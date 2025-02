Agenda semanal del 15 al 23 de febrero de 2025

14 feb (Reuters) - **SÁBADO 15 FEBRERO** BANCOS CENTRALES * El gobernador del Banco de Italia y miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Fabio Panetta, pronuncia su discurso anual en la conferencia Assiom Forex (1100 GMT). **DOMINGO 16 FEBRERO** OTROS EVENTOS * Elecciones de la Asamblea de la Unión de las Comoras. **LUNES 17 FEBRERO** MERCADOS * Cierre del mercado en EEUU, Día de los Presidentes. OTROS EVENTOS * Reunión informal del Consejo de Asuntos Generales de la UE en Varsovia (hasta el 18 de febrero). * Reunión del Eurogrupo en Bruselas. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region Indicator Name RIC Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom House Price Rightmove MM GBRHPM=ECI Feb 1.7% 01:01 United Kingdom House Price Rightmove YY GBRHPY=ECI Feb 1.8% 11:00 Euro Zone Eurostat Trade NSA, Eur EUTBAL=ECI Dec 16.4B 11:00 Euro Zone Total Trade Balance SA EUTBSA=ECI Dec 12.90B **MARTES 18 FEBRERO** EMPRESAS * Enagás publica resultados trimestrales y actualiza estrategia antes de la apertura del mercado. BANCOS CENTRALES * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, participa en una conferencia organizada por la Asociación Estadounidense de Banqueros (1520 GMT). OTROS EVENTOS * Reunión del órgano de decisión de la OMC en Ginebra para discutir tensiones comerciales. * Reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE en Bruselas. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region Indicator Name RIC Period Reuters Poll Prior 08:00 United Kingdom Claimant Count Unem Chng GBCCU=ECI Jan 0.7k 08:00 United Kingdom ILO Unemployment Rate GBILOU=ECI Dec 4.5% 4.4% 08:00 United Kingdom Employment Change GBEMP=ECI Dec 35k 08:00 United Kingdom Avg Wk Earnings 3M YY GBAVGW=ECI Dec 5.6% 08:00 United Kingdom Avg Earnings (Ex-Bonus) GBAVGX=ECI Dec 5.8% 5.6% 08:00 United Kingdom HMRC Payrolls Change GBPYR=ECI Jan -47k 08:45 France CPI (EU Norm) Final MM FRHIC=ECI Jan -0.1% 08:45 France CPI (EU Norm) Final YY FRHICY=ECI Jan 1.8% 08:45 France Inflation Ex-Tobacco MM FRXTOB=ECI Jan 0.2% 08:45 France Inflation Ex-Tobacco YY FRXTOY=ECI Jan 1.2% 08:45 France Inflation Ex-Tobacco Idx FRXTBI=ECI Jan 118.88 08:45 France CPI YY NSA FRCPIY=ECI Jan 1.4% 08:45 France CPI MM NSA FRCPIM=ECI Jan -0.1% 11:00 Germany ZEW Economic Sentiment DEZEWS=ECI Feb 15.5 10.3 11:00 Germany ZEW Current Conditions DEZEWC=ECI Feb -89.0 -90.4 14:30 United States NY Fed Manufacturing USEMPM=ECI Feb -12.60 16:00 United States NAHB Housing Market Indx USNAHB=ECI Feb 47 17:30 United States 6M Bill Auc - TA US6MAT=ECI 18 Feb 78,355,189,500 17:30 United States 6M Bill Auc - HR US6MAH=ECI 18 Feb 4.185% 17:30 United States 6M Bill Auc - BTC US6MAB=ECI 18 Feb 2.860 17:30 United States 6M Bill Auc - HAP US6MAA=ECI 18 Feb 44.760% 17:30 United States 12M Bill Auc - TA US2YNT=ECI 18 Feb 50,622,191,600 17:30 United States 12M Bill Auc - HR US2YNH=ECI 18 Feb 4.025% 17:30 United States 12M Bill Auc - BTC US2YNB=ECI 18 Feb 3.140 17:30 United States 12M Bill Auc - HAP US2YNA=ECI 18 Feb 78.320% 19:00 United States 30Y TIPS Auc - TA US3TTA=ECI 18 Feb 8,000,008,400.000 19:00 United States 30Y TIPS Auc - HY US3THY=ECI 18 Feb 2.055% 19:00 United States 30Y TIPS Auc - BTC US3TBC=ECI 18 Feb 2.610 19:00 United States 30Y TIPS Auc - HAP US3THA=ECI 18 Feb 95.350% 19:00 United States 3M Bill Auc - TA US3MAT=ECI 18 Feb 91,414,062,000 19:00 United States 3M Bill Auc - HR US3MAH=ECI 18 Feb 4.225% 19:00 United States 3M Bill Auc - BTC US3MAB=ECI 18 Feb 3.010 19:00 United States 3M Bill Auc - HAP US3MAA=ECI 18 Feb 79.500% 22:00 United States Net L-T Flows,Exswaps USNCI=ECI Dec 79.0B 22:00 United States Foreign Buying, T-Bonds USFBT=ECI Dec -15.8B 22:00 United States Overall Net Capital Flows USNCIO=ECI Dec 159.9B 22:00 United States Net L-T Flows,Incl.Swaps USNCIS=ECI Dec 79.0B **MIÉRCOLES 19 FEBRERO** EMPRESAS * Metrovacesa publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. BANCOS CENTRALES * Conferencia de prensa del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) sobre la decisión de política monetaria (0200 GMT). * El Comité Federal de Mercado Abierto de EEUU publica las actas de su reunión del 28-29 de enero de 2025 (1900 GMT). OTROS EVENTOS * El ministro de Finanzas de Sudáfrica, Enoch Godongwana, presentará el presupuesto de 2025 en el Parlamento en Ciudad del Cabo (1200 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region Indicator Name RIC Period Reuters Poll Prior 08:00 United Kingdom Core CPI MM GBCPXM=ECI Jan 0.3% 08:00 United Kingdom Core CPI YY GBCPXY=ECI Jan 3.6% 3.2% 08:00 United Kingdom CPI MM GBHICM=ECI Jan 0.3% 08:00 United Kingdom CPI YY GBHICY=ECI Jan 2.7% 2.5% 08:00 United Kingdom RPI MM GBRPIM=ECI Jan 0.3% 08:00 United Kingdom RPI YY GBRPI=ECI Jan 3.4% 08:00 United Kingdom RPI-X (Retail Prices) MM GBRPIX=ECI Jan 0.3% 08:00 United Kingdom RPIX YY GBRPIY=ECI Jan 2.9% 08:00 United Kingdom RPI Index GBRPIN=ECI Jan 392.1 08:00 United Kingdom CPI Services MM GBCPSM=ECI Jan 0.3% 08:00 United Kingdom CPI Services YY GBCPSA=ECI Jan 4.4% 08:00 United Kingdom PPI Input Prices MM NSA GBPIPM=ECI Jan 0.1% 08:00 United Kingdom PPI Input Prices YY NSA GBPIP1=ECI Jan -1.5% 08:00 United Kingdom PPI Output Prices MM NSA GBPPI=ECI Jan 0.1% 08:00 United Kingdom PPI Output Prices YY NSA GBPPIY=ECI Jan 0.1% 08:00 United Kingdom PPI Core Output MM NSA GBPCOM=ECI Jan 0.0% 08:00 United Kingdom PPI Core Output YY NSA GBPCOY=ECI Jan 1.5% 10:00 Euro Zone Current Account NSA,EUR EUCURA=ECI Dec 34.62B 10:00 Euro Zone Current Account SA, EUR EUCURU=ECI Dec 26.980B 13:00 United States MBA Mortgage Applications USMGA=ECI 14 Feb, w/e 2.3% 13:00 United States Mortgage Market Index USMGM=ECI 14 Feb, w/e 230.0 13:00 United States MBA Purchase Index USMGPI=ECI 14 Feb, w/e 153.1 13:00 United States Mortgage Refinance Index USMGR=ECI 14 Feb, w/e 640.6 13:00 United States MBA 30-Yr Mortgage Rate USMG=ECI 14 Feb, w/e 6.95% 14:30 United States Building Permits: Number USBPE=ECI Jan 1.482M 14:30 United States Build Permits: Change MM USBPP=ECI Jan -0.7% 14:30 United States Housing Starts Number USHST=ECI Jan 1.499M 14:30 United States House Starts MM: Change USHSTM=ECI Jan 15.8% 14:55 United States Redbook YY USREDY=ECI 15 Feb, w/e 5.3% 19:00 United States 20Y Bond Auc - TA USBYTT=ECI 19 Feb 13,000,034,500.000 19:00 United States 20Y Bond Auc - HY USBYTH=ECI 19 Feb 4.900% 19:00 United States 20Y Bond Auc - BTC USBYTB=ECI 19 Feb 2.750 19:00 United States 20Y Bond Auc - HAP USBYTA=ECI 19 Feb 98.740% 22:30 United States API wkly crude Stk USOIAC=ECI 10 Feb, w/e #N/P #N/P 22:30 United States API Wkly gsln stk USOIAG=ECI 10 Feb, w/e #N/P #N/P 22:30 United States API Wkly dist. Stk USOIAD=ECI 10 Feb, w/e #N/P #N/P 22:30 United States API Wkly crude runs USOIAR=ECI 10 Feb, w/e #N/P #N/P **JUEVES 20 FEBRERO** EMPRESAS * Repsol publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Edreams publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Naturgy publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. BANCOS CENTRALES * Gabriel Makhlouf, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, participa en la reunión de un grupo de expertos irlandés (1300 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una sesión de preguntas y respuestas moderada antes de un evento de la Cámara de Comercio de Chicagoland (1435 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, habla ante el Club Económico de Nueva York (1705 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region Indicator Name RIC Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany Producer Prices MM DEPPI=ECI Jan -0.1% 08:00 Germany Producer Prices YY DEPPIY=ECI Jan 0.8% 14:30 United States Initial Jobless Clm USJOB=ECI 10 Feb, w/e 213k 14:30 United States Jobless Clm 4Wk Avg USJOBA=ECI 10 Feb, w/e 216.00k 14:30 United States Cont Jobless Clm USJOBN=ECI 3 Feb, w/e 1.850M 14:30 United States Philly Fed Business Indx USPFDB=ECI Feb 44.3 16:00 Euro Zone Consumer Confid. Flash EUCONF=ECI Feb -14.0 -14.2 16:00 United States Leading Index Chg MM USLEAD=ECI Jan -0.1% 16:30 United States EIA-Nat Gas Chg Bcf USOILN=ECI 10 Feb, w/e -100B 16:30 United States Nat Gas-EIA Implied Flow USNGIF=ECI 10 Feb, w/e -100B 17:30 United States 4W Bill Auc - TA US4WAT=ECI 20 Feb 17:30 United States 4W Bill Auc - HR US4WAH=ECI 20 Feb 17:30 United States 4W Bill Auc - BTC US4WAB=ECI 20 Feb 17:30 United States 4W Bill Auc - HAP US4WAA=ECI 20 Feb 18:00 United States EIA Wkly Crude Stk USOILC=ECI 10 Feb, w/e 4.070M 18:00 United States EIA Wkly Dist. Stk USOILD=ECI 10 Feb, w/e 0.135M 18:00 United States EIA Wkly Gsln Stk USOILG=ECI 10 Feb, w/e -3.035M 18:00 United States EIA Wkly Refn Util USOIRU=ECI 10 Feb, w/e 0.5% **VIERNES 21 FEBRERO** DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region Indicator Name RIC Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GfK Consumer Confidence GBGFK=ECI Feb -22 08:00 United Kingdom PSNB Ex Banks GBP GBPSNX=ECI Jan 17.811B 08:00 United Kingdom PSNB, GBP GBPSNB=ECI Jan 17.811B 08:00 United Kingdom PSNCR, GBP GBPSCR=ECI Jan 19.876B 08:00 United Kingdom Retail Sales MM GBRSL=ECI Jan 0.2% -0.3% 08:00 United Kingdom Retail Sales Ex-Fuel MM GBRSX=ECI Jan -0.6% 08:00 United Kingdom Retail Sales YY GBRSLY=ECI Jan 3.6% 08:00 United Kingdom Retail Sales Ex-Fuel YY GBRSXY=ECI Jan 2.9% 08:45 France Business Climate Mfg FRCOMP=ECI Feb 96 95 08:45 France Business Climate Overall FRBCS=ECI Feb 95 09:15 France HCOB Mfg Flash PMI FRPMIF=ECI Feb 45.5 45.0 09:15 France HCOB Services Flash PMI FRPMSF=ECI Feb 49.0 48.2 09:15 France HCOB Composite Flash PMI FRPMCF=ECI Feb 47.6 09:30 Germany HCOB Mfg Flash PMI DEPMIF=ECI Feb 45.8 45.0 09:30 Germany HCOB Services Flash PMI DEPMSF=ECI Feb 52.5 52.5 09:30 Germany HCOB Composite Flash PMI DEPMCF=ECI Feb 50.9 50.5 10:00 Euro Zone HCOB Mfg Flash PMI EUPMMF=ECI Feb 47.0 46.6 10:00 Euro Zone HCOB Services Flash PMI EUPMSF=ECI Feb 51.5 51.3 10:00 Euro Zone HCOB Composite Flash PMI EUPMCF=ECI Feb 50.5 50.2 10:30 United Kingdom Flash Composite PMI GBPMCF=ECI Feb 50.6 10:30 United Kingdom Flash Manufacturing PMI GBPMMF=ECI Feb 48.3 10:30 United Kingdom Flash Services PMI GBPMSF=ECI Feb 50.8 50.8 15:45 United States S&P Global Mfg PMI Flash USMPMP=ECI Feb 51.2 15:45 United States S&P Global Svcs PMI Flash USMPSP=ECI Feb 52.9 15:45 United States S&P Global Comp Flash PMI USPMCF=ECI Feb 52.7 16:00 United States Existing Home Sales USEHS=ECI Jan 4.24M 16:00 United States Exist. Home Sales % Chg USEHSP=ECI Jan 2.2% 16:00 United States U Mich Sentiment Final USUMSF=ECI Feb 67.8 16:00 United States U Mich Conditions Final USUMCF=ECI Feb 68.7 16:00 United States U Mich Expectations Final USUMF=ECI Feb 67.3 16:00 United States U Mich 1Yr Inf Final USUM1F=ECI Feb 4.3% 16:00 United States U Mich 5-Yr Inf Final USUM5F=ECI Feb 3.3% **SÁBADO 22 FEBRERO** * Sin eventos relevantes **DOMINGO 23 FEBRERO** OTROS EVENTOS * Elecciones en Alemania. (Datos recopilados por Tomás Cobos y la redacción de Gdansk)

