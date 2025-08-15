Agenda semanal del 16 al 24 de agosto de 2025

15 ago (Reuters) -

SÁBADO 16 AGOSTO

Sin eventos relevantes

DOMINGO 17 AGOSTO

OTROS EVENTOS

Bolivia celebra elecciones presidenciales, y a las Cámaras de Diputados y Senadores.

LUNES 18 AGOSTO

OTROS EVENTOS

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, visita India para mantener conversaciones con el asesor de Seguridad Nacional de India, Ajit Doval.

El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, mantiene un diálogo estratégico con su homólogo japonés, Takeshi Iwaya, en Tokio, así como conversaciones con otros representantes del gobierno.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, visita Armenia. (Hasta el 21 de agosto)

DATOS MACROECONÓMICOS

Loc al /Region Country RIC Indicator Name Perio d Reute rs Poll Prior Tim e 01: 01 United Kingdom GBRHP M=ECI House Price Rightmove MM Aug -1.2% 01: 01 United Kingdom GBRHP Y=ECI House Price Rightmove YY Aug 0.1% 11: 00 Euro Zone EUTBA L=ECI Eurostat Trade NSA, Eur Jun 16.2B 11: 00 Euro Zone EUTBS A=ECI Total Trade Balance SA Jun 16.20B 16: 00 United States USNAH B=ECI NAHB Housing Market Indx Aug 33 17: 30 United States US6MA T=ECI 6M Bill Auc - TA 18 Aug 77.988.611000 17: 30 United States US6MA H=ECI 6M Bill Auc - HR 18 Aug 3.970% 17: 30 United States US6MA B=ECI 6M Bill Auc - BTC 18 Aug 3.210 17: 30 United States US6MA A=ECI 6M Bill Auc - HAP 18 Aug 27.150% 20: 00 United States US3MA T=ECI 3M Bill Auc - TA 18 Aug 87.603.948600 20: 00 United States US3MA H=ECI 3M Bill Auc - HR 18 Aug 4.150% 20: 00 United States US3MA B=ECI 3M Bill Auc - BTC 18 Aug 2.640 20: 00 United States US3MA A=ECI 3M Bill Auc - HAP 18 Aug 24.770%

MARTES 19 AGOSTO

BANCOS CENTRALES

El Riksbank celebra una reunión de política monetaria en la que el Comité Ejecutivo toma una decisión sobre la política monetaria, incluida la tasa de interés. (0700 GMT)

OTROS EVENTOS

Día Mundial Humanitario.

33º aniversario del fallido golpe de estado soviético contra Mijaíl Gorbachov, que aceleró el colapso de la Unión Soviética.

DATOS MACROECONÓMICOS

Local /Region Country RIC Indicator Name Perio Reute Prior d rs Time Poll

10: Euro EUCUR Current Jun 1.02B 00 Zone A=ECI Account NSA,EUR

10: Euro EUCUR Current Jun 32.300B 00 Zone U=ECI Account SA, EUR

14: United USBPE Building Jul 1.393M 30 States =ECI Permits: Number

14: United USBPP Build Permits: Jul -0.1% 30 States =ECI Change MM

14: United USHST Housing Starts Jul 1.297 1.321M 30 States =ECI Number M

14: United USHST House Starts Jul 4.6% 30 States M=ECI MM: Change

14: United USRED Redbook YY 16 5.7% 55 States Y=ECI Aug, w/e

MIÉRCOLES 20 AGOSTO

BANCOS CENTRALES

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, debate las perspectivas económicas en el marco del evento Fintech South 2025. (1900 GMT)

* El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) publica las minutas de su reunión del 29 y 30 de julio de 2025. (1800 GMT)

* El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) publica su Declaración de Política Monetaria. (0200 GMT)

* El Riksbank publica su decisión de política monetaria, incluida la tasa de interés, y la actualización de la Política Monetaria de agosto de 2025. (0730 GMT)

* El Riksbank ofrece una conferencia de prensa sobre la decisión de política monetaria de agosto. (0900 GMT)

OTROS EVENTOS

* El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, viaja a Indonesia para reunirse con su homólogo. Además de los asuntos bilaterales, la participación de Alemania en el Indo-Pacífico y los asuntos económicos desempeñarán un papel durante la visita.

DATOS MACROECONÓMICOS

Loc Country RIC Indicator Name Perio Reute Prior

al /Region d rs

Tim Poll

e

08: United GBCPX Core CPI MM Jul 0,4%

00 Kingdom M=ECI

08: United GBCPX Core CPI YY Jul 3,7%

00 Kingdom Y=ECI

08: United GBHIC CPI MM Jul 0,3%

00 Kingdom M=ECI

08: United GBHIC CPI YY Jul 3,6%

00 Kingdom Y=ECI

08: United GBRPI RPI MM Jul 0,4%

00 Kingdom M=ECI

08: United GBRPI RPI YY Jul 4,4%

00 Kingdom =ECI

08: United GBRPI RPI-X (Retail Jul 0,4%

00 Kingdom X=ECI Prices) MM

08: United GBRPI RPIX YY Jul 4,3%

00 Kingdom Y=ECI

08: United GBRPI RPI Index Jul 404,5

00 Kingdom N=ECI

08: United GBCPS CPI Services Jul 0,6%

00 Kingdom M=ECI MM

08: United GBCPS CPI Services Jul 4,7%

00 Kingdom A=ECI YY

09: Germany DEPPI Producer Jul 0,1%

00 =ECI Prices MM

09: Germany DEPPI Producer Jul -1,3%

00 Y=ECI Prices YY

11: Euro EUHIC HICP Final MM Jul 0,3% 0,3%

00 Zone =ECI

11: Euro EUHIC HICP Final YY Jul 2,0% 2,0%

00 Zone Y=ECI

11: Euro EUHIX HICP-X F&E MM Jul 0,3%

00 Zone =ECI

11: Euro EUHIX HICP-X F&E Jul 2,4%

00 Zone Y=ECI Final YY

11: Euro EUXTO HICP-X Tobacco Jul 0,3%

00 Zone B=ECI MM

11: Euro EUXTO HICP-X Tobacco Jul 1,9%

00 Zone Y=ECI YY

11: Euro EUCPI HICP-X F, E, Jul -0,2%

00 Zone X=ECI A, T Final MM

11: Euro EUCPX HICP-X F,E,A&T Jul 2,3%

00 Zone Y=ECI Final YY

13: United USMGA MBA Mortgage 15 10,9%

00 States =ECI Applications Aug,

w/e

13: United USMGM Mortgage 15 281,1

00 States =ECI Market Index Aug,

w/e

13: United USMGP MBA Purchase 15 160,2

00 States I=ECI Index Aug,

w/e

13: United USMGR Mortgage 15 956,2

00 States =ECI Refinance Aug,

Index w/e

13: United USMG= MBA 30-Yr 15 6,67%

00 States ECI Mortgage Rate Aug,

w/e

16: United USOIL EIA Wkly Crude 15 3,036M

30 States C=ECI Stk Aug,

w/e

16: United USOIL EIA Wkly Dist.

15 0,714M

30 States D=ECI Stk Aug,

w/e

16: United USOIL EIA Wkly Gsln 15 -0,792M

30 States G=ECI Stk Aug,

w/e

16: United USOIR EIA Wkly Refn 15 -0,5%

30 States U=ECI Util Aug,

w/e

19: United USBYT 20Y Bond Auc - 20 13.000,01

00 States T=ECI TA Aug 0,900.000

19: United USBYT 20Y Bond Auc - 20 4.935%

00 States H=ECI HY Aug

19: United USBYT 20Y Bond Auc - 20 2.790

00 States B=ECI BTC Aug

19: United USBYT 20Y Bond Auc - 20 85.300%

00 States A=ECI HAP Aug

JUEVES 21 AGOSTO

BANCOS CENTRALES

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, habla sobre las perspectivas económicas ante la reunión del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio Metropolitana de Atlanta. (1130 GMT)

OTROS EVENTOS

* El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, mantendrá conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar.

DATOS MACROECONÓMICOS

Loc Country RIC Indicator Period Reuters Prior

al /Region Name Date Poll

Time

08: United GBPSNX=ECI PSNB Ex Jul 20.684B

00 Kingdom Banks GBP

08: United GBPSCR=ECI PSNCR, GBP Jul -16.108B

00 Kingdom

09: France FRPMIF=ECI HCOB Mfg Aug 48,2

15 Flash PMI

09: France FRPMSF=ECI HCOB Aug

15 Services

Flash PMI

09: France FRPMCF=ECI HCOB Aug

15 Composite

Flash PMI

09: Germany DEPMIF=ECI HCOB Mfg Aug 49,1

30 Flash PMI

09: Germany DEPMSF=ECI HCOB Aug

30 Services

Flash PMI

09: Germany DEPMCF=ECI HCOB Aug

30 Composite

Flash PMI

10: Euro EUPMMF=ECI HCOB Mfg Aug 49,5 49,8

00 Zone Flash PMI

10: Euro EUPMSF=ECI HCOB Aug 50,6 51,0

00 Zone Services

Flash PMI

10: Euro EUPMCF=ECI HCOB Aug

00 Zone Composite

Flash PMI

10: United GBPMCF=ECI Flash Aug

30 Kingdom Composite

PMI

10: United GBPMMF=ECI Flash Aug 48,0

30 Kingdom Manufacturin

g PMI

10: United GBPMSF=ECI Flash Aug

30 Kingdom Services PMI

12: United GBCBIO=ECI CBI Trends - Aug -30

00 Kingdom Orders

14: United USPFDB=ECI Philly Fed Aug 15,9

30 States Business

Indx

15: United USMPMP=ECI S&P Global Aug 49,8

45 States Mfg PMI

Flash

15: United USMPSP=ECI S&P Global Aug

45 States Svcs PMI

Flash

15: United USPMCF=ECI S&P Global Aug

45 States Comp PMI

Flash

16: Euro EUCONF=ECI Consumer Aug -14,7

00 Zone Confid.

Flash

United States USEHS Existing Home Sales Jul 3,92 millones 3,93 millones

United States P=ECI Exist. Home Sales% Chg Jul -2,7%

United States USLEA Leading Index Chg MM Jul -0,3%

United States US4WA 4W Bill Auc - TA 21 Aug

United States US4WA 4W Bill Auc - HR 21 Aug

United States US4WA 4W Bill Auc - BTC 21 Aug

United States US4WA 4W Bill Auc - HAP 21 Aug

United States US3TT 30Y TIPS Auc - TA 21 Aug 9,90 7,11 3.

30Y TIPS Auc

United US3TH - HY

19: States Y=ECI 21

00 Aug 2,403%

30Y TIPS Auc

United US3TB - BTC

19: States C=ECI 21

00 Aug 2,480

**VIERNES 22 AGOSTO**

DATOS MACROECONÓMICOS

Loc Country RIC Indicator Name Perio Reute Prior

al /Region d rs

Tim Poll

e

01: United GBGFK GfK Consumer Aug -19

01 Kingdom =ECI Confidence

08: Germany DEGDP GDP Detailed Q2 -0,1% -0,1%

00 =ECI QQ SA

08: Germany DEGDP GDP Detailed Q2 0,0%

00 Y=ECI YY NSA

08: Germany DEGDD GDP Detailed Q2 0,4%

00 S=ECI YY SA

08: United GBRSL Retail Sales Jul 0,9%

00 Kingdom =ECI MM

08: United GBRSX Retail Sales Jul 0,6%

00 Kingdom =ECI Ex-Fuel MM

08: United GBRSL Retail Sales Jul 1,7%

00 Kingdom Y=ECI YY

08: United GBRSX Retail Sales Jul 1,8%

00 Kingdom Y=ECI Ex-Fuel YY

08: France FRCOM Business Aug 96

45 P=ECI Climate Mfg

08: France FRBCS Business Aug 96

45 =ECI Climate

Overall

09: Spain ESONS Overnight Jul 38.982.683

00 =ECI Stays

**SÁBADO 23 AGOSTO**

BANCOS CENTRALES

* El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, participa en una mesa redonda sobre las implicaciones políticas de la transición del mercado laboral, organizada por la Fed de Kansas.

(1625 GMT)

OTROS EVENTOS

* El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, visita Japón y celebra una cumbre con el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba (hasta el 24 de agosto).

* El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, tiene previsto visitar Bangladés en un viaje oficial de dos días (hasta el 24 de agosto).

* Taiwán celebra un referéndum para decidir si se debe reiniciar la central nuclear de Maanshan-2.

**SÁBADO 23 AGOSTO**

* Sin eventos relevantes

**DOMINGO 24 AGOSTO**

* Sin eventos relevantes

(Datos recopilados por la redacción de Gdansk)