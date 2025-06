Agenda semanal del 14 al 22 de junio de 2025

13 jun (Reuters) - **SÁBADO 14 JUNIO** * Sin eventos relevantes **DOMINGO 15 JUNIO** OTROS EVENTOS * Canadá alberga la Cumbre de Líderes del G7 en Kananaskis, Alberta, con la asistencia del presidente de EEUU, Donald Trump, entre otros. (Hasta el 17 de junio) * El primer ministro de India, Narendra Modi, visita Chipre en su camino a la cumbre del G7 en Canadá. (Hasta el 17 de junio) * El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visita Groenlandia. Se reúne con el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, para hablar sobre la seguridad en el Atlántico Norte y el Ártico. **LUNES 16 JUNIO** EMPRESAS * Atresmedia Corp - Dividendo de 0,4700 euros por acción. Fecha de descuento. * Cellnex - Dividendo de 0,0167 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES * Discurso de apertura del miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Piero Cipollone, en la reunión Osservatorio Banca Impresa 2030. (1030 GMT) * Reunión de banqueros para la Frankfurt Euro Finance Summit. Participarán, entre otros, el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, y al CEO de Deutsche Börse, Stephan Leithner. * El Banco de Japón celebra reunión de política monetaria. (Hasta el 17 de junio) OTROS EVENTOS * El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, celebra un evento de dos días con mesas redondas en su residencia de verano en Naantali, Finlandia. Entre los ponentes se encuentran el presidente de Letonia, el presidente de Estonia, el primer ministro de Kenia, el ministro de Exteriores de Costa Rica, el ministro de Exteriores de Benín, y el viceministro de Exteriores de Tailandia. (Hasta el 17 de junio) * Los ministros de Energía y Medio Ambiente de la UE se reúnen en Luxemburgo. (Hasta el 17 de junio) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBRHPM=ECI House Price Rightmove MM Jun 0,6% 01:01 United Kingdom GBRHPY=ECI House Price Rightmove YY Jun 1,2% 11:00 Euro Zone EULBRC=ECI Labour Costs YY Q1 3,7% 11:00 Euro Zone EUWAGY=ECI Wages In Euro Zone Q1 4,1% 13:00 Euro Zone EURAST=ECI Reserve Assets Total May 1496,92B 14:30 United States USEMPM=ECI NY Fed Manufacturing Jun -8.10 -9.20 17:30 United States US6MAT=ECI 6M Bill Auc - TA 16 Jun 70.223.101.300 17:30 United States US6MAH=ECI 6M Bill Auc - HR 16 Jun 4.150% 17:30 United States US6MAB=ECI 6M Bill Auc - BTC 16 Jun 2.740 17:30 United States US6MAA=ECI 6M Bill Auc - HAP 16 Jun 98.920% 19:00 United States USBYTT=ECI 20Y Bond Auc - TA 16 Jun 16.000.014.900.000 19:00 United States USBYTH=ECI 20Y Bond Auc - HY 16 Jun 5.047% 19:00 United States USBYTB=ECI 20Y Bond Auc - BTC 16 Jun 2.460 19:00 United States USBYTA=ECI 20Y Bond Auc - HAP 16 Jun 41.020% 20:00 United States US3MAT=ECI 3M Bill Auc - TA 16 Jun 78.483.941.300 20:00 United States US3MAH=ECI 3M Bill Auc - HR 16 Jun 4.250% 20:00 United States US3MAB=ECI 3M Bill Auc - BTC 16 Jun 2.690 20:00 United States US3MAA=ECI 3M Bill Auc - HAP 16 Jun 85.480% **MARTES 17 JUNIO** EMPRESAS * Telefónica - Dividendo de 0,1500 euros por acción. Fecha de descuento. * Colonial - Dividendo de 0,3000 euros por acción. Fecha de descuento. * Acciona Energía - Dividendo de 0,44 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES * El Riksbank, el banco central sueco, celebra una reunión de política monetaria en la que la Junta Ejecutiva toma una decisión sobre la política monetaria, incluida el tipo de interés de referencia. (0700 GMT) * Reunión de la Junta Ejecutiva del Riksbank. (0830 GMT) * El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, habla con periodistas después de que el banco central concluya su reunión de política monetaria. (0230 GMT) * El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de EEUU comienza su reunión de dos días sobre tipos de interés. (Hasta el 18 de junio) * El Banco de Canadá publica un resumen de las deliberaciones de política monetaria del Consejo de Gobierno para la decisión de política anunciada dos semanas antes. (1730 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicador Name Period Reuters Poll Prior 11:00 Germany DEZEWS=ECI ZEW Economic Sentiment Jun 34.0 25.2 11:00 Germany DEZEWC=ECI ZEW Current Conditions Jun -78.0 -82.0 14:30 United States USIMP=ECI Import Prices MM May 0.1% 14:30 United States USEXP=ECI Export Prices MM May 0.1% 14:30 United States USIPI=ECI Import Prices YY May 0.1% 14:30 United States USRSL=ECI Retail Sales MM May 0.1% 0.1% 14:30 United States USRSLA=ECI Retail Sales Ex-Autos MM May 0.3% 0.1% 14:30 United States USRSLG=ECI Retail Ex Gas/Autos May 0.2% 14:30 United States USRLCO=ECI Retail Control May -0.2% 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 14 Jun, w/e 4.7% 15:15 United States USIP=ECI Industrial Production MM May 0.1% 0.0% 15:15 United States USCAPU=ECI Capacity Utilization SA May 77.7% 77.7% 15:15 United States USFOUT=ECI Manuf Output MM May -0.4% 16:00 United States USBINV=ECI Business Inventories MM Apr 0.1% 16:00 United States USNAHB=ECI NAHB Housing Market Indx Jun 34 19:00 United States US0YTT=ECI 5Y TIPS Auc - TA 17 Jun 25.000.012.700 19:00 United States US0YTH=ECI 5Y TIPS Auc - HY 17 Jun 1.702% 19:00 United States US0YTB=ECI 5Y TIPS Auc - BTC 17 Jun 2.280 19:00 United States US0YTA=ECI 5Y TIPS Auc - HAP 17 Jun 10.410% 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 9 Jun, w/e 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 9 Jun, w/e 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 9 Jun, w/e 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 9 Jun, w/e **MIÉRCOLES 18 JUNIO** EMPRESAS * Atresmedia - Dividendo de 0,4700 euros por acción. Fecha de abono. * Azkoyen - Dividendo de 0,3840 euros por acción. Fecha de descuento. * Cellnex - Dividendo de 0,0167 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES * El Riksbank, el banco central sueco, publica la decisión de política monetaria, incluido el tipo de interés de referencia, y el informe de Política Monetaria para junio de 2025. (0730 GMT) * El Riksbank organiza una conferencia de prensa sobre la decisión de política monetaria. (0900 GMT) * El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de EEUU anuncia su decisión sobre los tipos de interés seguida de una declaración. (1800 GMT) * El presidente de la Reserva Federal de EEUU ofrece una conferencia de prensa. * El miembro del Comité Ejecutivo del BCE Philip Lane preside la sesión principal en la 9ª Conferencia Anual de Macroprudencia organizada por el Deutsche Bundesbank, el De Nederlandsche Bank, el Banco Central de Irlanda y el Sveriges Riksbank. (1530 GMT) * Discurso de la integrante del Consejo de Supervisión del BCE Sharon Donnery en el Credit Management Summit 2025 en Milán. (0735 GMT) * Discurso de Frank Elderson, vicepresidente del Consejo de Supervisión del BCE, en la Conferencia Legal SRB 2025 "Crisis Bancarias – ley, política y práctica: perspectivas europeas y globales" en Bruselas. (0730 GMT) * El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, dará un discurso ofreciendo "valiosas perspectivas sobre el panorama económico de Canadá, las tendencias de inflación, los tipos de interés y los factores que dan forma al paisaje financiero para las empresas". (1515 GMT) * Discurso del gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, en el St John's Board of Trade en asociación con Energy NL. (1530 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, visita Rusia por invitación del presidente ruso, Vladimir Putin, e incluirá conversaciones bilaterales y participación en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. (Hasta el 20 de junio) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 United Kingdom GBCPXM=ECI Core CPI MM May 1.4% 08:00 United Kingdom GBCPXY=ECI Core CPI YY May 3.8% 08:00 United Kingdom GBHICM=ECI CPI MM May 1.2% 08:00 United Kingdom GBHICY=ECI CPI YY May 3.5% 08:00 United Kingdom GBRPIM=ECI RPI MM May 1.7% 08:00 United Kingdom GBRPI=ECI RPI YY May 4.5% 08:00 United Kingdom GBRPIX=ECI RPI-X (Retail Prices) MM May 1.8% 08:00 United Kingdom GBRPIY=ECI RPIX YY May 4.2% 08:00 United Kingdom GBRPIN=ECI RPI Index May 402.2 08:00 United Kingdom GBCPSM=ECI CPI Services MM May 2.2% 08:00 United Kingdom GBCPSA=ECI CPI Services YY May 5.4% 10:00 Euro Zone EUCURA=ECI Current Account NSA,EUR Apr 60.10B 10:00 Euro Zone EUCURU=ECI Current Account SA, EUR Apr 50.900B 11:00 Euro Zone EUHIC=ECI HICP Final MM May 0.0% 0.6% 11:00 Euro Zone EUHICY=ECI HICP Final YY May 1.9% 1.9% 11:00 Euro Zone EUHIX=ECI HICP-X F&E MM May 0.9% 11:00 Euro Zone EUHIXY=ECI HICP-X F&E Final YY May 2.4% 2.4% 11:00 Euro Zone EUXTOB=ECI HICP-X Tobacco MM May 0.6% 11:00 Euro Zone EUXTOY=ECI HICP-X Tobacco YY May 2.1% 11:00 Euro Zone EUCPIX=ECI HICP-X F, E, A, T Final MM May 0.0% 0.0% 11:00 Euro Zone EUCPXY=ECI HICP-X F,E,A&T Final YY May 2.3% 2.3% 13:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 13 Jun, w/e 12.5% 13:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 13 Jun, w/e 254.6 13:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 13 Jun, w/e 170.9 13:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 13 Jun, w/e 707.4 13:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 13 Jun, w/e 6.93% 14:30 United States USBPE=ECI Building Permits: Number May 1.422M 14:30 United States USBPP=ECI Build Permits: Change MM May -4.0% 14:30 United States USHST=ECI Housing Starts Number May 1.361M 1.361M 14:30 United States USHSTM=ECI House Starts MM: Change May 1.6% 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 9 Jun, w/e 248k 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 9 Jun, w/e 240.25k 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 2 Jun, w/e 1.956M 16:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 13 Jun, w/e -3.644M 16:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 13 Jun, w/e 1,246M 16:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 13 Jun, w/e 1,504M 16:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 13 Jun, w/e 0.9% 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 18 Jun 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 18 Jun 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 18 Jun 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 18 Jun 18:00 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 9 Jun, w/e 109B 18:00 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 9 Jun, w/e 109B 20:00 United States USFOMC=ECI Fed Funds Tgt Rate 18 Jun 4.25-4.5 4.25-4.5 20:00 United States USIOR=ECI Fed Int On Excess Reserves 18 Jun 4.40% 22:00 United States USNCI=ECI Net L-T Flows,Exswaps Apr 161.8B 22:00 United States USFBT=ECI Foreign Buying, T-Bonds Apr 123.3B 22:00 United States USNCIO=ECI Overall Net Capital Flows Apr 254.3B 22:00 United States USNCIS=ECI Net L-T Flows,Incl.Swaps Apr 161.8B **JUEVES 19 JUNIO** EMPRESAS * Telefónica - Dividendo de 0,15 euros por acción. Fecha de abono. * Colonial - Dividendo de 0,30 euros por acción. Fecha de abono. MERCADOS * Cierre del mercado en EEUU, "Juneteenth" o Día de la Emancipación. BANCOS CENTRALES * Participación de Claudia Buch, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, en el evento Room for Discussion organizado por la Universidad de Ámsterdam. (0830 GMT) * El Banco Nacional Suizo publica el informe de estabilidad financiera. (0430 GMT) * Evaluación de política monetaria del Banco Nacional Suizo (BNS) con conferencia de prensa. (0730 GMT) * El Banco de Noruega anuncia la decisión sobre el tipo de interés y el Informe de Política Monetaria 2/25. (0800 GMT) * El Banco de Inglaterra anuncia la decisión sobre el tipo de interés de referencia y publica las actas de la reunión, después de la decisión sobre el tipo. (1100 GMT) * El Banco de Japón publica las actas de la reunión de política monetaria celebrada el 30 de abril y el 1 de mayo. (2350 GMT) OTROS EVENTOS * Reunión del Eurogrupo en Luxemburgo. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 13:00 United Kingdom GBMPCH=ECI BOE MPC Vote Hike Jun 0 13:00 United Kingdom GBMPCU=ECI BOE MPC Vote Unchanged Jun 2 13:00 United Kingdom GBMPCC=ECI BOE MPC Vote Cut Jun 7 13:00 United Kingdom GBBOEI=ECI BOE Bank Rate Jun 4,25% 4,25% **VIERNES 20 JUNIO** BANCOS CENTRALES * El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, da un discurso en la reunión anual de la Asociación de Fideicomisos. OTROS EVENTOS * Reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE en Luxemburgo. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBGFK=ECI GfK Consumer Confidence Jun -20 08:00 Germany DEPPI=ECI Producer Prices MM May -0,2% -0,6% 08:00 Germany DEPPIY=ECI Producer Prices YY May -0,9% 08:00 United Kingdom GBPSNX=ECI PSNB Ex Banks GBP May 20.155B 08:00 United Kingdom GBPSNB=ECI PSNB, GBP May 20.155B 08:00 United Kingdom GBPSCR=ECI PSNCR, GBP May 9.116B 08:00 United Kingdom GBRSL=ECI Retail Sales MM May 1,2% 08:00 United Kingdom GBRSX=ECI Retail Sales Ex-Fuel MM May 1,3% 08:00 United Kingdom GBRSLY=ECI Retail Sales YY May 5,0% 08:00 United Kingdom GBRSXY=ECI Retail Sales Ex-Fuel YY May 5,3% 08:45 France FRCOMP=ECI Business Climate Mfg Jun 97 08:45 France FRBCS=ECI Business Climate Overall Jun 96 14:30 United States USPFDB=ECI Philly Fed Business Indx Jun -1.0 -4.0 16:00 Euro Zone EUCONF=ECI Consumer Confid. Flash Jun -14.5 -15.2 16:00 United States USLEAD=ECI Leading Index Chg MM May -0,2% -1,0% **SÁBADO 21 JUNIO** * Sin eventos relevantes **DOMINGO 22 JUNIO** BANCOS CENTRALES * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, participa en un panel de ideas sobre política monetaria antes de la 100º Conferencia Anual de la Asociación Económica del Oeste. (1720 GMT) (Datos recopilados por la redacción de Gdansk y Tomás Cobos)