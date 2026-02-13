Agenda semanal del 14 de febrero al 22 de febrero de 2026

13 feb (Reuters) -

:: SÁBADO 14 FEBRERO ::

BANCOS CENTRALES

* Christine Lagarde, presidenta del BCE, pronuncia palabras de apertura en una mesa redonda sobre dependencias comerciales y cadenas de suministro globales durante la Conferencia de Seguridad de Múnich 2026. (1630 GMT)

:: DOMINGO 15 FEBRERO ::

BANCOS CENTRALES

* Christine Lagarde, presidenta del BCE, participa en un panel sobre la competitividad europea durante la Conferencia de Seguridad de Múnich 2026 (0930 GMT).

:: LUNES 16 FEBRERO ::

MERCADOS

* Cierre por festivo en las bolsas de Estados Unidos, Shenzhen y Shanghái.

OTROS EVENTOS

* Reunión del Eurogrupo.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Precios de la vivienda Rightmove mensual , feb: Anterior 2,8%.

* 0101 Reino Unido – Precios de la ‌vivienda Rightmove interanual , feb: Anterior 0,5%.

* 1100 Eurozona – Producción industrial mensual, dic: Previsto -1,4%; Anterior 0,7%.

* 1100 Eurozona – Producción industrial interanual , dic: ‌Previsto 1,3%; Anterior 2,5%.

:: MARTES ⁠17 FEBRERO ::

MERCADOS

* Cierre por festivo en bolsas de Shenzhen y Shanghái.

EMPRESAS

* Enagás publica resultados anuales y previsiones para 2026 antes de la apertura del mercado.

BANCOS CENTRALES

* José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, interviene en el VI Observatorio de las Finanzas, organizado por El Español. (0930 GMT)

* Mary Daly, presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, habla sobre IA y la economía y participa en una conversación moderada en un foro económico coorganizado por Silicon Valley Leadership Group y la Universidad Estatal de San José. (1930 GMT)

OTROS EVENTOS

* Kyriakos Mitsotakis, primer ministro griego, se reúne con Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de Emiratos Árabes Unidos.

* Emmanuel Macron, presidente de Francia, visita India. (Hasta el 19 de febrero)

* Consejo de Asuntos Económicos y Financieros ​de la UE.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 ⁠Alemania – IPC final mensual, ene: Previsto 0,1%; Anterior 0,1%.

* 0800 Alemania – IPC final ⁠interanual, ene: Previsto 2,1%; Anterior 2,1%.

* 0800 Alemania – IPC (norma UE) final interanual , ene: Previsto 2,1%; Anterior 2,1%.

* 0800 Alemania – IPC (norma UE) final mensual, ene: Previsto -0,1%; Anterior -0,1%.

* 0800 Reino Unido – Variación solicitudes de desempleo del Reino Unido, ene: Anterior 17.900.

* 0800 Reino Unido – Tasa de desempleo según OIT , dic: Anterior 5,1%.

* 0800 Reino Unido – Variación en el empleo, dic: Anterior 82.000.

* 0800 Reino Unido – Salarios promedio semanal 3M interanual , dic: Anterior ​4,7%.

* 0800 Reino Unido – Salarios promedio (sin bonus) , dic: Anterior 4,5%.

* 0800 Reino Unido – Variación empleos HMRC, ene: Anterior -43.000.

* 1100 Alemania – Sentimiento económico ZEW, feb: Previsto 65,0; Anterior 59,6.

* 1100 Alemania – Condiciones actuales ZEW, feb: Previsto -65,7; Anterior -72,7.

* 1430 Estados Unidos – Activ. manufacturera Fed Nueva York , feb: Anterior 7,7.

* 1600 Estados Unidos – Tendencias de empleo, ene: Anterior 104,27.

* 1600 Estados Unidos – Índice de mercado de vivienda NAHB , feb: Anterior 37.

:: MIÉRCOLES 18 ‌FEBRERO ::

MERCADOS

* Cierre por festivo en bolsas de Shenzhen y Shanghái.

EMPRESAS

* Puig publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Naturgy publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

BANCOS CENTRALES

* El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda publica su ​Informe de Política Monetaria de febrero y su tipo de interés oficial. (0100 GMT)

* Reunión del Consejo Ejecutivo del Riksbank. (0800 GMT)

* Piero Cipollone, miembro del Consejo del BCE, participa en la reunión del ​Comité Ejecutivo de la ABI. (0900 GMT)

* Isabel Schnabel, miembro del Consejo del BCE, interviene en un panel en la Academia de Ciencias y Humanidades de Berlín-Brandeburgo (BBAW). (1700 GMT)

* La Reserva Federal publica las actas del Comité Federal de Mercado Abierto de su reunión del 27-28 de enero. (1900 GMT)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Reino Unido – IPC subyacente mensual, ene: Anterior 0,3%.

* 0800 Reino Unido – IPC subyacente interanual, ene: Anterior 3,2%.

* 0800 Reino Unido – IPC mensual, ene: Anterior 0,4%.

* 0800 Reino Unido – IPC interanual, ene: Anterior 3,4%.

* 0800 Reino Unido – RPI mensual, ene: Anterior 0,7%.

* 0800 Reino Unido – RPI interanual, ene: Anterior 4,2%.

* 0800 Reino Unido – RPI-X (índice de precios minoristas) mensual , ene: Anterior 0,7%.

* 0800 Reino Unido – RPIX interanual, ene: Anterior 4,1%.

* 0800 Reino Unido – Índice RPI, ene: Anterior 408,5.

* 0800 Reino Unido – IPC servicios mensual, ene: Anterior 0,4%.

* 0800 Reino Unido – IPC servicios interanual, ene: Anterior 4,5%.

* 0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP mensual sin desestacionalizar, ene: Anterior -0,2%.

* 0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP interanual sin desestacionalizar, ene: Anterior 0,8%.

* 0800 Reino Unido – Precios de producción IPP mensual sin desestacionalizar, ene: Anterior 0,0%.

* 0800 Reino Unido – Precios de producción IPP interanual sin desestacionalizar, ene: Anterior 3,4%.

* 0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP mensual sin desestacionalizar, ene: Anterior -0,1%.

* 0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP interanual sin desestacionalizar, ene: Anterior 3,2%.

* 0845 Francia – IPC (norma UE) final mensual, ene: Previsto -0,4%; Anterior -0,4%.

* 0845 Francia – IPC (norma UE) final interanual , ene: Previsto 0,4%; Anterior 0,4%.

* 0845 Francia – Inflación sin tabaco mensual, ene: Anterior 0,1%.

* 0845 Francia – Inflación sin ​tabaco interanual , ene: Anterior 0,7%.

* 0845 Francia – Índice de inflación sin tabaco , ene: Anterior 119,76.

* 0845 Francia – IPC interanual sin desestacionalizar , feb.

* 0845 Francia – IPC mensual sin desestacionalizar , feb.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA , semana 13 feb: Anterior -0,3%.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario , semana 13 feb: Anterior 329,9.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 13 feb: Anterior 161,5.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación hipotecaria , semana 13 feb: Anterior 1.284,6.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años , semana 13 feb: Anterior 6,21%.

* 1400 Estados Unidos – Bienes duraderos, dic: Anterior 5,3%.

* 1400 Estados Unidos – Bienes duraderos sin transporte , dic: Anterior 0,4%.

* 1400 Estados Unidos – ⁠Bienes duraderos sin defensa mensual , dic: Anterior 6,5%.

* 1400 Estados Unidos – Gasto en bienes de capital no defensa excluyendo aeronaves, dic: Anterior 0,4%.

* 1430 Estados Unidos – Permisos de construcción: número , dic: Anterior 1.411.000.

* 1430 Estados Unidos – Permisos de construcción: variación mensual, dic: Anterior -0,3%.

* 1430 Estados Unidos – Número de inicios de vivienda , dic: Anterior 1.246.000.

* 1430 Estados Unidos – Inicios de vivienda mensual: variación , dic: Anterior -4,6%.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 14 feb: Anterior 6,5%.

* 1515 Estados Unidos – Producción industrial mensual , ene: Previsto 0,3%; Anterior 0,4%.

* 1515 Estados Unidos – Utilización de capacidad desestacionalizado, ene: ‌Previsto 76,4%; Anterior 76,3%.

* 1515 Estados Unidos – Producción manufacturera mensual , ene: Anterior 0,2%.

* 2200 Estados Unidos – Flujos netos a largo plazo, excluyendo swaps, dic: Anterior 220.200.000.000.

* 2200 Estados Unidos – Compra extranjera de bonos del Tesoro , dic: Anterior 85.600.000.000.

* 2200 Estados Unidos – Flujos netos de capital general , dic: Anterior 212.000.000.000.

* 2200 Estados Unidos – Flujos netos a largo plazo, incluyendo swaps, dic: Anterior 220.200.000.000.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API , semana 9 feb.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API , semana 9 feb.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API , semana 9 feb.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 9 feb.

:: JUEVES 19 FEBRERO ::

MERCADOS

* Cierre por festivo en bolsas de Shenzhen y Shanghái.

EMPRESAS

* Repsol publica resultados del cuarto trimestre antes de la apertura del mercado.

BANCOS CENTRALES

* Piero Cipollone, miembro del Consejo del BCE, comparece con una declaración introductoria en la audiencia sobre el euro digital ante la Comisión Parlamentaria de Investigación del sistema bancario, financiero y de seguros del Senado italiano. (1100 GMT)

* Raphael Bostic, presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, ofrece las palabras de apertura en la conferencia "El próximo horizonte en banca" del Banco de la Reserva Federal de Atlanta. (1320 GMT)

* Neel Kashkari, presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, pronuncia el discurso principal en el "Midwest Summit: Economic Outlook 2026" organizado por la Cámara de Comercio de Fargo Moorhead West Fargo. (1400 GMT)

* Anna Breman, gobernadora del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, interviene en el almuerzo "Lunch with the Reserve Bank Governor", organizado por Business Canterbury. (2300 GMT)

OTROS EVENTOS

* Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, visita India para reforzar los lazos bilaterales. (Hasta el 21 de febrero)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1000 Eurozona – Cuenta corriente sin desestacionalizar, EUR , dic: Anterior 12.570.000.000.

* 1000 Eurozona – Cuenta corriente desestacionalizado, EUR , dic: Anterior 8.572.000.000.

* 1200 Reino Unido – Tendencias de pedidos CBI, feb: Anterior -30.

* 1430 Estados Unidos – Comercio internacional $ , dic: Previsto -55.500.000.000; Anterior -56.800.000.000.

* 1430 ‌Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo , semana 9 feb: Anterior 227.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 9 feb: Anterior 219.500.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo , semana 2 feb: Anterior 1.862.000.

* 1430 Estados Unidos – Índice empresarial Fed Filadelfia , feb: Anterior 12,6.

* 1430 Estados Unidos – Balanza comercial de bienes avanzada , dic: Anterior -84.720.000.000.

* 1430 Estados Unidos – Inventarios mayoristas avance , dic: Anterior -0,1%.

* ⁠1430 Estados Unidos – Inventarios minoristas excluyendo autos avance, dic: Anterior 0,0%.

* 1600 Eurozona – Confianza del consumidor preliminar , feb: Previsto -11,9; Anterior -12,4.

* 1600 Estados Unidos – Índice de ventas pendientes de viviendas , ene: Anterior 71,8.

* 1600 Estados Unidos – Cambio mensual de ventas pendientes , ene: Anterior -9,3%.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf) , semana 9 feb.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA , semana 9 feb.

* 1800 Estados Unidos – ‌Inventario semanal de crudo EIA , semana 9 feb: Anterior 8.530.000.

* 1800 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA , semana 9 feb: Anterior -2.703.000.

* 1800 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA , semana 9 feb: Anterior 1.160.000.

* 1800 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA , semana 9 feb: Anterior -1,1 p.p.

:: VIERNES 20 FEBRERO ::

MERCADOS

* Cierre por festivo en bolsas ⁠de Shenzhen y Shanghái.

BANCOS CENTRALES

* Raphael Bostic, presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, participa en una conversación moderada sobre la perspectiva económica en un evento del Birmingham Business Journal. (1445 GMT)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Precios al productor mensual, ene: Previsto 0,2%; Anterior -0,2%.

* 0800 Alemania – Precios al productor interanual , ene: Previsto -2,1%; Anterior -2,5%.

* 0800 Reino Unido – ⁠Déficit público excluyendo bancos GBP , ene: Anterior 11.578.000.000.

* 0800 Reino Unido – Déficit público neto GBP, ene: Anterior 16.908.000.000.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas mensual, ene: Anterior 0,4%.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas excluyendo combustible mensual, ene: Anterior 0,3%.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas interanual , ene: Anterior 2,5%.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas excluyendo combustible interanual, ene: Anterior 3,1%.

* 0915 Francia – PMI manufacturero avance HCOB, feb: Previsto 51,3; Anterior 51,2.

* 0915 Francia – PMI servicios avance HCOB, feb: Previsto 49,1; Anterior 48,4.

* 0915 Francia – PMI compuesto avance HCOB, feb: Previsto 49,7; Anterior 49,1.

* 0930 Alemania – PMI manufacturero avance HCOB , feb: Previsto 49,6; Anterior 49,1.

* 0930 Alemania – PMI servicios avance HCOB, feb: Previsto 52,8; Anterior 52,4.

* 0930 Alemania – PMI compuesto avance HCOB, feb: Previsto 52,3; Anterior 52,1.

* 1000 Eurozona – PMI manufacturero avance HCOB , feb: Previsto 50,0; Anterior 49,5.

* 1000 Eurozona – PMI servicios avance HCOB, feb: Previsto 52,0; Anterior 51,6.

* 1000 Eurozona – PMI compuesto avance HCOB, feb: Previsto 51,9; Anterior 51,3.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto avance, feb: Anterior 53,7.

* 1030 Reino Unido – PMI manufacturero avance, feb: Anterior 51,8.

* 1030 Reino Unido – PMI servicios avance, feb: Anterior 54,0.

* 1400 Estados Unidos – Permisos de construcción número revisado , dic.

* 1400 Estados Unidos – Permisos de construcción variación mensual revisado, dic.

* 1430 Estados Unidos – Ingreso personal mensual , dic: Anterior 0,3%.

* 1430 Estados Unidos – Consumo personal real mensual , dic: Anterior 0,3%.

* 1430 Estados Unidos – Consumo, ajustado mensual , dic: Anterior 0,5%.

* 1430 Estados Unidos – Índice de precios PCE subyacente mensual , dic: ‌Anterior 0,2%.

* 1430 Estados Unidos – Índice de precios PCE subyacente interanual, dic: Anterior 2,8%.

* 1430 Estados Unidos – Índice de precios PCE mensual , dic: Anterior 0,2%.

* 1430 Estados Unidos – Índice de precios PCE interanual , dic: ​Anterior 2,8%.

* 1430 Estados Unidos – PIB avance, 4TR: Reuters Poll 3,0; Anterior 4,4.

* 1430 Estados Unidos – Ventas PIB avance, 4TR: Anterior 4,5.

* 1430 Estados Unidos – Gasto de consumo PIB avance , 4TR: Anterior 3,5.

* 1430 Estados Unidos – Deflactor PIB avance, 4TR: Anterior 3,7.

* 1430 Estados Unidos – Precios PCE subyacente avance , 4TR: Anterior 2,9.

* 1430 Estados Unidos – Precios PCE avance, 4TR: Anterior 2,8.

* 1430 Estados Unidos – PCE excluyendo alimentos, energía y vivienda (avance), 4TR: Anterior 2,8.

* 1430 Estados Unidos – Servicios PCE excluyendo energía y vivienda (avance), 4TR: Anterior 3,4.

* 1545 Estados Unidos – PMI manufacturero avance S&P Global , feb: Anterior 52,4.

* 1545 Estados Unidos – PMI servicios avance S&P Global , feb: Anterior 52,7.

* 1545 Estados Unidos – PMI compuesto avance S&P Global , feb: Anterior 53,0.

* 1600 Estados Unidos – Sentimiento U Mich final , feb: Anterior 57,3.

* 1600 Estados Unidos – Condiciones U Mich final , feb: Anterior 58,3.

* 1600 Estados Unidos – Expectativas U Mich final , feb: Anterior 56,6.

* 1600 Estados Unidos – Inflación 1 año final U Mich , feb: Anterior 3,5%.

* 1600 Estados Unidos – Inflación 5 años final U Mich , feb: Anterior 3,4%.

* 1600 Estados Unidos – Unidades de ventas de viviendas nuevas , dic: Anterior 737.000.

* 1600 Estados ‌Unidos – Cambio mensual ventas de viviendas nuevas , dic: Anterior -0,1%.

* 1600 Estados Unidos – PCE Dallas Fed, dic: Anterior 1,5%.

:: SÁBADO 21 FEBRERO ::

* Sin eventos relevantes.

:: DOMINGO 22 FEBRERO ::

OTROS EVENTOS

* Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, visita Corea del Sur para celebrar una cumbre con el presidente surcoreano Lee Jae Myung. (Hasta el 24 de febrero)

* Elecciones a la Asamblea Nacional de Laos.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)