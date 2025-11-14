Agenda semanal del 15 al 23 de noviembre de 2025

14 nov (Reuters) - (NOTA: Se incluye al final de la agenda un listado con datos macroeconómicos cuya publicación se ha visto o podría verse retrasada por el cierre de la Administración en Estados Unidos. La fecha indicada para dichos indicadores corresponde al día para el que estaban programados inicialmente.)

:: SÁBADO 15 NOVIEMBRE ::

BANCOS CENTRALES

* La miembro del Comité Ejecutivo del BCE Isabel Schnabel modera un panel en la Conferencia de Chicago Booth sobre la economía global y la estabilidad financiera (1330 GMT).

OTROS EVENTOS

* El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, se reúne con su homólogo italiano, Sergio Mattarella, en Berlín (1400 GMT).

:: DOMINGO 16 NOVIEMBRE ::

OTROS EVENTOS

* Elecciones presidenciales, a la Cámara de Diputados y el Senado en Chile.

:: LUNES 17 NOVIEMBRE ::

EMPRESAS

* Solaria publica resultados del 3TR antes de la apertura del mercado.

BANCOS CENTRALES

* Conferencia sobre diversidad, equidad e inclusión en economía, finanzas y banca central (6ª edición), organizada por el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco de España, el Banco de Francia, el Banco de Italia y el BCE. La conferencia está organizada por el Banco de Francia.

* Discurso de apertura del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en la 28ª Euro Finance Week (0815 GMT).

* El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, ofrece las palabras de bienvenida en la “2025 Conferencia sobre gobernanza y reforma cultural” del banco (1400 GMT).

* El economista jefe del BCE, Philip Lane, interviene en Irlanda (1445 GMT).

* Declaración introductoria del miembro del Comité Ejecutivo del BCE Piero Cipollone en la audiencia sobre el euro digital ante la comisión ECON del Parlamento Europeo (1600 GMT).

* El presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, modera una charla con Christophe Beck (CEO de Ecolab) en el almuerzo de noviembre del Economic Club of Minnesota (1800 GMT).

OTROS EVENTOS

* El presidente de Estonia, Alar Karis, visita Kazajistán para impulsar la cooperación económica, educativa y digital. (Hasta el 19 de noviembre)

* Consejo de Asuntos Generales de la UE.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Precios de la vivienda Rightmove mensual, nov: Anterior 0,3.

* 0101 Reino Unido – Precios de la vivienda Rightmove interanual, nov: Anterior -0,1.

:: MARTES 18 NOVIEMBRE ::

BANCOS CENTRALES

* Intervención del consejero del BCE Pedro Machado en la conferencia “Banca del Futuro” sobre la reforma del SREP y la IA en la supervisión bancaria (0830 GMT).

* La supervisora jefe del BCE, Claudia Buch, y el consejero Frank Elderson participan en la rueda de prensa de la Supervisión Bancaria del BCE sobre los resultados agregados del SREP 2025 (1000 GMT).

* Discurso principal de la supervisora bancaria del BCE Anneli Tuominen en un evento de Commerzbank (1500 GMT).

* La consejera del BoE Swati Dhingra pronuncia la conferencia “Desentrañando el enigma del crecimiento de los ingresos y el débil consumo en Reino Unido” en la Knoop Annual Lecture de la Universidad de Sheffield (1700 GMT).

OTROS EVENTOS

* El primer ministro canadiense, Mark Carney, asiste a la cumbre de líderes del G20 en Johannesburgo. (Hasta el 24 de noviembre)

* Brasil acoge la cumbre del clima de Naciones Unidas (COP30) en Belém.

* El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, se reúne con la princesa heredera Victoria de Suecia en Berlín (1300 GMT).

* El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, visita la Casa Blanca para reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1430 Estados Unidos – Precios de importación mensual, oct.

* 1430 Estados Unidos – Precios de exportación mensual, oct.

* 1430 Estados Unidos – Precios de importación interanual, oct.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 15 nov: Anterior 5,9.

* 1515 Estados Unidos – Producción industrial mensual, oct.

* 1515 Estados Unidos – Utilización de capacidad desestacionalizado, oct.

* 1515 Estados Unidos – Producción manufacturera mensual, oct.

* 1600 Estados Unidos – Índice de mercado de vivienda NAHB, nov: Anterior 37.

* 2200 Estados Unidos – Flujos netos a largo plazo, excluyendo swaps, sep.

* 2200 Estados Unidos – Compra extranjera de bonos del Tesoro, sep.

* 2200 Estados Unidos – Flujos netos de capital general, sep.

* 2200 Estados Unidos – Flujos netos a largo plazo, incluyendo swaps, sep.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 10 nov.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 10 nov.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 10 nov.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 10 nov.

:: MIÉRCOLES 19 NOVIEMBRE ::

EMPRESAS

* eDreams ODIGEO publica resultados del 1SEM antes de la apertura del mercado.

BANCOS CENTRALES

* El Consejo de Gobierno del BCE celebra una reunión no monetaria (virtual).

* Discurso principal de la supervisora jefe del BCE, Claudia Buch, en el taller de investigación de políticas de la EBA 2025 (1130 GMT).

* Discurso del vicegobernador externo del Banco de Canadá Nicolas Vincent en ASDEQ (1745 GMT).

* La Reserva Federal publica las actas del Comité Federal de Mercado Abierto de la reunión del 28-29 de octubre (1800 GMT).

* El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, interviene en el evento híbrido “Creando mercados inexistentes: conectando comunidades y capital” (1900 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Reino Unido – IPC subyacente mensual, oct: Anterior 0,0.

* 0800 Reino Unido – IPC subyacente interanual, oct: Previsto 3,4; Anterior 3,5.

* 0800 Reino Unido – IPC mensual, oct: Anterior 0,0.

* 0800 Reino Unido – IPC interanual, oct: Previsto 3,6; Anterior 3,8.

* 0800 Reino Unido – RPI mensual, oct: Anterior -0,4.

* 0800 Reino Unido – RPI interanual, oct: Anterior 4,5.

* 0800 Reino Unido – RPI-X (índice de precios minoristas) mensual, oct: Anterior -0,4.

* 0800 Reino Unido – RPIX interanual, oct: Anterior 4,4.

* 0800 Reino Unido – Índice RPI, oct: Anterior 406,1.

* 0800 Reino Unido – IPC servicios mensual, oct: Anterior -0,3.

* 0800 Reino Unido – IPC servicios interanual, oct: Anterior 4,7.

* 0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP mensual sin desestacionalizar, oct: Anterior -0,1.

* 0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP interanual sin desestacionalizar, oct: Anterior 0,8.

* 0800 Reino Unido – Precios de producción IPP mensual sin desestacionalizar, oct: Anterior 0,0.

* 0800 Reino Unido – Precios de producción IPP interanual sin desestacionalizar, oct: Anterior 3,4.

* 0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP mensual sin desestacionalizar, oct: Anterior 0,1.

* 0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP interanual sin desestacionalizar, oct: Anterior 3,6.

* 0900 eurozona – Cuenta corriente sin desestacionalizar, EUR, sep: Anterior 13.000.000.000.

* 0900 eurozona – Cuenta corriente desestacionalizado, EUR, sep: Anterior 11.900.000.000.

* 1100 eurozona – IPC armonizado final mensual, oct: Previsto 0,1; Anterior 0,1.

* 1100 eurozona – IPC armonizado final interanual, oct: Previsto 2,1; Anterior 2,1.

* 1100 eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía mensual, oct: Anterior 0,1.

* 1100 eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía final interanual, oct: Previsto 2,4; Anterior 2,4.

* 1100 eurozona – IPC armonizado sin tabaco mensual, oct: Anterior 0,1.

* 1100 eurozona – IPC armonizado sin tabaco interanual, oct.

* 1100 eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final mensual, oct: Anterior 0,3.

* 1100 eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final interanual, oct: Anterior 2,4.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 14 nov.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 14 nov.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 14 nov.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA, semana 14 nov.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 14 nov.

* 1430 Estados Unidos – Permisos de construcción: número, oct.

* 1430 Estados Unidos – Permisos de construcción: variación mensual, oct.

* 1430 Estados Unidos – Inicios de vivienda: número, oct.

* 1430 Estados Unidos – Inicios de vivienda mensual: variación, oct.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 10 nov.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 10 nov.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 10 nov.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 10 nov.

:: JUEVES 20 NOVIEMBRE ::

EMPRESAS

* Viscofan – Dividendo de 1,4000 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* Reunión del Consejo General del BCE (virtual).

* Discurso de la consejera del BoJ Junko Koeda en un encuentro con líderes locales en Niigata (0130 GMT).

* La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, inaugura la "Conferencia sobre estabilidad financiera 2025: Estabilidad financiera en una época de rápidos cambios económicos y tecnológicos" (1345 GMT).

* La vicegobernadora del Riksbank Anna Seim participa en el panel "¿Cómo afrontar los desafíos actuales?", organizado por la Asociación de Banqueros Suecos (1600 GMT).

* El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una charla en una conferencia de la CFA Society of Indianapolis (1840 GMT).

OTROS EVENTOS

* Foro ministerial UE-Indo-Pacífico. (Hasta el 21 de noviembre)

* Reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Precios al productor mensual, oct: Anterior -0,1.

* 0800 Alemania – Precios al productor interanual, oct: Anterior -1,7.

* 1200 Reino Unido – Tendencias de pedidos CBI, nov: Anterior -38.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo, semana 10 nov.

* 1430 Estados Unidos – Media de 4 semanas de solicitudes de desempleo, semana 10 nov.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo, semana 3 nov.

* 1600 eurozona – Confianza del consumidor preliminar, nov: Previsto -14; Anterior -14,2.

* 1600 Estados Unidos – Ventas de viviendas existentes, oct: Previsto 4,06; Anterior 4,06.

* 1600 Estados Unidos – Cambio índice líder mensual, oct.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 10 nov.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA, semana 10 nov.

* 1700 Estados Unidos – Activ. manufacturera Fed Kansas City, nov: Anterior 15.

* 1700 Estados Unidos – Índice compuesto Fed Kansas City, nov: Anterior 6.

:: VIERNES 21 NOVIEMBRE ::

EMPRESAS

* Merlin Properties – Dividendo de 0,2000 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, interviene y mantiene un turno de preguntas en el Foro Gran Vía organizado por Fundación BBK (0800 GMT).

* Discurso de Martin Schlegel, presidente del Banco Nacional Suizo, en “El BNS y sus observadores” (1240 GMT).

* La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, participa en un panel en “El BNS y sus observadores” (1400 GMT).

OTROS EVENTOS

* La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, visita Sudáfrica para asistir por primera vez a la cumbre del Grupo de los 20. (Hasta el 24 de noviembre)

* El presidente francés, Emmanuel Macron, realiza una visita oficial a Mauricio al margen de su participación en la cumbre del G20. (Hasta el 22 de noviembre)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Confianza del consumidor GfK, nov: Anterior -17.

* 0800 Reino Unido – PSNB excluyendo bancos, GBP, oct: Anterior 20.246.000.000.

* 0800 Reino Unido – PSNCR, GBP, oct: Anterior -10.862.000.000.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas mensual, oct: Previsto 0,2; Anterior 0,5.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas excluyendo combustible mensual, oct: Anterior 0,6.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas interanual, oct: Anterior 1,5.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas excluyendo combustible interanual, oct: Anterior 2,3.

* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide mensual, nov: Anterior 0,3.

* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide interanual, nov: Anterior 2,4.

* 0845 Francia – Clima empresarial manufacturero, nov: Anterior 101.

* 0845 Francia – Clima empresarial general, nov: Anterior 97.

* 0900 España – Pernoctaciones, oct: Anterior 39.420.118.

* 0915 Francia – PMI manufacturero avance HCOB, nov: Previsto 49; Anterior 48,8.

* 0915 Francia – PMI servicios avance HCOB, nov: Previsto 48,6; Anterior 48,0.

* 0915 Francia – PMI compuesto avance HCOB, nov: Anterior 47,7.

* 0930 Alemania – PMI manufacturero avance HCOB, nov: Previsto 49,8; Anterior 49,6.

* 0930 Alemania – PMI servicios avance HCOB, nov: Previsto 53,9; Anterior 54,6.

* 0930 Alemania – PMI compuesto avance HCOB, nov: Previsto 53,4; Anterior 53,9.

* 1000 eurozona – PMI manufacturero avance HCOB, nov: Previsto 50,2; Anterior 50,0.

* 1000 eurozona – PMI servicios avance HCOB, nov: Previsto 53,1; Anterior 53,0.

* 1000 eurozona – PMI compuesto avance HCOB, nov: Previsto 52,5; Anterior 52,5.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto avance, nov: Previsto 51,9; Anterior 52,2.

* 1030 Reino Unido – PMI manufacturero avance, nov: Previsto 49,3; Anterior 49,7.

* 1030 Reino Unido – PMI servicios avance, nov: Previsto 52,1; Anterior 52,3.

* 1545 Estados Unidos – PMI manufacturero avance S&P Global, nov.

* 1545 Estados Unidos – PMI servicios avance S&P Global, nov.

* 1545 Estados Unidos – PMI compuesto avance S&P Global, nov.

* 1600 Estados Unidos – Sentimiento del consumidor (final) Universidad de Michigan, nov: Anterior 50,3.

* 1600 Estados Unidos – Condiciones (final) Universidad de Michigan, nov: Anterior 52,3.

* 1600 Estados Unidos – Expectativas (final) Universidad de Michigan, nov: Anterior 49,0.

* 1600 Estados Unidos – Inflación a 1 año (final) Universidad de Michigan, nov: Anterior 4,7.

* 1600 Estados Unidos – Inflación a 5 años (final) Universidad de Michigan, nov: Anterior 3,6.

:: SÁBADO 22 NOVIEMBRE ::

OTROS EVENTOS

* Líderes se reúnen para la cumbre de dos días del G20 en Sudáfrica. (Hasta el 23 de noviembre)

:: DOMINGO 23 NOVIEMBRE ::

OTROS EVENTOS

* Guinea-Bisáu – Elecciones presidenciales y a la Asamblea Nacional Popular.

-------------------------------------------------

DATOS MACROECONÓMICOS AFECTADOS POR EL CIERRE DE LA ADMINISTRACIÓN EN EEUU

* 10 nov - 2200 Estados Unidos – Flujos netos a largo plazo, excluyendo swaps, ago: Anterior 49.200.000.000.

* 10 nov - 2200 Estados Unidos – Compra extranjera de bonos del Tesoro, ago: Anterior 58.200.000.000.

* 10 nov - 2200 Estados Unidos – Flujos netos de capital general, ago: Anterior 2.100.000.000.

* 10 nov - 2200 Estados Unidos – Flujos netos a largo plazo, incluyendo swaps, ago: Anterior 49.200.000.000.

* 10 nov - 2229 Estados Unidos – PCE Dallas Fed, sep: Anterior 2,8%.

* 12 nov - 1400 Estados Unidos – Permisos de construcción número revisado, sep.

* 12 nov - 1400 Estados Unidos – Permisos de construcción variación mensual revisado, sep.

* 12 nov - 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos, sep: Previsto 0,2%.

* 12 nov - 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos sin transporte, sep: Previsto 0,2%.

* 12 nov - 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos sin defensa mensual, sep.

* 12 nov - 1430 Estados Unidos – Gasto en bienes de capital no defensa excluyendo aeronaves, sep: Previsto 0,2%.

* 12 nov - 1430 Estados Unidos – Balanza comercial de bienes avanzada, sep: Previsto -90.000.000.000.

* 12 nov - 1430 Estados Unidos – Inventarios mayoristas avance, sep.

* 12 nov - 1430 Estados Unidos – Inventarios minoristas excluyendo autos avance, sep.

* 13 nov - 1430 Estados Unidos – IPC subyacente mensual ajustado, oct: Previsto 0,3%; Anterior 0,2%.

* 13 nov - 1430 Estados Unidos – IPC subyacente interanual sin desestacionalizar, oct: Previsto 3,0%; Anterior 3,0%.

* 13 nov - 1430 Estados Unidos – Índice de precios al consumidor sin desestacionalizar, oct: Anterior 324,800.

* 13 nov - 1430 Estados Unidos – Índice central de IPC ajustado, oct: Anterior 330,542.

* 13 nov - 1430 Estados Unidos – IPC mensual ajustado, oct: Previsto 0,2%; Anterior 0,3%.

* 13 nov - 1430 Estados Unidos – IPC interanual sin desestacionalizar, oct: Previsto 3,0%; Anterior 3,0%.

* 13 nov - 1430 Estados Unidos – Ganancias semanales reales mensual, sep: Anterior -0,1%.

* 13 nov - 1430 Estados Unidos – IPC asalariado, oct: Anterior 318,139.

* 13 nov - 1430 Estados Unidos – Salarios de empleo trimestrales, 3TR: Anterior 1,0%.

* 13 nov - 1430 Estados Unidos – Beneficios de empleo trimestrales, 3TR: Anterior 0,7%.

* 13 nov - 1430 Estados Unidos – Costes laborales, 3TR: Previsto 0,9%; Anterior 0,9%.

* 13 nov - 1600 Estados Unidos – Gasto en construcción mensual, ago: Previsto -0,1%; Anterior -0,1%.

* 13 nov - 1600 Estados Unidos – Tendencias de empleo, oct.

* 13 nov - 1700 Estados Unidos – IPC de la Fed de Cleveland, oct: Anterior 0,2%.

* 13 nov - 2000 Estados Unidos – Presupuesto federal, $ , oct: Previsto -235.050.000.000; Anterior 198.000.000.000.

* 14 nov - 1430 Estados Unidos – IPP maquinaria manufacturera, oct.

* 14 nov - 1430 Estados Unidos – IPP demanda final interanual, oct.

* 14 nov - 1430 Estados Unidos – IPP demanda final mensual, oct.

* 14 nov - 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía interanual, oct: Previsto 2,6%.

* 14 nov - 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía mensual, oct.

* 14 nov - 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía/transporte interanual, oct.

* 14 nov - 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía/transporte mensual, oct.

* 14 nov - 1430 Estados Unidos – Costes laborales unitarios preliminar, 3TR: Previsto 1,0%; Anterior 1,0%.

* 14 nov - 1430 Estados Unidos – Productividad preliminar, 3TR: Previsto 3,0%; Anterior 3,3%.

* 14 nov - 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas mensual, oct: Previsto 0,2%.

* 14 nov - 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo autos mensual, oct: Previsto 0,3%.

* 14 nov - 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo gasolina/automóviles, oct.

* 14 nov - 1430 Estados Unidos – Control minorista, oct.

* 14 nov - 1600 Estados Unidos – Inventarios empresariales mensual, sep: Previsto 0,2%.

* 17 nov - 1430 Estados Unidos – Activ. manufacturera Fed Nueva York, nov: Anterior 10,70.

* 18 nov - 1430 Estados Unidos – Precios de importación mensual, oct.

* 18 nov - 1430 Estados Unidos – Precios de exportación mensual, oct.

* 18 nov - 1430 Estados Unidos – Precios de importación interanual, oct.

* 18 nov - 1515 Estados Unidos – Producción industrial mensual, oct.

* 18 nov - 1515 Estados Unidos – Utilización de capacidad desestacionalizado, oct.

* 18 nov - 1515 Estados Unidos – Producción manufacturera mensual, oct.

* 19 nov - 1430 Estados Unidos – Permisos de construcción: número, oct.

* 19 nov - 1430 Estados Unidos – Permisos de construcción: variación mensual, oct.

* 19 nov - 1430 Estados Unidos – Número de inicios de vivienda, oct.

* 19 nov - 1430 Estados Unidos – Inicios de vivienda mensual: variación, oct.

* 20 nov - 1600 Estados Unidos – Cambio índice líder mensual, oct. (Datos recopilados por Tomás Cobos y la redacción de Gdansk)