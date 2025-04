Agenda semanal del 12 al 20 de abril de 2025

11 abr (Reuters) - **SÁBADO 12 ABRIL** BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla sobre "Conducir a través de la niebla económica" ante la Cámara de Comercio de Greater Greer (1600 GMT). * La dirigente del Banco de Inglaterra y miembro del Comité de Política Monetaria, Megan Greene, habla en el Foro Económico de Delphi. OTROS EVENTOS * El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, visita Turquía para participar en el Foro de Diplomacia de Antalya. * Elecciones presidenciales en Gabón. **DOMINGO 13 ABRIL** OTROS EVENTOS * Elección presidencial en Ecuador. **LUNES 14 ABRIL** BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, pronuncia un discurso sobre "Conducir a través de la niebla económica" ante la Cámara de Comercio de Greater Greer (1600 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, habla sobre "El papel de la Reserva Federal" en la Serie de Conferencias de la Escuela de Negocios de Villanova (2200 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, habla sobre política monetaria en una charla moderada organizada por la Universidad de Emory (2340 GMT). * El economista jefe del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, Paul Conway, da un discurso sobre las previsiones del RBNZ (2130 GMT). OTROS EVENTOS * El primer ministro palestino, Mohamad Mustafa, asiste a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Luxemburgo (1400 GMT). * El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la Casa Blanca. * Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBRHPM=ECI House Price Rightmove MM Apr 1,1% 01:01 United Kingdom GBRHPY=ECI House Price Rightmove YY Apr 1,0% 17:30 United States US6MAT=ECI 6M Bill Auc - TA 14 Apr 71.826.902.700 17:30 United States US6MAH=ECI 6M Bill Auc - HR 14 Apr 4,000% 17:30 United States US6MAB=ECI 6M Bill Auc - BTC 14 Apr 2,790 17:30 United States US6MAA=ECI 6M Bill Auc - HAP 14 Apr 63,840% 20:00 United States US3MAT=ECI 3M Bill Auc - TA 14 Apr 80.277.195.500 20:00 United States US3MAH=ECI 3M Bill Auc - HR 14 Apr 4,175% 20:00 United States US3MAB=ECI 3M Bill Auc - BTC 14 Apr 2,820 20:00 United States US3MAA=ECI 3M Bill Auc - HAP 14 Apr 70,480% **MARTES 15 ABRIL** OTROS EVENTOS * El presidente de China, Xi Jinping, realiza una visita de Estado a Malasia (hasta el 17 de abril). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBBRC=ECI BRC Retail Sales YY Mar 0,9% 08:00 Germany DEWPI=ECI Wholesale Price Index MM Mar 0,6% 08:00 Germany DEWPIY=ECI Wholesale Price Index YY Mar 1,6% 08:00 United Kingdom GBCCU=ECI Claimant Count Unem Chng Mar 44,2k 08:00 United Kingdom GBILOU=ECI ILO Unemployment Rate Feb 4,4% 08:00 United Kingdom GBEMP=ECI Employment Change Feb 144k 08:00 United Kingdom GBAVGW=ECI Avg Wk Earnings 3M YY Feb 5,8% 08:00 United Kingdom GBAVGX=ECI Avg Earnings (Ex-Bonus) Feb 5,9% 08:00 United Kingdom GBPYR=ECI HMRC Payrolls Change Mar 21k 08:45 France FRHIC=ECI CPI (EU Norm) Final MM Mar 0,2% 0,2% 08:45 France FRHICY=ECI CPI (EU Norm) Final YY Mar 0,9% 0,9% 08:45 France FRXTOB=ECI Inflation Ex-Tobacco MM Mar 0,0% 08:45 France FRXTOY=ECI Inflation Ex-Tobacco YY Mar 0,7% 08:45 France FRXTBI=ECI Inflation Ex-Tobacco Idx Mar 119,02 08:45 France FRCPIY=ECI CPI YY NSA Mar 0,8% 08:45 France FRCPIM=ECI CPI MM NSA Mar 0,2% 11:00 Euro Zone EUIP=ECI Industrial Production MM Feb -0,4% 0,8% 11:00 Euro Zone EUIPY=ECI Industrial Production YY Feb 0,0% 11:00 Germany DEZEWS=ECI ZEW Economic Sentiment Apr 5,0 51,6 11:00 Germany DEZEWC=ECI ZEW Current Conditions Apr -86,0 -87,6 13:00 Euro Zone EURAST=ECI Reserve Assets Total Mar 1.477,77B 14:30 United States USEMPM=ECI NY Fed Manufacturing Apr -20,00 14:30 United States USIMP=ECI Import Prices MM Mar 0,4% 14:30 United States USEXP=ECI Export Prices MM Mar 0,1% 14:30 United States USIPI=ECI Import Prices YY Mar 2,0% 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 12 Apr, w/e 7,2% 17:30 United States US2YNT=ECI 12M Bill Auc - TA 15 Apr 48.135.013.900 17:30 United States US2YNH=ECI 12M Bill Auc - HR 15 Apr 3,945% 17:30 United States US2YNB=ECI 12M Bill Auc - BTC 15 Apr 3,130 17:30 United States US2YNA=ECI 12M Bill Auc - HAP 15 Apr 28,920% 18:00 United States USNSC=ECI NOPA-Soy Crush Mar 177,870M 18:00 United States USBOS=ECI Bean Oil Stocks Mar 1,503B 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 7 Apr, w/e 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 7 Apr, w/e 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 7 Apr, w/e 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 7 Apr, w/e **MIÉRCOLES 16 ABRIL** BANCOS CENTRALES * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, participa en una sesión de preguntas y respuestas moderada antes del evento "Foro semanal del Club Metropolitano de Columbus" (1600 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, habla sobre la economía y la banca comunitaria con la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, antes de un evento de Perspectivas Globales organizado por el Banco de la Reserva Federal de Dallas y el Consejo de Ciudadanos de Dallas (2300 GMT). * Anuncio del tipo de interés clave del Banco de Canadá e Informe de Política Monetaria (1345 GMT). OTROS EVENTOS * La OMC publica su perspectiva comercial global para 2025 (1200 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 United Kingdom GBCPXM=ECI Core CPI MM Mar 0,4% 08:00 United Kingdom GBCPXY=ECI Core CPI YY Mar 3,5% 08:00 United Kingdom GBHICM=ECI CPI MM Mar 0,4% 08:00 United Kingdom GBHICY=ECI CPI YY Mar 2,8% 08:00 United Kingdom GBRPIM=ECI RPI MM Mar 0,6% 08:00 United Kingdom GBRPI=ECI RPI YY Mar 3,4% 08:00 United Kingdom GBRPIX=ECI RPI-X (Retail Prices) MM Mar 0,6% 08:00 United Kingdom GBRPIY=ECI RPIX YY Mar 3,0% 08:00 United Kingdom GBRPIN=ECI RPI Index Mar 394,0 08:00 United Kingdom GBCPSM=ECI CPI Services MM Mar 0,5% 08:00 United Kingdom GBCPSA=ECI CPI Services YY Mar 5,0% 10:00 Euro Zone EUCURA=ECI Current Account NSA,EUR Feb 13,20B 10:00 Euro Zone EUCURU=ECI Current Account SA, EUR Feb 35,400B 11:00 Euro Zone EUHIC=ECI HICP Final MM Mar 0,4% 11:00 Euro Zone EUHICY=ECI HICP Final YY Mar 2,2% 2,2% 11:00 Euro Zone EUHIX=ECI HICP-X F&E MM Mar 0,5% 11:00 Euro Zone EUHIXY=ECI HICP-X F&E Final YY Mar 2,4% 11:00 Euro Zone EUXTOB=ECI HICP-X Tobacco MM Mar 0,4% 11:00 Euro Zone EUXTOY=ECI HICP-X Tobacco YY Mar 2,2% 11:00 Euro Zone EUCPIX=ECI HICP-X F, E, A, T Final MM Mar 1,0% 11:00 Euro Zone EUCPXY=ECI HICP-X F,E,A&T Final YY Mar 2,4% 13:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 11 Apr, w/e 20,0% 13:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 11 Apr, w/e 292,3 13:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 11 Apr, w/e 172,7 13:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 11 Apr, w/e 961,4 13:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 11 Apr, w/e 6,61% 14:30 United States USRSL=ECI Retail Sales MM Mar 1,3% 0,2% 14:30 United States USRSLA=ECI Retail Sales Ex-Autos MM Mar 0,2% 0,3% 14:30 United States USRSLG=ECI Retail Ex Gas/Autos Mar 0,5% 14:30 United States USRLCO=ECI Retail Control Mar 1,0% 15:15 United States USIP=ECI Industrial Production MM Mar -0,3% 0,7% 15:15 United States USCAPU=ECI Capacity Utilization SA Mar 77,9% 78,2% 15:15 United States USFOUT=ECI Manuf Output MM Mar 0,9% 16:00 United States USBINV=ECI Business Inventories MM Feb 0,3% 0,3% 16:00 United States USNAHB=ECI NAHB Housing Market Indx Apr 39 16:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 11 Apr, w/e 2,553M 16:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 11 Apr, w/e -3,544M 16:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 11 Apr, w/e -1,600M 16:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 11 Apr, w/e 0,7% 19:00 United States USBYTT=ECI 20Y Bond Auc - TA 16 Apr 13.000.009.300,000 19:00 United States USBYTH=ECI 20Y Bond Auc - HY 16 Apr 4,632% 19:00 United States USBYTB=ECI 20Y Bond Auc - BTC 16 Apr 2,780 19:00 United States USBYTA=ECI 20Y Bond Auc - HAP 16 Apr 97,340% 22:00 United States USNCI=ECI Net L-T Flows,Exswaps Feb -45,2B 22:00 United States USFBT=ECI Foreign Buying, T-Bonds Feb -13,3B 22:00 United States USNCIO=ECI Overall Net Capital Flows Feb -48,8B 22:00 United States USNCIS=ECI Net L-T Flows,Incl.Swaps Feb -45,2B **JUEVES 17 ABRIL** BANCOS CENTRALES * El Consejo de Gobierno del BCE celebra una reunión de política monetaria en Fráncfort, tras la cual anunciará su decisión (1215 GMT) y su presidenta, Christine Lagarde, hablará con la prensa (1230 GMT). OTROS EVENTOS * La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. * La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, pronuncia un discurso sobre la economía global antes de las Reuniones de Primavera del FMI/Banco Mundial (1400 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 14:30 United States USBPE=ECI Building Permits: Number Mar 1,455M 1,459M 14:30 United States USBPP=ECI Build Permits: Change MM Mar -1,0% 14:30 United States USHST=ECI Housing Starts Number Mar 1,410M 1,501M 14:30 United States USHSTM=ECI House Starts MM: Change Mar 11,2% 14:30 United States USPFDB=ECI Philly Fed Business Indx Apr 12,5 15:15 Euro Zone EUECBR=ECI ECB Refinancing Rate Apr 2,40% 2,65% 15:15 Euro Zone EUECBD=ECI ECB Deposit Rate Apr 2,25% 2,50% 19:00 United States US0YTT=ECI 5Y TIPS Auc - TA 17 Apr 22.000.001.700 19:00 United States US0YTH=ECI 5Y TIPS Auc - HY 17 Apr 2,121% 19:00 United States US0YTB=ECI 5Y TIPS Auc - BTC 17 Apr 2,100 19:00 United States US0YTA=ECI 5Y TIPS Auc - HAP 17 Apr 15,010% 21:00 United States USPOF=ECI USDA-Cattle Placed On Fd Mar 82,0 21:00 United States USMKTD=ECI USDA-Cattle Marketed Mar 91,0% 21:00 United States USOF=ECI USDA-Cattle On Feed Apr 98,0% 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 7 Apr, w/e 223k 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 7 Apr, w/e 223,00k 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 31 Mar, w/e 1,850M 16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 7 Apr, w/e 57B 16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 7 Apr, w/e 57B 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 17 Apr 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 17 Apr 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 17 Apr 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 17 Apr **VIERNES 18 ABRIL** MERCADOS * Viernes Santo, cierre del mercado en España, los principales mercados de Europa, China y EEUU. BANCOS CENTRALES * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, participa en una conversación moderada antes de la reunión del Consejo Asesor de Política de Primavera 2025 del Centro Fisher de Bienes Inmobiliarios y Economía Urbana de la Universidad de California en Berkeley (1500 GMT). OTROS EVENTOS * Los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 se reúnen en Washington DC, EEUU. **SÁBADO 19 ABRIL** * Sin eventos relevantes. **DOMINGO 20 ABRIL** * Sin eventos relevantes. (Datos recopilados por Tomás Cobos y la redacción de Gdansk)

