, del BCE, en la mesa redonda "Banca central y supervisión en un mundo geopolíticamente fragmentado: Riesgos, respuestas y cooperación" organizada por el Toronto Centre. (1345 GMT) * La vicegobernadora del Banco de Inglaterra, Sarah Breeden, participa como panelista en la DC Fintech Week 2025 de la Fintech Foundation. (1500 GMT) * Jonathan Hall, miembro del Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra, Tom Mutton, director de la moneda digital del banco central del BoE, y Jessica Rusu, directora de datos, información e inteligencia de la Autoridad de Conducta Financiera, comparecen para hablar sobre el uso de la IA en los servicios financieros ante el Comité del Tesoro de la Cámara de los Comunes. (1515 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, participa en una conversación y sesión de preguntas y respuestas sobre "Movilidad Económica" ante la Cumbre Regional de United Way sobre Movilidad Económica para Niños y Jóvenes. (1610 GMT) * Participación de Sharon Donnery, del BCE, en una mesa redonda en la Reunión Anual de Miembros del IIF de 2025. (1615 GMT) * Participación de Philip Lane, miembro del consejo del BCE, en el panel "Contracorrientes monetarias: Repensando los marcos en medio de la fragmentación comercial y política" en la Reunión Anual de Miembros del IIF de 2025. (1745 GMT) * Participación de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en el Debate del FMI sobre la Economía Mundial. (1800 GMT) * La Reserva Federal de EEUU publica el Libro Beige. (1800 GMT) * Charla a cargo de la gobernadora del Banco de la Reserva de Australia, Michele Bullock, en el Foro de Investigación de Nomura. (1945 GMT) OTROS EVENTOS * Los ministros de Defensa de los países de la OTAN se reunirán en la sede de la OTAN en Bruselas para una reunión anual presidida por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para debatir las prioridades de seguridad de la alianza. DATOS MACROECONÓMICOS Loc Countr RIC Indicator Perio Reuters Prior al y/Regi Name d Tim on Poll e 08: German DEWPI Wholesale Sep -0.6% 00 y =ECI Price Index MM 08: German DEWPI Wholesale Sep 0.7% 00 y Y=ECI Price Index YY 08: France FRHIC CPI (EU Norm) Sep 0.5% -1.1% 45 =ECI Final MM 08: France FRHIC CPI (EU Norm) Sep 1.1% 1.1% 45 Y=ECI Final YY 08: France FRXTO Inflation Sep 0.4% 45 B=ECI Ex-Tobacco MM 08: France FRXTO Inflation Sep 0.8% 45 Y=ECI Ex-Tobacco YY 08: France FRXTB Inflation Sep 121.00 45 I=ECI Ex-Tobacco Idx 08: France FRCPI CPI YY NSA Sep 1.2% 1.2% 45 Y=ECI 08: France FRCPI CPI MM NSA Sep 1.0% 45 M=ECI 09: Spain ESCPI CPI MM Final Sep 00 =ECI NSA 09: Spain ESCPI CPI YY Final Sep 00 Y=ECI NSA 09: Spain ESHIC HICP Final MM Sep 00 P=ECI 09: Spain ESHIC HICP Final YY Sep 00 Y=ECI 11: Euro EUIP= Industrial Aug -1.5% 0.3% 00 Zone ECI Production MM 11: Euro EUIPY Industrial Aug 1.8% 00 Zone =ECI Production YY 12: Euro EURAS Reserve Sep 1507,85B 00 Zone T=ECI Assets Total 13: United USMGA MBA Mortgage 10 -4.7% 00 States =ECI Applications Oct, w/e 13: United USMGM Mortgage 10 323.1 00 States =ECI Market Index Oct, w/e 13: United USMGP MBA Purchase 10 170.6 00 States I=ECI Index Oct, w/e 13: United USMGR Mortgage 10 1180,2 00 States =ECI Refinance Oct, Index w/e 13: United USMG= MBA 30-Yr 10 6.43% 00 States ECI Mortgage Rate Oct, w/e 14: United USCPN Core CPI Sep 329.793 30 States X=ECI Index, SA 14: United USCPI CPI MM, SA Sep 0.3% 0.4% 30 States =ECI 14: United USCPF Core CPI MM, Sep 0.3% 0.3% 30 States =ECI SA 14: United USCPF Core CPI YY, Sep 3.1% 30 States Y=ECI NSA 14: United USCPN CPI Index, Sep 323.976 30 States =ECI NSA 14: United USCPN CPI YY, NSA Sep 2.9% 30 States Y=ECI 14: United USEAR Real Weekly Sep -0.1% 30 States N=ECI Earnings MM 14: United USCPI CPI Wage Sep 317.306 30 States W=ECI Earner 14: United USEMP NY Fed Oct -8.70 30 States M=ECI Manufacturing 17: United USCCP Cleveland Fed Sep 0.3% 00 States I=ECI CPI 22: United USOIA API wkly 6 #N/P #N/P 30 States C=ECI crude Stk Oct, w/e 22: United USOIA API Wkly gsln 6 #N/P #N/P 30 States G=ECI stk Oct, w/e 22: United USOIA API Wkly 6 #N/P #N/P 30 States D=ECI dist. Stk Oct, w/e 22: United USOIA API Wkly 6 #N/P #N/P 30 States R=ECI crude runs Oct, w/e **JUEVES 16 OCTUBRE** * BANCOS CENTRALES El vicegobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, pronuncia un discurso en la reunión anual de las cooperativas de crédito. * Naoki Tamura, miembro del consejo del Banco de Japón, pronuncia un discurso y ofrece una rueda de prensa en Naha, Okinawa. (0130 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla sobre "Mantener el optimismo sobre el horizonte" en un evento virtual de la Cámara de Comercio del Condado de Aiken. (1200 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla sobre "Mantener el optimismo sobre el horizonte" ante la Asociación de Economía Empresarial de Richmond. (1645 GMT) * Charla con Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá, en el Peterson Institute for International Economics. (1730 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla sobre "Mantener el optimismo sobre el horizonte" ante la Asociación de Gestión de Riesgos de Richmond. (2030 GMT) OTROS EVENTOS * Los copresidentes de los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 ofrecerán una conferencia de prensa al término de sus reuniones de dos días en el marco de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial. (1600 GMT) * El presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, visitará Europa para reunirse con el papa León XIV, líderes europeos y responsables de la UE. DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Period Reuters Prior al /Region Poll Time 08: United GBGD3M GDP Est 3M/3M Aug 0,3% 0,2% 00 Kingdom =ECI 08: United GBGDMM GDP Estimate Aug 0,2% 0,0% 00 Kingdom =ECI MM 08: United GBGDMY GDP Estimate Aug 1,4% 00 Kingdom =ECI YY 08: United GBSVCM Services MM Aug 0,2% 0,1% 00 Kingdom =ECI 08: United GBSVCY Services YY Aug 1,5% 00 Kingdom =ECI 08: United GBIP=E Industrial Aug 0,2% -0,9% 00 Kingdom CI Output MM 08: United GBIPY= Industrial Aug 0,1% 00 Kingdom ECI Output YY 08: United GBMFG= Manufacturing Aug 0,4% -1,3% 00 Kingdom ECI Output MM 08: United GBMFGY Manufacturing Aug 0,2% 00 Kingdom =ECI Output YY 08: United GBCONM Construction Aug 0,2% 00 Kingdom =ECI O/P Vol MM 08: United GBCONY Construction Aug 2,4% 00 Kingdom =ECI O/P Vol YY 08: United GBTBAL Goods Trade Aug -22.244B 00 Kingdom =ECI Balance GBP 08: United GBNEUT Goods Trade Aug -10.15 00 Kingdom =ECI Bal. Non-EU 8B 11: Euro EUTBAL Eurostat Trade Aug 12.4B 00 Zone =ECI NSA, Eur 11: Euro EUTBSA Total Trade Aug 5.30B 00 Zone =ECI Balance SA 14: United USPFDB Philly Fed Oct 23.2 30 States =ECI Business Indx 14: United USPPM= PPI Machine Sep 191.6 30 States ECI Manuf'ing 14: United USPPFY PPI Final Sep 2.6% 30 States =ECI Demand YY 14: United USPPFD PPI Final Sep 0.3% -0.1% 30 States =ECI Demand MM 14: United USPPEY PPI Sep 2.8% 30 States =ECI exFood/Energy YY 14: United USPPIE PPI Sep 0.2% -0.1% 30 States =ECI exFood/Energy MM 14: United USPPTY PPI ex Sep 2.8% 30 States =ECI Food/Energy/Tr YY 14: United USPPET PPI ex Sep 0.3% 30 States =ECI Food/Energy/Tr MM 14: United USRSL= Retail Sales Sep 0.4% 0.6% 30 States ECI MM 14: United USRSLA Retail Sales Sep 0.4% 0.7% 30 States =ECI Ex-Autos MM 14: United USRSLG Retail Ex Sep 0.7% 30 States =ECI Gas/Autos 14: United USRLCO Retail Control Sep 0.7% 30 States =ECI 16: United USBINV Business Aug 0.2% 00 States =ECI Inventories MM 16: United USNAHB NAHB Housing Oct 32 00 States =ECI Market Indx 16: United USOILN EIA-Nat Gas 6 Oct, 30 States =ECI Chg Bcf w/e 16: United USNGIF Nat Gas-EIA 6 Oct, 30 States =ECI Implied Flow w/e 17: United US4WAT 4W Bill Auc - 16 Oct 30 States =ECI TA 17: United US4WAH 4W Bill Auc - 16 Oct 30 States =ECI HR 17: United US4WAB 4W Bill Auc - 16 Oct 30 States =ECI BTC 17: United US4WAA 4W Bill Auc - 16 Oct 30 States =ECI HAP 18: United USOILC EIA Wkly Crude 6 Oct, 3.715M 00 States =ECI Stk w/e 18: United USOILD EIA Wkly Dist. 6 Oct, 00 States =ECI Stk w/e 18: United USOILG EIA Wkly Gsln 6 Oct, -1.601 00 States =ECI Stk w/e M 18: United USOIRU EIA Wkly Refn 6 Oct, 00 States =ECI Util w/e **VIERNES 17 OCTUBRE** BANCOS CENTRALES * Participación del vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia, Andrew Hauser, en un panel del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF). (0715 GMT) * El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, pronuncia un discurso en la conferencia de contabilidad del ICAEW. (0935 GMT) OTROS EVENTOS * Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. DATOS MACROECONÓMICOS
Local /Región Country RIC Indicator Name Period Reuters Prior
Time Poll
11: Euro EUHIC= HICP Final MM Sep 0,1% 0,1%
00 Zone ECI
11: Euro EUHICY HICP Final YY Sep 2,2% 2,2%
00 Zone =ECI
11: Euro EUHIX= HICP-X F&E MM Sep 0,3%
00 Zone ECI
11: Euro EUHIXY HICP-X F&E Sep 2,4%
00 Zone =ECI Final YY
11: Euro EUXTOB HICP-X Tobacco Sep 0,1%
00 Zone =ECI MM
11: Euro EUXTOY HICP-X Tobacco Sep 2,0%
00 Zone =ECI YY
11: Euro EUCPIX HICP-X F, E, Sep 0,1%
00 Zone =ECI A, T Final MM
11: Euro EUCPXY HICP-X F,E,A&T Sep 2,3% 2,3%
00 Zone =ECI Final YY
14: United USBPE= Building Sep 1,330M
30 States ECI Permits:
Number
14: United USBPP= Build Permits: Sep -2,3%
30 States ECI Change MM
14: United USHST= Housing Starts Sep 1,310 1,307M
30 States ECI Number M
14: United USHSTM House Starts Sep -8,5%
30 States =ECI MM: Change
14: United USIMP= Import Prices Sep 0,3%
30 States ECI MM
14: United USEXP= Export Prices Sep 0,3%
30 States ECI MM
14: United USIPI= Import Prices Sep 0,0%
30 States ECI YY
15: United USIP=E Industrial Sep 0,1% 0,1%
15 States CI Production MM
15: United USCAPU Capacity Sep 77,3% 77,4%
15 States =ECI Utilization SA
15: United USFOUT Manuf Output Sep 0,2%
15 States =ECI MM
22: United USNCI= Net L-T Aug 49.2B
00 States ECI Flows,Exswaps
22: United USFBT= Foreign Aug 58.2B
00 States ECI Buying,
T-Bonds
22: United USNCIO Overall Net Aug 2.1B
00 States =ECI Capital Flows
22: United USNCIS Net L-T Aug 49.2B
00 States =ECI Flows,Incl.Swa
ps
**SÁBADO 18 OCTUBRE**
BANCOS CENTRALES
* El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, interviene en un acto del G30 junto a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, y otros altos responsables de finanzas.
* Discurso de Piero Cipollone, miembro del consejo del BCE, en la reunión del Euro50Group. (1330 GMT) **DOMINGO 19 OCTUBRE** OTROS EVENTOS * Elecciones presidenciales en Bolivia. * Elecciones presidenciales en el Norte de Chipre. DATOS MACROECONÓMICOS AFECTADOS POR EL CIERRE DE LA ADMINISTRACIÓN EN EEUU Local Loc Countr RIC Indicator Perio Reute Prior Start al y/Regi Name d rs Date Tim on Poll e 3 Oct 14: United USNFA Non-Farm Sep 50.000 22.000 2025 30 States R=ECI Payrolls 3 Oct 14: United USPRP Private Sep 61.000 38.000 2025 30 States =ECI Payrolls 3 Oct 14: United USMFP Manufacturin Sep -7000 -12.000 2025 30 States =ECI g Payrolls 3 Oct 14: United USGOV Government Sep -16.000 2025 30 States =ECI Payrolls 3 Oct 14: United USUNR Unemployment Sep 4,3% 4,3% 2025 30 States =ECI Rate 3 Oct 14: United USAVG Average Sep 0,3% 0,3% 2025 30 States E=ECI Earnings MM 3 Oct 14: United USAVH Average Sep 3,7% 3,7% 2025 30 States E=ECI Earnings YY 3 Oct 14: United USWRK Average Sep 34,2 34,2 2025 30 States W=ECI Workweek Hrs 3 Oct 14: United USLBF Labor Force Sep 62,3% 2025 30 States B=ECI Partic 3 Oct 14: United USUDE U6 Sep 8,1% 2025 30 States P=ECI Underemploym ent 6 Oct 16: United USEMP Employment Sep 106,4 2025 00 States I=ECI Trends 1 7 Oct 14: United USTBA Internationa Ago -61,0 -78,3 2025 30 States L=ECI l Trade US$ B B 7 Oct 16: United USTCN Construction Ago -0,1% -0,1% 2025 00 States S=ECI Spending MM 9 Oct 14: United USJOB Initial 29 230.000 2025 30 States =ECI Jobless Clm Sep, w/e 9 Oct 14: United USJOB Jobless Clm 29 2025 30 States A=ECI 4Wk Avg Sep, w/e 9 Oct 14: United USJOB Cont Jobless 22 1,930 2025 30 States N=ECI Clm Sep, M w/e 9 Oct 16: United USWIN Wholesale Ago -0,2% -0,2% 2025 00 States V=ECI Invt(y), R MM 9 Oct 16: United USWIN Wholesale Ago 0,4% 1,4% 2025 00 States S=ECI Sales MM 10 20: United USGDE Federal Sep 50,00 -345.
Oct 00 States F=ECI Budget,$ B 00B
2025
16 14: United USJOB Initial 6
Oct 30 States =ECI Jobless Clm Oct,
2025 w/e
16 14: United USJOB Jobless Clm 6
Oct 30 States A=ECI 4Wk Avg Oct,
2025 w/e
16 14: United USJOB Cont Jobless 29
Oct 30 States N=ECI Clm Sep,
2025 w/e
(Datos recopilados por Tomás González Cobos y la redacción de Gdansk)
