Agenda semanal del 13 al 21 de diciembre de 2025

12 dic (Reuters) -

:: SÁBADO 13 DICIEMBRE ::

* Sin eventos relevantes.

:: DOMINGO 14 DICIEMBRE ::

OTROS EVENTOS

* Segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile.

:: LUNES 15 DICIEMBRE ::

EMPRESAS

* Atresmedia – Dividendo de 0,1800 euros por acción. Fecha de descuento.

* Grupo Catalana Occidente – Dividendo de 4,6500 euros por acción. Fecha de descuento.

* Elecnor – Dividendo de 0,0945 euros por acción. Fecha de descuento.

* Miquel y Costas – Dividendo de 0,1171 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, participa en un debate sobre crecimiento económico antes de un evento organizado por la Asociación de Banqueros de Nueva Jersey (1530 GMT).

OTROS EVENTOS

* El primer ministro de India, Narendra Modi, visita Omán, Jordania y Etiopía, en una gira de tres países. (Hasta el 18 de diciembre)

* El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, visita Texas, EEUU. (Hasta el 16 de diciembre)

* Reunión ministerial UE–Angola.

* Reunión del Consejo de Asociación UE–Líbano.

* Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Precios de la vivienda Rightmove mensual, dic: Anterior -1,8.

* 0101 Reino Unido – Precios de la vivienda Rightmove interanual, dic: Anterior -0,5.

* 0800 Alemania – Índice de precios mayoristas mensual, nov: Anterior 0,3.

* 0800 Alemania – Índice de precios mayoristas interanual, nov: Anterior 1,1.

* 1100 Eurozona – Producción industrial mensual, oct: Anterior 0,2.

* 1100 Eurozona – Producción industrial interanual, oct: Anterior 1,2.

* 1430 Estados Unidos – Activ. manufacturera Fed Nueva York, dic: Anterior 18,7.

* 1600 Estados Unidos – Índice de mercado de vivienda NAHB, dic: Anterior 38.

* 1800 Estados Unidos – Trituración de soja de NOPA, nov: Anterior 227.647.000.

* 1800 Estados Unidos – Existencias de aceite de soja, nov: Anterior 1.305.000.000.

:: MARTES 16 DICIEMBRE ::

EMPRESAS

* Telefónica – Dividendo de 0,1500 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, pronuncia un discurso ante la Cámara de Comercio del Área Metropolitana de Montreal (1800 GMT).

OTROS EVENTOS

* El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el ministro de Defensa, Antti Hakkanen, asisten en Texas, EEUU, a la presentación del primer caza F-35 encargado por Finlandia a Lockheed Martin.

* Cumbre del Flanco Oriental convocada por el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, con participación de líderes de siete Estados miembros de la UE.

* Reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Reino Unido – Tasa de desempleo según OIT, oct: Anterior 5,0.

* 0800 Reino Unido – Variación en el empleo, oct: Anterior -22.000.

* 0800 Reino Unido – Salarios promedio 3M interanual, oct: Anterior 4,8.

* 0800 Reino Unido – Salarios promedio (sin bonus), oct: Anterior 4,6.

* 0800 Reino Unido – Variación empleos HMRC, nov: Anterior -32.000.

* 0800 Reino Unido – Variación solicitudes de desempleo del Reino Unido, nov: Anterior 29.000.

* 0915 Francia – PMI manufacturero avance HCOB, dic: Anterior 47,8.

* 0915 Francia – PMI servicios avance HCOB, dic: Anterior 51,4.

* 0915 Francia – PMI compuesto avance HCOB, dic: Anterior 50,4.

* 0930 Alemania – PMI manufacturero avance HCOB, dic: Previsto 48,5; Anterior 48,2.

* 0930 Alemania – PMI servicios avance HCOB, dic: Anterior 53,1.

* 0930 Alemania – PMI compuesto avance HCOB, dic: Anterior 52,4.

* 1000 Eurozona – PMI manufacturero avance HCOB, dic: Previsto 49,9; Anterior 49,6.

* 1000 Eurozona – PMI servicios avance HCOB, dic: Previsto 53,9; Anterior 53,6.

* 1000 Eurozona – PMI compuesto avance HCOB, dic: Anterior 52,8.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto avance, dic: Anterior 51,2.

* 1030 Reino Unido – PMI manufacturero avance, dic: Anterior 50,2.

* 1030 Reino Unido – PMI servicios avance, dic: Anterior 51,3.

* 1100 Eurozona – Comercio Eurostat sin desestacionalizar, EUR, oct: Anterior 19.400.000.000.

* 1100 Eurozona – Balanza comercial total ajustada, oct: Anterior 18.700.000.000.

* 1100 Alemania – Sentimiento económico ZEW, dic: Previsto 40,0; Anterior 38,5.

* 1100 Alemania – Condiciones actuales ZEW, dic: Previsto -76,2; Anterior -78,7.

* 1430 Estados Unidos – Empleo no agrícola, nov: Previsto 35.000; Anterior 119.000.

* 1430 Estados Unidos – Nóminas privadas, nov: Previsto 40.000; Anterior 97.000.

* 1430 Estados Unidos – Nóminas manufactureras, nov: Anterior -6.000.

* 1430 Estados Unidos – Empleos Estado, nov: Anterior 22.000.

* 1430 Estados Unidos – Tasa de desempleo, nov: Previsto 4,4; Anterior 4,4.

* 1430 Estados Unidos – Salarios promedio mensual, nov: Anterior 0,2.

* 1430 Estados Unidos – Salarios promedio interanual, nov: Anterior 3,8.

* 1430 Estados Unidos – Horas promedio semanales trabajadas, nov: Anterior 34,2.

* 1430 Estados Unidos – Participación fuerza laboral, nov: Anterior 62,4.

* 1430 Estados Unidos – Subempleo U6, nov: Anterior 8,0.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas mensual, oct: Previsto 0,2; Anterior 0,2.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo autos mensual, oct: Previsto 0,3; Anterior 0,3.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo gasolina/automóviles, oct: Anterior 0,1.

* 1430 Estados Unidos – Control minorista, oct: Previsto 0,3; Anterior -0,1.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 13 dic: Anterior 5,7.

* 1545 Estados Unidos – PMI manufacturero avance S&P Global, dic: Anterior 52,2.

* 1545 Estados Unidos – PMI de servicios avance S&P Global, dic: Anterior 54,1.

* 1545 Estados Unidos – PMI compuesto avance S&P Global, dic: Anterior 54,2.

* 1600 Estados Unidos – Inventarios empresariales mensual, sep: Previsto 0,2; Anterior 0,0.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 8 dic.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 8 dic.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 8 dic.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 8 dic.

:: MIÉRCOLES 17 DICIEMBRE ::

EMPRESAS

* Atresmedia – Dividendo de 0,1800 euros por acción. Fecha de abono.

* Grupo Catalana Occidente – Dividendo de 4,6500 euros por acción. Fecha de abono.

* Elecnor – Dividendo de 0,0945 euros por acción. Fecha de abono.

* Miquel y Costas – Dividendo de 0,1171 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* El Riksbank celebra reunión de política monetaria (0800 GMT).

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, ofrece palabras de apertura en la Conferencia 2025 sobre la estructura del mercado de divisas organizada por la Fed de Nueva York.

* El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, participa en un coloquio sobre perspectivas económicas ante la Cámara de Comercio del condado de Gwinnett (1730 GMT).

OTROS EVENTOS

* Cumbre UE–Balcanes Occidentales.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Reino Unido – IPC subyacente mensual, nov: Anterior 0,3.

* 0800 Reino Unido – IPC subyacente interanual, nov: Anterior 3,4.

* 0800 Reino Unido – IPC mensual, nov: Anterior 0,4.

* 0800 Reino Unido – IPC interanual, nov: Anterior 3,6.

* 0800 Reino Unido – RPI mensual, nov: Anterior 0,3.

* 0800 Reino Unido – RPI interanual, nov: Anterior 4,3.

* 0800 Reino Unido – RPI-X (índice de precios minoristas) mensual, nov: Anterior 0,3.

* 0800 Reino Unido – RPIX interanual, nov: Anterior 4,2.

* 0800 Reino Unido – Índice RPI, nov: Anterior 407,4.

* 0800 Reino Unido – IPC servicios mensual, nov: Anterior 0,2.

* 0800 Reino Unido – IPC servicios interanual, nov: Anterior 4,5.

* 0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP mensual sin desestacionalizar, nov: Anterior -0,3.

* 0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP interanual sin desestacionalizar, nov: Anterior 0,5.

* 0800 Reino Unido – Precios de producción IPP mensual sin desestacionalizar, nov: Anterior 0,0.

* 0800 Reino Unido – Precios de producción IPP interanual sin desestacionalizar, nov: Anterior 3,6.

* 0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP mensual sin desestacionalizar, nov: Anterior 0,1.

* 0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP interanual sin desestacionalizar, nov: Anterior 3,5.

* 1000 Alemania – Clima empresarial Ifo nuevo, dic: Previsto 88,5; Anterior 88,1.

* 1000 Alemania – Condiciones actuales Ifo nuevo, dic: Previsto 86,0; Anterior 85,6.

* 1000 Alemania – Expectativas Ifo nuevo, dic: Previsto 91,0; Anterior 90,6.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado final mensual, nov: Anterior 0,2.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado final interanual, nov: Previsto 2,2; Anterior 2,2.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía mensual, nov: Anterior 0,2.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía final interanual, nov: Previsto 2,4; Anterior 2,4.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final mensual, nov: Anterior -0,5.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final interanual, nov: Previsto 2,4; Anterior 2,4.

* 1100 Eurozona – Costes laborales interanuales, 3TR: Anterior 3,6.

* 1100 Eurozona – Salarios en la zona euro, 3TR: Anterior 3,7.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 12 dic: Anterior 4,8.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 12 dic: Anterior 327,9.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 12 dic: Anterior 181,6.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA, semana 12 dic: Anterior 1.190,6.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 12 dic: Anterior 6,33.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 12 dic: Anterior -1.812.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 12 dic: Anterior 2.502.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 12 dic: Anterior 6.397.000.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 12 dic: Anterior 0,4.

:: JUEVES 18 DICIEMBRE ::

EMPRESAS

* Telefónica – Dividendo de 0,1500 euros por acción. Fecha de abono.

* AmRest Holdings – Dividendo de 0,0700 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* El Riksbank publica su decisión de política monetaria, incluido el tipo de referencia, y el Informe de Política Monetaria de diciembre de 2025 (0830 GMT).

* El Riksbank ofrece una rueda de prensa sobre la decisión de diciembre (1000 GMT).

* Banco de Noruega anuncia su decisión sobre los tipos y publica el Informe de Política Monetaria 4/25 (0900 GMT).

* Banco de Inglaterra anuncia su decisión sobre los tipos y publica las actas tras la decisión (1200 GMT).

* El Consejo de Gobierno del BCE celebra su reunión de política monetaria en Fráncfort, seguida de una rueda de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

* Banco de Japón celebra reunión de política monetaria. (Hasta el 19 de diciembre)

OTROS EVENTOS

* Reunión del Consejo Europeo. (Hasta el 19 de diciembre)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0845 Francia – Clima empresarial manufacturero, dic: Anterior 98.

* 0845 Francia – Clima empresarial general, dic: Anterior 98.

* 1300 Reino Unido – Votos a favor de subida del MPC del BOE, dic: Anterior 0.

* 1300 Reino Unido – Votos a favor de no aplicar cambios del MPC del BOE, dic: Anterior 5.

* 1300 Reino Unido – Votos a favor de recorte del MPC del BOE, dic: Anterior 4.

* 1300 Reino Unido – Tipo bancario del BOE, dic: Previsto 3,75; Anterior 4,00.

* 1415 Eurozona – Tasa de refinanciación del BCE, dic: Previsto 2,15; Anterior 2,15.

* 1415 Eurozona – Tasa de depósito del BCE, dic: Previsto 2,00; Anterior 2,00.

* 1430 Estados Unidos – IPC subyacente mensual ajustado, nov: Anterior 0,2.

* 1430 Estados Unidos – IPC subyacente interanual sin desestacionalizar, nov: Anterior 3,0.

* 1430 Estados Unidos – Índice de precios al consumidor sin desestacionalizar, nov: Anterior 324,8.

* 1430 Estados Unidos – Índice central de IPC ajustado, nov: Anterior 330,542.

* 1430 Estados Unidos – IPC mensual ajustado, nov: Anterior 0,3.

* 1430 Estados Unidos – IPC interanual sin desestacionalizar, nov: Anterior 3,0.

* 1430 Estados Unidos – Ganancias semanales reales mensual, nov: Anterior -0,1.

* 1430 Estados Unidos – Índice empresarial Fed Filadelfia, dic: Anterior -1,7.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo, semana 8 dic.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 8 dic: Anterior 216.750.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo, semana 1 dic: Anterior 1.838.000.

* 1600 Estados Unidos – Tendencias de empleo, oct: Anterior 106,84.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 8 dic: Anterior -177.000.000.000.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA, semana 8 dic: Anterior -177.000.000.000.

* 1700 Estados Unidos – IPC de la Fed de Cleveland, oct: Anterior 0,2.

* 1700 Estados Unidos – Activ. manufacturera Fed Kansas City, dic: Anterior 18.

* 1700 Estados Unidos – Índice compuesto Fed Kansas City, dic: Anterior 8.

* 2200 Estados Unidos – Flujos netos a largo plazo, excluyendo swaps, oct: Anterior 179.800.000.000.

* 2200 Estados Unidos – Compra extranjera de bonos del Tesoro, oct: Anterior 25.500.000.000.

* 2200 Estados Unidos – Flujos netos de capital general, oct: Anterior 190.100.000.000.

* 2200 Estados Unidos – Flujos netos a largo plazo, incluyendo swaps, oct: Anterior 179.800.000.000.

:: VIERNES 19 DICIEMBRE ::

EMPRESAS

* Enagás – Dividendo de 0,4000 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, comparece ante la prensa tras la reunión de política monetaria (0230 GMT).

* Presentación del Informe de Política Monetaria de diciembre del Banco de Noruega, a cargo de Ole Christian Bech-Moen, en un evento en Teams.

* Los subgobernadores del Norges Bank, Pål Longva y Øystein Børsum, intervienen ante la Red Regional del banco (0800 GMT).

* El economista jefe del BCE, Philip Lane, interviene en una conferencia del Banco Central de Irlanda.

* El gobernador del Banco de Finlandia, Olli Rehn, habla sobre la política monetaria de la eurozona y las perspectivas económicas, y presenta las previsiones para Finlandia (0900 GMT).

* El miembro del directorio del BCE Piero Cipollone pronuncia unas palabras en la mesa redonda del Aspen Institute Italia (1200 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Confianza del consumidor GfK, dic: Anterior -19.

* 0800 Alemania – Sentimiento del consumidor GfK, ene: Anterior -23,2.

* 0800 Alemania – Precios al productor mensual, nov: Anterior 0,1.

* 0800 Alemania – Precios al productor interanual, nov: Anterior -1,8.

* 0800 Reino Unido – Déficit público excluyendo bancos GBP, nov: Anterior 17.434.000.000.

* 0800 Reino Unido – Déficit público neto GBP, nov: Anterior 20.825.000.000.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas mensual, nov: Anterior -1,1.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas excluyendo combustible mensual, nov: Anterior -1,0.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas interanual, nov: Anterior 0,2.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas excluyendo combustible interanual, nov: Anterior 1,2.

* 0845 Francia – Precios al productor mensual, nov: Anterior 0,0.

* 0845 Francia – Precios al productor interanual, nov: Anterior -0,8.

* 0900 Eurozona – Cuenta corriente sin desestacionalizar, EUR, oct: Anterior 38.100.000.000.

* 0900 Eurozona – Cuenta corriente desestacionalizado, EUR, oct: Anterior 23.100.000.000.

* 1430 Estados Unidos – Ingreso personal mensual, oct: Anterior 0,4.

* 1430 Estados Unidos – Consumo personal real mensual, oct: Anterior 0,0.

* 1430 Estados Unidos – Consumo ajustado mensual, oct: Anterior 0,3.

* 1430 Estados Unidos – Índice de precios PCE subyacente mensual, oct: Anterior 0,2.

* 1430 Estados Unidos – Índice de precios PCE subyacente interanual, oct: Anterior 2,8.

* 1430 Estados Unidos – Índice de precios PCE mensual, oct: Anterior 0,3.

* 1430 Estados Unidos – Índice de precios PCE interanual, oct: Anterior 2,8.

* 1600 Eurozona – Confianza del consumidor preliminar, dic: Previsto -14,0; Anterior -14,2.

* 1600 Estados Unidos – Ventas de viviendas existentes, nov: Anterior 4.100.000.

* 1600 Estados Unidos – Variación% ventas de viviendas existentes, nov: Anterior 1,2.

* 1600 Estados Unidos – Sentimiento U Mich final, dic: Anterior 53,3.

* 1600 Estados Unidos – Condiciones U Mich final, dic: Anterior 50,7.

* 1600 Estados Unidos – Expectativas U Mich final, dic: Anterior 55,0.

* 1600 Estados Unidos – Inflación 1 año final U Mich, dic: Anterior 4,1.

* 1600 Estados Unidos – Inflación 5 años final U Mich, dic: Anterior 3,2.

* 1600 Estados Unidos – PCE Dallas Fed, oct: Anterior 1,9.

* 2100 Estados Unidos – USDA – Ganado colocado en engorde, nov: Anterior 90.

* 2100 Estados Unidos – USDA – Ganado comercializado, nov: Anterior 92.

* 2100 Estados Unidos – USDA – Ganado en corrales de engorde, dic: Anterior 98.

:: SÁBADO 20 DICIEMBRE ::

* Sin eventos relevantes.

:: DOMINGO 21 DICIEMBRE ::

* Sin eventos relevantes. (Información de la redacción de Gdansk)