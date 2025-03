Agenda semanal del 15 al 23 de marzo de 2025

14 mar (Reuters) - **SÁBADO 15 MARZO** * Sin hechos relevantes. **DOMINGO 16 MARZO** * Sin hechos relevantes. **LUNES 17 MARZO** OTROS EVENTOS * Consejo de Asuntos Exteriores de la UE. * Reunión de los ministros de Energía de la UE. DATOS MACROECONÓMICOS Local Country/ RIC Indicator Per Reuter Prior Time Region Name iod s Poll 01:01 United GBRHP House Price Mar 0.5% Kingdom M=ECI Rightmove MM 01:01 United GBRHP House Price Mar 1.4% Kingdom Y=ECI Rightmove YY 13:30 United USEMP NY Fed Mar 5.70 States M=ECI Manufacturing 13:30 United USRSL Retail Sales Feb 0.7% -0.9% States =ECI MM 13:30 United USRSL Retail Sales Feb 0.5% -0.4% States A=ECI Ex-Autos MM 13:30 United USRSL Retail Ex Feb -0.5% States G=ECI Gas/Autos 13:30 United USRLC Retail Feb -0.8% States O=ECI Control 15:00 United USBIN Business Jan -0.2% States V=ECI Inventories MM 15:00 United USNAH NAHB Housing Mar 42 States B=ECI Market Indx 16:30 United US6MA 6M Bill Auc - 17 68,685,2 States T=ECI TA Mar 66,500 16:30 United US6MA 6M Bill Auc - 17 4.075% States H=ECI HR Mar 16:30 United US6MA 6M Bill Auc - 17 3.030 States B=ECI BTC Mar 16:30 United US6MA 6M Bill Auc - 17 97.800% States A=ECI HAP Mar 19:00 United US3MA 3M Bill Auc - 17 76,765,9 States T=ECI TA Mar 39,100 19:00 United US3MA 3M Bill Auc - 17 4.200% States H=ECI HR Mar 19:00 United US3MA 3M Bill Auc - 17 2.820 States B=ECI BTC Mar 19:00 United US3MA 3M Bill Auc - 17 38.920% States A=ECI HAP Mar **MARTES 18 MARZO** OTROS EVENTOS * Consejo de Asuntos Generales de la UE. * El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, habla en el V Observatorio de las Finanzas en Madrid (0900 GMT). Participan, entre otros, Gonzalo Rodríguez, director de Banca Minorista de BBVA España (0920 GMT); Carlos Ventura, director de Banca de Empresas, Red y Banca Privada de Banco Sabadell (1000 GMT); Alejandra Kindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca (1035 GMT); e Ignacio Juliá, CEO de Santander España (1155 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS Local Country RIC Indicator Perio Reuter Prior Time /Region Name d s Poll 11:00 Euro EUTBA Eurostat Jan 15.5B Zone L=ECI Trade NSA, Eur 11:00 Euro EUTBS Total Trade Jan 14.60B Zone A=ECI Balance SA 11:00 Germany DEZEW ZEW Economic Mar 35.0 26.0 S=ECI Sentiment 11:00 Germany DEZEW ZEW Current Mar -88.5 C=ECI Conditions 13:30 United USBPE Building Feb 1.473M States =ECI Permits: Number 13:30 United USBPP Build Feb -0.6% States =ECI Permits: Change MM 13:30 United USHST Housing Feb 1.366M States =ECI Starts Number 13:30 United USHST House Starts Feb -9.8% States M=ECI MM: Change 13:30 United USIMP Import Feb 0.3% States =ECI Prices MM 13:30 United USEXP Export Feb 1.3% States =ECI Prices MM 13:30 United USIPI Import Feb 1.9% States =ECI Prices YY 13:55 United USRED Redbook YY 15 5.7% States Y=ECI Mar, w/e 14:15 United USIP= Industrial Feb 0.5% States ECI Production MM 14:15 United USCAP Capacity Feb 77.8% States U=ECI Utilization SA 14:15 United USFOU Manuf Output Feb -0.1% States T=ECI MM 16:30 United US2YN 12M Bill Auc 18 50,508,02 States T=ECI - TA Mar 8,900 16:30 United US2YN 12M Bill Auc 18 4.050% States H=ECI - HR Mar 16:30 United US2YN 12M Bill Auc 18 3.030 States B=ECI - BTC Mar 16:30 United US2YN 12M Bill Auc 18 6.530% States A=ECI - HAP Mar 18:00 United USBYT 20Y Bond Auc 18 16,000,04 States T=ECI - TA Mar 4,800.000 18:00 United USBYT 20Y Bond Auc 18 4.830% States H=ECI - HY Mar 18:00 United USBYT 20Y Bond Auc 18 2.430 States B=ECI - BTC Mar 18:00 United USBYT 20Y Bond Auc 18 37.100% States A=ECI - HAP Mar 21:30 United USOIA API wkly 10 #N/P #N/P States C=ECI crude Stk Mar, w/e 21:30 United USOIA API Wkly 10 #N/P #N/P States G=ECI gsln stk Mar, w/e 21:30 United USOIA API Wkly 10 #N/P #N/P States D=ECI dist. Stk Mar, w/e 21:30 United USOIA API Wkly 10 #N/P #N/P States R=ECI crude runs Mar, w/e **MIÉRCOLES 19 MARZO** BANCOS CENTRALES * Conferencia anual de finanzas europeas organizada por Morgan Stanley en Londres (1300 GMT). * El Banco de Japón anuncia decisión de su reunión de política monetaria de dos días (0230 GMT). * El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de EEUU anuncia su decisión sobre los tipos de interés, seguida de una declaración (1800 GMT). OTROS EVENTOS * V Observatorio de las Finanzas en Madrid. Participan, entre otros, Juan Bernal, director general de Inversiones de Mapfre (0945 GMT); Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank (1140 GMT); y Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (1200 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS Local Country RIC Indicator Name Period Reuter Prio Time /Region s Poll r 11:00 Euro EUHIC HICP Final MM Feb 0.5% -0.3 Zone =ECI % 11:00 Euro EUHIC HICP Final YY Feb 2.4% 2.4% Zone Y=ECI 11:00 Euro EUHIX HICP-X F&E MM Feb -0.7 Zone =ECI % 11:00 Euro EUHIX HICP-X F&E Feb 2.6% Zone Y=ECI Final YY 11:00 Euro EUXTO HICP-X Tobacco Feb -0.3 Zone B=ECI MM % 11:00 Euro EUXTO HICP-X Tobacco Feb 2.4% Zone Y=ECI YY 11:00 Euro EUCPI HICP-X F, E, Feb 0.6% Zone X=ECI A, T Final MM 11:00 Euro EUCPX HICP-X F,E,A&T Feb 2.6% Zone Y=ECI Final YY 11:00 Euro EULBR Labour Costs Q4 4.6% Zone C=ECI YY 11:00 Euro EUWAG Wages In Euro Q4 4.4% Zone Y=ECI Zone 12:00 United USMGA MBA Mortgage 14 11.2 States =ECI Applications Mar, % w/e 12:00 United USMGM Mortgage 14 269. States =ECI Market Index Mar, 3 w/e 12:00 United USMGP MBA Purchase 14 154. States I=ECI Index Mar, 6 w/e 12:00 United USMGR Mortgage 14 911. States =ECI Refinance Mar, 3 Index w/e 12:00 United USMG= MBA 30-Yr 14 6.67 States ECI Mortgage Rate Mar, % w/e 14:30 United USOIL EIA Wkly Crude 14 1.44 States C=ECI Stk Mar, 8M w/e 14:30 United USOIL EIA Wkly Dist. 14 -1.5 States D=ECI Stk Mar, 59M w/e 14:30 United USOIL EIA Wkly Gsln 14 -5.7 States G=ECI Stk Mar, 37M w/e 14:30 United USOIR EIA Wkly Refn 14 0.6% States U=ECI Util Mar, w/e 19:00 United USFOM Fed Funds Tgt 19 Mar 4.25-4 4.25 States C=ECI Rate .5 -4.5 19:00 United USIOR Fed Int On 19 Mar 4.40 States =ECI Excess % Reserves 21:00 United USNCI Net L-T Jan 72.0 States =ECI Flows,Exswaps B 21:00 United USFBT Foreign Jan -49. States =ECI Buying, 7B T-Bonds 21:00 United USNCI Overall Net Jan 87.1 States O=ECI Capital Flows B 21:00 United USNCI Net L-T Jan 72.0 States S=ECI Flows,Incl.Swa B ps **JUEVES 20 MARZO** EMPRESAS * Aperam - Dividendo de 0,4250 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES * Declaración introductoria de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo en Bruselas (0800 GMT). * Conferencia del miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Philip Lane, en una conferencia de la University College Cork (UCC) en Cork, Irlanda (1200 GMT). * Evaluación de la política monetaria del Banco Nacional Suizo (BNS), con conferencia de prensa (0830 GMT). * El Riksbank, el banco central de Suecia, publica la decisión de política monetaria (0830 GMT). * Klaas Knot, presidente del banco central neerlandés y responsable de política monetaria del BCE, habla en una conferencia de prensa para la publicación del informe anual del Banco de los Países Bajos (1200 GMT). * El Banco de Inglaterra anuncia decisión sobre los tipos de interés y publica las actas de la reunión, después de la decisión sobre los tipos de interés (1200 GMT). OTROS EVENTOS * Consejo Europeo (hasta el 21 de marzo). DATOS MACROECONÓMICOS Local Country RIC Indicator Period Reuter Prior Time /Region Name s Poll 08:00 Germany DEPPI Producer Feb -0.1% =ECI Prices MM 08:00 Germany DEPPI Producer Feb 0.5% Y=ECI Prices YY 08:00 United GBCCU Claimant Feb 22.0k Kingdom =ECI Count Unem Chng 08:00 United GBILO ILO Jan 4.4% Kingdom U=ECI Unemployment Rate 08:00 United GBEMP Employment Jan 107k Kingdom =ECI Change 08:00 United GBAVG Avg Wk Jan 6.0% Kingdom W=ECI Earnings 3M YY 08:00 United GBAVG Avg Earnings Jan 5.9% Kingdom X=ECI (Ex-Bonus) 08:00 United GBPYR HMRC Payrolls Feb 21k Kingdom =ECI Change 12:00 United GBCBI CBI Trends - Mar -28 Kingdom O=ECI Orders 13:00 United GBMPC BOE MPC Vote Mar 0 Kingdom H=ECI Hike 13:00 United GBMPC BOE MPC Vote Mar 0 Kingdom U=ECI Unchanged 13:00 United GBMPC BOE MPC Vote Mar 9 Kingdom C=ECI Cut 13:00 United GBBOE BOE Bank Rate Mar 4.50% 4.50% Kingdom I=ECI 13:30 United USCUR Current Q4 -310.9B States A=ECI Account 13:30 United USJOB Initial 10 220k States =ECI Jobless Clm Mar, w/e 13:30 United USJOB Jobless Clm 10 226.00k States A=ECI 4Wk Avg Mar, w/e 13:30 United USJOB Cont Jobless 3 Mar, 1.870M States N=ECI Clm w/e 13:30 United USPFD Philly Fed Mar 18.1 States B=ECI Business Indx 15:00 United USEHS Existing Home Feb 4.08M States =ECI Sales 15:00 United USEHS Exist. Home Feb -4.9% States P=ECI Sales % Chg 15:00 United USLEA Leading Index Feb -0.3% States D=ECI Chg MM 15:30 United USOIL EIA-Nat Gas 10 -62B States N=ECI Chg Bcf Mar, w/e 15:30 United USNGI Nat Gas-EIA 10 -62B States F=ECI Implied Flow Mar, w/e 16:30 United US4WA 4W Bill Auc - 20 Mar States T=ECI TA 16:30 United US4WA 4W Bill Auc - 20 Mar States H=ECI HR 16:30 United US4WA 4W Bill Auc - 20 Mar States B=ECI BTC 16:30 United US4WA 4W Bill Auc - 20 Mar States A=ECI HAP 18:00 United USTYT 10Y TIPS Auc 20 Mar 20,000, States T=ECI - TA 009,400 18:00 United USTYT 10Y TIPS Auc 20 Mar 2.243% States H=ECI - HY 18:00 United USTYT 10Y TIPS Auc 20 Mar 2.480 States B=ECI - BTC 18:00 United USTYT 10Y TIPS Auc 20 Mar 19.370% States A=ECI - HAP **VIERNES 21 MARZO** BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, pronuncia un discurso en la Universidad de Indiana, en Nasáu, Bahamas (1305 GMT). OTROS EVENTOS * V Observatorio de las Finanzas en Madrid. Participan, entre otros, Carlos San Basilio, presidente de la CNMV (0900 GMT); y Javier Oliveros, director comercial de Mapfre Iberia (1040 GMT). * El presidente de Argentina, Javier Miléi, viaja a Israel para fortalecer los lazos entre los dos países. DATOS MACROECONÓMICOS Local Country/ RIC Indicator Name Per Reuters Prior Time Region iod Poll 01:01 United GBGFK= GfK Consumer Mar -20 Kingdom ECI Confidence 08:00 United GBPSNX PSNB Ex Banks Feb -15.44 Kingdom =ECI GBP 2B 08:00 United GBPSNB PSNB, GBP Feb -15.44 Kingdom =ECI 2B 08:00 United GBPSCR PSNCR, GBP Feb -22.48 Kingdom =ECI 4B 08:45 France FRCOMP Business Mar 97 =ECI Climate Mfg 08:45 France FRBCS= Business Mar 96 ECI Climate Overall 09:00 Euro EUCURA Current Jan 50.50B Zone =ECI Account NSA,EUR 09:00 Euro EUCURU Current Jan 38.400 Zone =ECI Account SA, B EUR 09:00 Spain ESONS= Overnight Feb 16,910 ECI Stays ,798 16:00 Euro EUCONF Consumer Mar -12.8 -13.6 Zone =ECI Confid. Flash **SÁBADO 22 MARZO** * Sin hechos relevantes. **DOMINGO 23 MARZO** * Sin hechos relevantes. (Datos recopilados por Tomás Cobos y la redacción de Gdansk)

