Agenda semanal del 16 al 24 de agosto de 2025
SÁBADO 16 AGOSTO
- Sin eventos relevantes
DOMINGO 17 AGOSTO
OTROS EVENTOS
- Bolivia celebra elecciones presidenciales, y a las Cámaras de Diputados y Senadores.
LUNES 18 AGOSTO
OTROS EVENTOS
- El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, visita India para mantener conversaciones con el asesor de Seguridad Nacional de India, Ajit Doval.
- El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, mantiene un diálogo estratégico con su homólogo japonés, Takeshi Iwaya, en Tokio, así como conversaciones con otros representantes del gobierno.
- El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, visita Armenia. (Hasta el 21 de agosto)
DATOS MACROECONÓMICOS
|Loc al /Region
|Country
|RIC
|Indicator Name
|Perio d
|Reute rs Poll
|Prior
|Tim e
|01: 01
|United Kingdom
|GBRHP M=ECI
|House Price Rightmove MM
|Aug
|-1.2%
|01: 01
|United Kingdom
|GBRHP Y=ECI
|House Price Rightmove YY
|Aug
|0.1%
|11: 00
|Euro Zone
|EUTBA L=ECI
|Eurostat Trade NSA, Eur
|Jun
|16.2B
|11: 00
|Euro Zone
|EUTBS A=ECI
|Total Trade Balance SA
|Jun
|16.20B
|16: 00
|United States
|USNAH B=ECI
|NAHB Housing Market Indx
|Aug
|33
|17: 30
|United States
|US6MA T=ECI
|6M Bill Auc - TA
|18 Aug
|77.988.611000
|17: 30
|United States
|US6MA H=ECI
|6M Bill Auc - HR
|18 Aug
|3.970%
|17: 30
|United States
|US6MA B=ECI
|6M Bill Auc - BTC
|18 Aug
|3.210
|17: 30
|United States
|US6MA A=ECI
|6M Bill Auc - HAP
|18 Aug
|27.150%
|20: 00
|United States
|US3MA T=ECI
|3M Bill Auc - TA
|18 Aug
|87.603.948600
|20: 00
|United States
|US3MA H=ECI
|3M Bill Auc - HR
|18 Aug
|4.150%
|20: 00
|United States
|US3MA B=ECI
|3M Bill Auc - BTC
|18 Aug
|2.640
|20: 00
|United States
|US3MA A=ECI
|3M Bill Auc - HAP
|18 Aug
|24.770%
MARTES 19 AGOSTO
BANCOS CENTRALES
- El Riksbank celebra una reunión de política monetaria en la que el Comité Ejecutivo toma una decisión sobre la política monetaria, incluida la tasa de interés. (0700 GMT)
OTROS EVENTOS
- Día Mundial Humanitario.
- 33º aniversario del fallido golpe de estado soviético contra Mijaíl Gorbachov, que aceleró el colapso de la Unión Soviética.
DATOS MACROECONÓMICOS
Local /Region Country RIC Indicator Name Perio Reute Prior d rs Time Poll
10: Euro EUCUR Current Jun 1.02B 00 Zone A=ECI Account NSA,EUR
10: Euro EUCUR Current Jun 32.300B 00 Zone U=ECI Account SA, EUR
14: United USBPE Building Jul 1.393M 30 States =ECI Permits: Number
14: United USBPP Build Permits: Jul -0.1% 30 States =ECI Change MM
14: United USHST Housing Starts Jul 1.297 1.321M 30 States =ECI Number M
14: United USHST House Starts Jul 4.6% 30 States M=ECI MM: Change
14: United USRED Redbook YY 16 5.7% 55 States Y=ECI Aug, w/e
MIÉRCOLES 20 AGOSTO
BANCOS CENTRALES
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, debate las perspectivas económicas en el marco del evento Fintech South 2025. (1900 GMT)
* El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) publica las minutas de su reunión del 29 y 30 de julio de 2025. (1800 GMT)
* El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) publica su Declaración de Política Monetaria. (0200 GMT)
* El Riksbank publica su decisión de política monetaria, incluida la tasa de interés, y la actualización de la Política Monetaria de agosto de 2025. (0730 GMT)
* El Riksbank ofrece una conferencia de prensa sobre la decisión de política monetaria de agosto. (0900 GMT)
OTROS EVENTOS
* El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, viaja a Indonesia para reunirse con su homólogo. Además de los asuntos bilaterales, la participación de Alemania en el Indo-Pacífico y los asuntos económicos desempeñarán un papel durante la visita.
DATOS MACROECONÓMICOS
Loc Country RIC Indicator Name Perio Reute Prior
al /Region d rs
Tim Poll
e
08: United GBCPX Core CPI MM Jul 0,4%
00 Kingdom M=ECI
08: United GBCPX Core CPI YY Jul 3,7%
00 Kingdom Y=ECI
08: United GBHIC CPI MM Jul 0,3%
00 Kingdom M=ECI
08: United GBHIC CPI YY Jul 3,6%
00 Kingdom Y=ECI
08: United GBRPI RPI MM Jul 0,4%
00 Kingdom M=ECI
08: United GBRPI RPI YY Jul 4,4%
00 Kingdom =ECI
08: United GBRPI RPI-X (Retail Jul 0,4%
00 Kingdom X=ECI Prices) MM
08: United GBRPI RPIX YY Jul 4,3%
00 Kingdom Y=ECI
08: United GBRPI RPI Index Jul 404,5
00 Kingdom N=ECI
08: United GBCPS CPI Services Jul 0,6%
00 Kingdom M=ECI MM
08: United GBCPS CPI Services Jul 4,7%
00 Kingdom A=ECI YY
09: Germany DEPPI Producer Jul 0,1%
00 =ECI Prices MM
09: Germany DEPPI Producer Jul -1,3%
00 Y=ECI Prices YY
11: Euro EUHIC HICP Final MM Jul 0,3% 0,3%
00 Zone =ECI
11: Euro EUHIC HICP Final YY Jul 2,0% 2,0%
00 Zone Y=ECI
11: Euro EUHIX HICP-X F&E MM Jul 0,3%
00 Zone =ECI
11: Euro EUHIX HICP-X F&E Jul 2,4%
00 Zone Y=ECI Final YY
11: Euro EUXTO HICP-X Tobacco Jul 0,3%
00 Zone B=ECI MM
11: Euro EUXTO HICP-X Tobacco Jul 1,9%
00 Zone Y=ECI YY
11: Euro EUCPI HICP-X F, E, Jul -0,2%
00 Zone X=ECI A, T Final MM
11: Euro EUCPX HICP-X F,E,A&T Jul 2,3%
00 Zone Y=ECI Final YY
13: United USMGA MBA Mortgage 15 10,9%
00 States =ECI Applications Aug,
w/e
13: United USMGM Mortgage 15 281,1
00 States =ECI Market Index Aug,
w/e
13: United USMGP MBA Purchase 15 160,2
00 States I=ECI Index Aug,
w/e
13: United USMGR Mortgage 15 956,2
00 States =ECI Refinance Aug,
Index w/e
13: United USMG= MBA 30-Yr 15 6,67%
00 States ECI Mortgage Rate Aug,
w/e
16: United USOIL EIA Wkly Crude 15 3,036M
30 States C=ECI Stk Aug,
w/e
16: United USOIL EIA Wkly Dist.
15 0,714M
30 States D=ECI Stk Aug,
w/e
16: United USOIL EIA Wkly Gsln 15 -0,792M
30 States G=ECI Stk Aug,
w/e
16: United USOIR EIA Wkly Refn 15 -0,5%
30 States U=ECI Util Aug,
w/e
19: United USBYT 20Y Bond Auc - 20 13.000,01
00 States T=ECI TA Aug 0,900.000
19: United USBYT 20Y Bond Auc - 20 4.935%
00 States H=ECI HY Aug
19: United USBYT 20Y Bond Auc - 20 2.790
00 States B=ECI BTC Aug
19: United USBYT 20Y Bond Auc - 20 85.300%
00 States A=ECI HAP Aug
JUEVES 21 AGOSTO
BANCOS CENTRALES
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, habla sobre las perspectivas económicas ante la reunión del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio Metropolitana de Atlanta. (1130 GMT)
OTROS EVENTOS
* El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, mantendrá conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar.
DATOS MACROECONÓMICOS
Loc Country RIC Indicator Period Reuters Prior
al /Region Name Date Poll
Time
08: United GBPSNX=ECI PSNB Ex Jul 20.684B
00 Kingdom Banks GBP
08: United GBPSCR=ECI PSNCR, GBP Jul -16.108B
00 Kingdom
09: France FRPMIF=ECI HCOB Mfg Aug 48,2
15 Flash PMI
09: France FRPMSF=ECI HCOB Aug
15 Services
Flash PMI
09: France FRPMCF=ECI HCOB Aug
15 Composite
Flash PMI
09: Germany DEPMIF=ECI HCOB Mfg Aug 49,1
30 Flash PMI
09: Germany DEPMSF=ECI HCOB Aug
30 Services
Flash PMI
09: Germany DEPMCF=ECI HCOB Aug
30 Composite
Flash PMI
10: Euro EUPMMF=ECI HCOB Mfg Aug 49,5 49,8
00 Zone Flash PMI
10: Euro EUPMSF=ECI HCOB Aug 50,6 51,0
00 Zone Services
Flash PMI
10: Euro EUPMCF=ECI HCOB Aug
00 Zone Composite
Flash PMI
10: United GBPMCF=ECI Flash Aug
30 Kingdom Composite
PMI
10: United GBPMMF=ECI Flash Aug 48,0
30 Kingdom Manufacturin
g PMI
10: United GBPMSF=ECI Flash Aug
30 Kingdom Services PMI
12: United GBCBIO=ECI CBI Trends - Aug -30
00 Kingdom Orders
14: United USPFDB=ECI Philly Fed Aug 15,9
30 States Business
Indx
15: United USMPMP=ECI S&P Global Aug 49,8
45 States Mfg PMI
Flash
15: United USMPSP=ECI S&P Global Aug
45 States Svcs PMI
Flash
15: United USPMCF=ECI S&P Global Aug
45 States Comp PMI
Flash
16: Euro EUCONF=ECI Consumer Aug -14,7
00 Zone Confid.
Flash
United States USEHS Existing Home Sales Jul 3,92 millones 3,93 millones
United States P=ECI Exist. Home Sales% Chg Jul -2,7%
United States USLEA Leading Index Chg MM Jul -0,3%
United States US4WA 4W Bill Auc - TA 21 Aug
United States US4WA 4W Bill Auc - HR 21 Aug
United States US4WA 4W Bill Auc - BTC 21 Aug
United States US4WA 4W Bill Auc - HAP 21 Aug
United States US3TT 30Y TIPS Auc - TA 21 Aug 9,90 7,11 3.
30Y TIPS Auc
United US3TH - HY
19: States Y=ECI 21
00 Aug 2,403%
30Y TIPS Auc
United US3TB - BTC
19: States C=ECI 21
00 Aug 2,480
**VIERNES 22 AGOSTO**
DATOS MACROECONÓMICOS
Loc Country RIC Indicator Name Perio Reute Prior
al /Region d rs
Tim Poll
e
01: United GBGFK GfK Consumer Aug -19
01 Kingdom =ECI Confidence
08: Germany DEGDP GDP Detailed Q2 -0,1% -0,1%
00 =ECI QQ SA
08: Germany DEGDP GDP Detailed Q2 0,0%
00 Y=ECI YY NSA
08: Germany DEGDD GDP Detailed Q2 0,4%
00 S=ECI YY SA
08: United GBRSL Retail Sales Jul 0,9%
00 Kingdom =ECI MM
08: United GBRSX Retail Sales Jul 0,6%
00 Kingdom =ECI Ex-Fuel MM
08: United GBRSL Retail Sales Jul 1,7%
00 Kingdom Y=ECI YY
08: United GBRSX Retail Sales Jul 1,8%
00 Kingdom Y=ECI Ex-Fuel YY
08: France FRCOM Business Aug 96
45 P=ECI Climate Mfg
08: France FRBCS Business Aug 96
45 =ECI Climate
Overall
09: Spain ESONS Overnight Jul 38.982.683
00 =ECI Stays
**SÁBADO 23 AGOSTO**
BANCOS CENTRALES
* El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, participa en una mesa redonda sobre las implicaciones políticas de la transición del mercado laboral, organizada por la Fed de Kansas.
(1625 GMT)
OTROS EVENTOS
* El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, visita Japón y celebra una cumbre con el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba (hasta el 24 de agosto).
* El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, tiene previsto visitar Bangladés en un viaje oficial de dos días (hasta el 24 de agosto).
* Taiwán celebra un referéndum para decidir si se debe reiniciar la central nuclear de Maanshan-2.
**SÁBADO 23 AGOSTO**
* Sin eventos relevantes
**DOMINGO 24 AGOSTO**
* Sin eventos relevantes
(Datos recopilados por la redacción de Gdansk)
